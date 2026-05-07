Canarias se prepara para la llegada de lluvias y un descenso de temperaturas este viernes

Los cielos tenderán a cubrirse en Canarias este viernes, cuando amanecerá más bien despejado en gran parte del territorio pero hacia finales de la jornada se auguran incluso lluvias en diversas latitudes, mientras que las temperaturas pueden bajar algo y el viento será flojo a moderado, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

La máxima alcanzará los 22 grados y la mínima será de 17 tanto en Las Palmas de Gran Canaria como en Santa Cruz de Tenerife, de acuerdo a su pronóstico, que detalla que el viento se prevé flojo y con predominio de las brisas durante la mañana, aunque arreciará a moderado de componente oeste con el paso de las horas, sin descartarse incluso algún intervalo fuerte y hasta muy fuerte a la caída de la noche, informa Efe.

La predicción del tiempo para el viernes, por islas, es la siguiente:

LANZAROTE

Poco nuboso aumentando a intervalos al final de la tarde cuando no se descarta lluvia débil y aislada. Temperaturas máximas en ligero ascenso, las mínimas en ligero descenso. Viento flojo con predominio de las brisas durante la mañana, arreciando a moderado de componente oeste el resto del día.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Arrecife 16 22

FUERTEVENTURA

Poco nuboso aumentando a intervalos al final de la tarde cuando no se descarta lluvia débil y aislada. Temperaturas máximas en ligero ascenso, las mínimas con pocos cambios. Viento flojo con predominio de las brisas durante la mañana, arreciando a moderado de componente oeste el resto del día.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Puerto del Rosario 16 23

GRAN CANARIA

Intervalos nubosos que aumentarán a nuboso en torno a mediodía con baja probabilidad de precipitaciones débiles algo más probables en las vertientes norte y oeste. Apertura de claros al final del día. Temperaturas máximas en ligero ascenso en el norte y en el este. Las mínimas en ligero descenso. Viento flojo con predominio de las brisas durante la mañana, arreciando a moderado de componente oeste el resto del día.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Las Palmas de Gran Canaria 17 22

TENERIFE

Intervalos nubosos que aumentarán a nuboso por la tarde con baja probabilidad de precipitaciones débiles algo más probables en el norte y oeste así como en la vertiente este durante las horas centrales. Temperaturas máximas en ligero ascenso, moderado en el sur. Las mínimas en ligero descenso. Viento flojo con predominio de las brisas durante la mañana, arreciando a moderado de componente oeste el resto del día con algún intervalo fuerte en el extremo sur por la noche. En altas cumbres, fuerte de componente oeste sin descartar rachas muy fuertes.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de Tenerife 17 22

LA GOMERA

Intervalos nubosos que aumentarán a nuboso por la tarde con baja probabilidad de precipitaciones débiles en el norte y oeste. Temperaturas máximas en ligero ascenso, moderado en el sur. Las mínimas en ligero descenso. Viento flojo con predominio de las brisas durante la madrugada, arreciando a moderado de componente oeste el resto del día, con algún intervalo fuerte en zonas altas.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

San Sebastián de La Gomera 16 23

LA PALMA

Intervalos nubosos que aumentarán a nuboso a partir de mediodía con probabilidad de precipitaciones débiles algo más probables en el norte y oeste. Temperaturas máximas en ligero ascenso, más acusado en la vertiente este. Las mínimas en ligero descenso. Viento flojo del oeste durante la madrugada, arreciando a moderado el resto del día con algún intervalo fuerte en los extremos norte y sur por la noche, así como en zonas altas.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Santa Cruz de La Palma 13 20

EL HIERRO

Intervalos nubosos que aumentarán a nuboso por la tarde con baja probabilidad de precipitaciones débiles algo más probables en el norte y oeste. Temperaturas máximas en ligero ascenso, las mínimas en ligero descenso. Viento flojo con predominio del norte durante la madrugada, arreciando a moderado de componente oeste el resto del día, con algún intervalo fuerte en zonas altas.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):

Valverde 13 19