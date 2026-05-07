Clavijo se reúne con el cónsul de Países Bajos por la llegada del MV Hondius a Tenerife

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, mantendrá este viernes una reunión con el cónsul honorario de Países Bajos, Stan Weytjens, y una delegación de la embajada para abordar la situación del crucero MV Hondius, que se dirige hacia Tenerife desde Cabo Verde tras detectarse un posible brote de hantavirus a bordo.

El encuentro está previsto a partir de las 12:00 horas en la sede de Presidencia del Gobierno en Tenerife. También asistirá el director del Servicio Canario de Salud, Adasat Goya, en una reunión centrada en el operativo sanitario y diplomático que se prepara ante la llegada del buque de bandera neerlandesa a aguas canarias.

El MV Hondius llegará el domingo a Tenerife, pero no atracará

Según el dispositivo coordinado por el Gobierno central y la Organización Mundial de la Salud, el crucero tiene previsto llegar a primeras horas del domingo al entorno del puerto de Granadilla, en Tenerife. Sin embargo, el barco no atracará en las instalaciones portuarias, sino que permanecerá fondeado mientras se evalúa la situación sanitaria de las personas que viajan a bordo.

La decisión forma parte del protocolo previsto para reducir riesgos y ordenar la salida de pasajeros y tripulantes. Una vez analizado el estado sanitario de la tripulación y del pasaje, se organizará su salida de la Isla por vía aérea.

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El caso ha obligado a coordinar a distintas administraciones y organismos internacionales, ya que el MV Hondius viaja con bandera de Países Bajos y transporta personas de varias nacionalidades. La reunión de Clavijo con la representación neerlandesa busca reforzar esa coordinación antes de la llegada del buque a Canarias.