Canarias reclama al Estado la financiación íntegra de los 9,3 millones para conciliación familiar: "Estamos sobrecargados"

Canarias tendrá 9,3 millones para favorecer la conciliación familiar y la corresponsabilidad, es decir, para desarrollar medidas que eviten que los cuidados siempre recaigan en las mujeres. De la partida total, el Gobierno central, a través del Ministerio de Igualdad, aporta unos siete millones, mientras que el resto -un 25%- debe ser proporcionado por la propia comunidad autónoma.

La consejera de Bienestar Social del Ejecutivo autonómico, Candelaria Delgado, viajó este miércoles a Madrid para "dejar claro" a la ministra Ana Redondo que el Archipiélago no puede hacerse cargo del 25% de la partida porque eso supondría una sobrecarga para los "ya deficitarios ingresos" que tiene la región. "Necesitamos que el Estado financie de manera íntegra la partida que nos corresponde", sentenció minutos antes de entrar a la Conferencia Sectorial de Igualdad. Se trata de una reivindicación a la que se han sumado el resto de comunidades.

En total, España ha asignado 142,5 millones de euros y las comunidades, otros 47,5. En el reparto de estos fondos se tienen en cuenta cuestiones como la distribución de la población de 0 a 16 años (60%), la superficie (13,5%), la dispersión de la población (15%) y las grandes urbes (8%).

Plus a la insularidad

Regiones como Ceuta y Melilla tienen un plus (1,5%) por ciudad fronteriza, mientras que Baleares y Canarias reciben un 2% extra por insularidad. Para este último aspecto se reservan 2,8 millones, de los cuales 2,27 vienen para el Archipiélago. "El modelo actual está muy vinculado al peso de la población, lo que deja en un segundo plano el coste real de prestar estos servicios en un territorio como el Archipiélago", apuntó.

Aunque se tome en consideración la condición de región ultraperiférica -o, al menos, la particularidad de ser islas-, Delgado considera que la partida destinada a Canarias es insuficiente. "La fragmentación del territorio y la lejanía con el resto del país deberían tomarse más en cuenta; además, a todas estas cuestiones se suma el hecho de que somos una de las comunidades con la mayor tasa de mujeres víctimas de violencia machista", detalló.

Brecha salarial por género

En este sentido, también advirtió que en la región aún siguen existiendo importantes desigualdades salariales entre hombres y mujeres. Según un informe reciente de Comisiones Obreras, el Archipiélago es la comunidad que, con diferencia, presenta la menor brecha salarial, una circunstancia que atribuyen a los tradicionales bajos salarios existentes.

Las isleñas perciben de media 97,11 euros menos que ellos, por lo que tendrían que trabajar 15 días más al año para equiparar su retribución. Esta brecha no se comporta igual en todos los tramos de ingresos: en los percentiles más bajos, la diferencia en términos relativos es la más acusada de todas.

Esos 9,3 millones que le corresponden a Canarias se utilizarán para financiar servicios de cuidado profesional para menores, sobre todo, de entre 0 y 16 años; actividades en horario no lectivo; y formación y sensibilización para impulsar modelos de masculinidades igualitarias y corresponsabilidad.

¿A quién está dirigido?

Este programa está dirigido a todas las familias con menores a cargo, aunque se presta especial atención a aquellas monoparentales, con menos recursos o que vivan en zonas rurales. También se da prioridad a las víctimas de violencia de género con hijos.

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El fin último es reducir la desigualdad de género y profesionalizar el sector de los cuidados. No obstante, desde el Ministerio también esperan que, con este plan, las mujeres puedan acceder al mercado laboral o continuar su formación con una mayor facilidad.