Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Hantavirus, última hora del crucero MV HondiusMata a su madre en FuerteventuraAlcalde Guía - condena por alcoholemiaVisita del papa a Gran CanariaTiempo CanariasJuguete del Viento en La PuntillaFC Andorra - UD Las Palmas
instagramlinkedin

Clavijo se reúne con el cónsul de Países Bajos por la llegada del MV Hondius a Tenerife

El crucero de bandera neerlandesa, procedente de Cabo Verde y bajo vigilancia por un posible brote de hantavirus, llegará el domingo a Granadilla, aunque permanecerá fondeado y no atracará en puerto

Clavijo se reunirá con el cónsul de Países Bajos

Clavijo se reunirá con el cónsul de Países Bajos

Elena Morales

Santa Cruz de Tenerife

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, mantendrá este viernes una reunión con el cónsul honorario de Países Bajos, Stan Weytjens, y una delegación de la embajada para abordar la situación del crucero MV Hondius, que se dirige hacia Tenerife desde Cabo Verde tras detectarse un posible brote de hantavirus a bordo.

El encuentro está previsto a partir de las 12:00 horas en la sede de Presidencia del Gobierno en Tenerife. También asistirá el director del Servicio Canario de Salud, Adasat Goya, en una reunión centrada en el operativo sanitario y diplomático que se prepara ante la llegada del buque de bandera neerlandesa a aguas canarias.

El MV Hondius llegará el domingo a Tenerife, pero no atracará

Según el dispositivo coordinado por el Gobierno central y la Organización Mundial de la Salud, el crucero tiene previsto llegar a primeras horas del domingo al entorno del puerto de Granadilla, en Tenerife. Sin embargo, el barco no atracará en las instalaciones portuarias, sino que permanecerá fondeado mientras se evalúa la situación sanitaria de las personas que viajan a bordo.

La decisión forma parte del protocolo previsto para reducir riesgos y ordenar la salida de pasajeros y tripulantes. Una vez analizado el estado sanitario de la tripulación y del pasaje, se organizará su salida de la Isla por vía aérea.

Noticias relacionadas

El caso ha obligado a coordinar a distintas administraciones y organismos internacionales, ya que el MV Hondius viaja con bandera de Países Bajos y transporta personas de varias nacionalidades. La reunión de Clavijo con la representación neerlandesa busca reforzar esa coordinación antes de la llegada del buque a Canarias.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Canarias se prepara para la llegada de lluvias y un descenso de temperaturas este viernes
  2. El vino volcánico de Lanzarote que conquista Nueva York
  3. El 'crucero del hantavirus' fondeará en la costa de Tenerife, evacuará en lancha y Canarias activa el protocolo ante enfermedades infecciosas: 'No estamos conformes, pero es competencia del Gobierno central y no podemos hacer nada
  4. Brote de hantavirus, en directo: cuándo llega el MV Hondius a Canarias y última hora de los nuevos contagios
  5. El Gobierno de España evita trasladar el avión de Gran Canaria a Málaga con el paciente con hantavirus para ahorrarse un conflicto institucional y electoral en Andalucía
  6. Un avión que trasladaba a dos infectados por hantavirus aterriza en Gran Canaria tras denegarle Marruecos la escala prevista en Marrakech
  7. Quevedo tiene millones de euros en el banco, pero no una casa en propiedad en Canarias: el motivo
  8. Poli Suárez evita cerrar todos los colegios por la visita del papa y apunta a suspensiones por zonas: 'Lo fácil es suspender las clases

La evacuación desde Canarias de los pasajeros del MV Hondius depende de que los aviones de repatriación estén en pista esta noche

La evacuación desde Canarias de los pasajeros del MV Hondius depende de que los aviones de repatriación estén en pista esta noche

Brote de hantavirus, en directo: la compleja operación para evacuar a los pasajeros del 'MV Hondius' en Canarias y última hora de los nuevos contagios

Brote de hantavirus, en directo: la compleja operación para evacuar a los pasajeros del 'MV Hondius' en Canarias y última hora de los nuevos contagios

Multa de 200 euros y pérdida de 6 puntos por esta descuido común al volante durante el fin de semana: la Guardia Civil pone el foco en los vehículos canarios

Multa de 200 euros y pérdida de 6 puntos por esta descuido común al volante durante el fin de semana: la Guardia Civil pone el foco en los vehículos canarios

Todos los pasajeros del 'MH Hondius' continúan asintomáticos antes de su llegada a Tenerife

El Gobierno de Canarias cuadruplica la plantilla de las empresas públicas en 13 años

El Gobierno de Canarias cuadruplica la plantilla de las empresas públicas en 13 años

Canarias dona a Gambia material de emergencias

Canarias dona a Gambia material de emergencias

Así es la unidad de aislamiento de enfermedades infecciosas del Hospital de La Candelaria: una habitación de 36 metros cuadrados y más de 40 sanitarios para atenderla

Así es la unidad de aislamiento de enfermedades infecciosas del Hospital de La Candelaria: una habitación de 36 metros cuadrados y más de 40 sanitarios para atenderla

La Academia Canaria de la Lengua aplaude a Quevedo: "Está prestigiando el español de Canarias"

La Academia Canaria de la Lengua aplaude a Quevedo: "Está prestigiando el español de Canarias"
Tracking Pixel Contents