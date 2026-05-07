Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Hantavirus, última hora del crucero MV HondiusMata a su madre en FuerteventuraAlcalde Guía - condena por alcoholemiaVisita del papa a Gran CanariaTiempo CanariasJuguete del Viento en La PuntillaFC Andorra - UD Las Palmas
instagramlinkedin

Fernando Simón, epidemiólogo, sobre la nueva pandemia: "Los riesgos del hantavirus..."

El brote en el MV Hondius ha puesto el foco en una enfermedad poco frecuente, transmitida por roedores, que puede causar cuadros respiratorios graves y requiere atención hospitalaria en los casos más severos

¿Qué es el hantavirus? Así es la cepa Andes que ha causado la muerte a tres personas en un crucero por el Atlántico

¿Qué es el hantavirus? Así es la cepa Andes que ha causado la muerte a tres personas en un crucero por el Atlántico

Sara Fernández

Briseida Viera

Xavi Espinosa

El brote de hantavirus confirmado por la OMS en un crucero ha alertado a todo el mundo. La posible llegada a Canarias del crucero MV Hondius, en el que viajan varios españoles, ha puesto el foco en una enfermedad poco frecuente, pero potencialmente mortal. El virus se transmite principalmente por contacto con orina, excrementos o saliva de roedores infectados, especialmente al inhalar polvo contaminado en espacios cerrados o mal ventilados.

Un crucero que partió desde Ushuaia con destino a África y Europa ha registrado hasta ahora tres muertes y una persona en estado grave, según los últimos datos disponibles.

Así son los camarotes del MV Hondius, el crucero afectado por hantavirus

Así son los camarotes del MV Hondius, el crucero afectado por hantavirus

Ver galería

Así son los camarotes del MV Hondius, el crucero afectado por hantavirus / Oceanwide

La embarcación viajaba con unos 150 turistas a bordo, entre ellos 14 de nacionalidad española. Ante la situación, se ha planteado la opción de que el barco haga escala en Canarias, después de que Cabo Verde rechazara su entrada alegando motivos de seguridad pública nacional. Esta postura fue respaldada por la Organización Mundial de la Salud, aunque las autoridades sanitarias españolas aún no han tomado una decisión definitiva.

El hantavirus se contagia principalmente a través de secreciones de roedores

Mientras tanto, distintas instituciones ya están coordinando posibles medidas para organizar el retorno de los pasajeros a sus países de origen, tal como explicó el responsable del CCAES, Fernando Simón, en declaraciones a Catalunya Radio. "Habría que sacarlo del barco y atenderlo en el sistema sanitario”, afirmó.

Durante su intervención, Simón quiso transmitir calma, señalando que el hantavirus se contagia principalmente a través de secreciones de roedores y que la transmisión entre humanos resulta poco frecuente. Además, afirmó que los pasajeros del crucero no representan un riesgo significativo para la población general, y que la probabilidad de nuevos contagios disminuye con el paso del tiempo.

También detalló el protocolo a seguir en caso de que algún pasajero enfermara durante el viaje. En ese supuesto, indicó que la persona afectada debería ser evacuada del barco para recibir atención en un centro sanitario adecuado.

El epidemiólogo recordó la existencia en Canarias de una unidad especializada de aislamiento de alto nivel, preparada para tratar enfermedades infecciosas con potencial riesgo internacional.

No hay riesgo de infección

Simón añadió que, si finalmente el crucero llega a Canarias, lo haría sin personas enfermas a bordo, ya que se aplicaría un sistema de control y seguimiento a los pasajeros para garantizar que no desarrollen síntomas y que el riesgo de contagio sea mínimo.

Noticias relacionadas y más

La decisión final aún está pendiente. Según explicó el propio Simón y confirmó el Ministerio de Sanidad, se tomará en función de la información epidemiológica recopilada durante la travesía del barco por Cabo Verde, por lo que habrá que esperar a esos datos antes de adoptar una resolución definitiva.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Canarias se prepara para la llegada de lluvias y un descenso de temperaturas este viernes
  2. El vino volcánico de Lanzarote que conquista Nueva York
  3. El 'crucero del hantavirus' fondeará en la costa de Tenerife, evacuará en lancha y Canarias activa el protocolo ante enfermedades infecciosas: 'No estamos conformes, pero es competencia del Gobierno central y no podemos hacer nada
  4. Brote de hantavirus, en directo: cuándo llega el MV Hondius a Canarias y última hora de los nuevos contagios
  5. El Gobierno de España evita trasladar el avión de Gran Canaria a Málaga con el paciente con hantavirus para ahorrarse un conflicto institucional y electoral en Andalucía
  6. Un avión que trasladaba a dos infectados por hantavirus aterriza en Gran Canaria tras denegarle Marruecos la escala prevista en Marrakech
  7. Quevedo tiene millones de euros en el banco, pero no una casa en propiedad en Canarias: el motivo
  8. Poli Suárez evita cerrar todos los colegios por la visita del papa y apunta a suspensiones por zonas: 'Lo fácil es suspender las clases

La evacuación desde Canarias de los pasajeros del MV Hondius depende de que los aviones de repatriación estén en pista esta noche

La evacuación desde Canarias de los pasajeros del MV Hondius depende de que los aviones de repatriación estén en pista esta noche

Brote de hantavirus, en directo: la compleja operación para evacuar a los pasajeros del 'MV Hondius' en Canarias y última hora de los nuevos contagios

Brote de hantavirus, en directo: la compleja operación para evacuar a los pasajeros del 'MV Hondius' en Canarias y última hora de los nuevos contagios

Multa de 200 euros y pérdida de 6 puntos por esta descuido común al volante durante el fin de semana: la Guardia Civil pone el foco en los vehículos canarios

Multa de 200 euros y pérdida de 6 puntos por esta descuido común al volante durante el fin de semana: la Guardia Civil pone el foco en los vehículos canarios

Todos los pasajeros del 'MH Hondius' continúan asintomáticos antes de su llegada a Tenerife

El Gobierno de Canarias cuadruplica la plantilla de las empresas públicas en 13 años

El Gobierno de Canarias cuadruplica la plantilla de las empresas públicas en 13 años

Canarias dona a Gambia material de emergencias

Canarias dona a Gambia material de emergencias

Así es la unidad de aislamiento de enfermedades infecciosas del Hospital de La Candelaria: una habitación de 36 metros cuadrados y más de 40 sanitarios para atenderla

Así es la unidad de aislamiento de enfermedades infecciosas del Hospital de La Candelaria: una habitación de 36 metros cuadrados y más de 40 sanitarios para atenderla

La Academia Canaria de la Lengua aplaude a Quevedo: "Está prestigiando el español de Canarias"

La Academia Canaria de la Lengua aplaude a Quevedo: "Está prestigiando el español de Canarias"
Tracking Pixel Contents