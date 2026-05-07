El 'crucero del hantavirus' fondeará en la costa de Tenerife, evacuará en lancha y Canarias activa el protocolo ante enfermedades infecciosas: "No estamos conformes, pero es competencia del Gobierno central y no podemos hacer nada"

Los primeros síntomas de la llegada a las costas canarias del crucero con pasajeros infectados con hantavirus, MV Hondius, comienzan a afectar al Archipiélago. A pesar de que, tal y como había pedido Fernando Clavijo, presidente del Gobierno de Canarias, el barco no llegará a atracar en el puerto industrial de Granadilla de Abona -Tenerife- como estaba previsto, se limitará a fondear y a realizar la evacuación de los pacientes utilizando lanchas.

Parte de la sociedad isleña ha hecho notar su malestar y preocupación al respecto: una concentración en la Plaza de la Feria -Las Palmas de Gran Canaria- para protestar contra la llegada del «barco infectado», amenazas de bloqueo por parte de un sindicato de trabajadores del Puerto de Granadilla y el enfrentamiento político entre las instituciones autonómicas y estatales son algunas de las reacciones a la decisión tomada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Ministerio de Sanidad.

La evacuación se realizará con la máxima seguridad y no va a haber contacto con la ciudadanía canaria Ángel Víctor Torres — Ministro de Política Territorial

No obstante, la tensión entre el Gobierno de Canarias y el central se relajó este jueves por la tarde con la llamada de Pedro Sánchez a Clavijo tras dos días de silencio. El presidente autonómico había intentado, sin éxito, contactar con el jefe del ejecutivo desde el martes por la noche, y sólo había podido hablar con el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y la ministra de Sanidad, Mónica García.

Los dos ministros y el presidente canario mantuvieron este jueves una reunión tras la cual Torres afirmó que la evacuación de los pasajeros del crucero se realizará en un contexto «de absoluta seguridad», mediante el encapsulamiento de los pacientes hasta los vehículos terrestres medicalizados, y no saldrán de los mismos hasta llegar a los aviones que les llevarán a sus países. «La evacuación se realizará con la máxima seguridad y no va a haber contacto con la ciudadanía canaria», aseguró Torres.

La elección del Puerto de Granadilla responde por un lado, según el ministro, a que se trata de un emplazamiento industrial en el que no entran pasajeros, «mucho más seguro al tener un menor tránsito de personas». Por otro lado, su cercanía al Aeropuerto Internacional de Tenerife Sur, que se encuentra «a unos 10 minutos», permite agilizar el transporte de los evacuados.

En desacuerdo

Por su parte, Clavijo enfatizó que no se trata de una decisión con la que esté de acuerdo la institución que preside y manifestó durante la reunión que no están de acuerdo «con que el buque haya salido de las costas de Cabo Verde», ya que entienden que, una vez fondeado el buque en su costa y disponiendo de aeropuertos internacionales, «era mucho más seguro» que navegar hasta Canarias. De igual manera, critica que no han recibido el informe «por el que Cabo Verde se negaba» a atender a los pasajeros del crucero ni tampoco la petición emitida por parte de la OMS al país africano.

«Nosotros no estamos conformes, pero es competencia del Gobierno de España y, por lo tanto, no podemos hacer nada», afirmó Clavijo, que confirmó que el protocolo a seguir contempla que «en ningún caso» los evacuados abandonen el buque hasta que no esté en el aeropuerto su avión para retornar a su país y «accederán por una zona específica habilitada para el embarque». La aeronave «no será comercial», sino que la fletará su región de origen.

Vuelta a Países Bajos

En relación con las personas que no sean evacuadas, el presidente autonómico espera que el buque esté fondeado «el menor tiempo posible» y que si no tiene «ningún tripulante que necesite atención médica», desde que se produzca el desembarco de todos los pasajeros y su traslado a sus respectivos países de origen, continúe su viaje de retorno hacia Países Bajos, cuestión sobre la que mantendrá una reunión con la embajadora neerlandesa.

En el caso de los catorce españoles que se encuentran dentro del crucero, el ministro Torres confirmó que serán trasladados a Madrid para acudir al Hospital Central de La Defensa Gómez Ulla, que es el centro militar que dispone del número de camas necesarias para atender a los pacientes en caso de que fuera necesario. El ministro contó que están «en contacto con ellos», que «están tranquilos» y no presentan síntomas, pero que se seguirá el protocolo de cuarentena «en los casos que determinen las autoridades científicas».

Falta de comunicación

La reunión se mantuvo tras el enfrentamiento político del miércoles, en el que el presidente Clavijo criticó la falta de comunicación del Ministerio de Sanidad con el Gobierno autonómico tras «no recibir respuesta» durante casi 14 horas por parte de la ministra García. Canarias entendía, a última hora de la tarde del martes, que el barco no se dirigiría a Canarias, y se enteró a través de una nota de prensa del «cambio de criterio». Por su parte, García afirmó antes del encuentro que estuvo «personalmente en contacto con el señor Clavijo desde el minuto uno» y que comunicó por teléfono al presidente del Archipiélago la decisión de que el crucero, finalmente, se dirigiera a las Islas.

Torres optó por quitarle hierro al asunto y aseveró que tienen que «resolver una situación puntual» en la que «la evidencia científica debe primar» y trasladó a los medios que se va a «alejar de las polémicas». Por su parte, Clavijo comentó que «el tono de la reunión ha sido correcto» y que, ante una situación de esta índole, «la profesionalidad debe estar por delante». «Ha habido opiniones, pero creo que son absolutamente normales. No ha habido negativa de ninguna parte a esta reunión», comentó el presidente autonómico.

Reunión de coordinación

Por otro lado, el viceconsejero del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, mantuvo una reunión de coordinación este jueves por la tarde con diversos estamentos del Gobierno central para coordinar la llegada del buque. A su conclusión, contó que, desde el Ministerio de Sanidad, se les ha trasladado la Declaración Marítima de Sanidad: un documento que acredita el estado sanitario de cada uno de los pasajeros. «En esta primera, el estado de salud de todos es bueno. No hay síntomas desde el 28 de abril», reveló Cabello, que añadió que recibirán una el viernes, otra el sábado y, a partir de ese momento, una cada 12 horas.

De igual manera, declaró que se activará en las próximas horas el plan de autoprotección de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, que contempla las medidas necesarias para diseñar qué capacidades y nivel de acción hay que activar en cada momento. Por otro lado, confirmó que el Servicio Canario de Salud ha activado el protocolo ante enfermedades infecciosas y que, en lo que respecta al de evacuación que se aplicará desde el fondeo hasta la llegada al avión, esperan que esté listo mañana por la mañana.

Tras la reunión, continuó, está confirmada la llegada de un avión para trasladar a sus ciudadanos procedente de Estados Unidos, otro de Gran Bretaña y un tercero desde la Península, a la espera de la respuesta del resto de los países implicados.

Bloqueo en el puerto

El sindicato de Trabajadores por los Puertos de Tenerife advirtió ayer que se plantean bloquear la actividad portuaria de Granadilla a la llegada del crucero, ante la ausencia, critican, de información y protocolos claros por parte de la Autoridad Portuaria. Por ello, han convocado una manifestación para el viernes al mediodía ante el Parlamento de Canarias.

Ante este hecho, la Coordinadora CETM, el sindicato mayoritario en el sector portuario de Canarias, apoya la posición defendida por Clavijo y tildan de «unilateral» la decisión adoptada por el Gobierno de España y aplauden el acuerdo de fondeo del buque y que no se autorice su atraque. Sin embargo, dejan constancia de que no apoyan «ningún tipo de movilización, paralización de la actividad portuaria o concentración de la población».

En la Plaza de la Feria de Las Palmas de Gran Canaria, alrededor de medio centenar de personas se concentraron ayer para protestar por la llegada del crucero a la costa canaria. «Canarias no es el vertedero de Pedro Sánchez», «no al atraque, sí a la repatriación» o «queremos protección, no improvisación» fueron algunos de los cánticos entonados para protestar por la llegada del buque.