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Hantavirus en Canarias | Así te hemos contado en directo la gestión del brote en el ‘MV Hondius’

El operativo internacional coordinado desde Tenerife finaliza tras la salida del último vuelo hacia Países Bajos y la cuarentena de los pasajeros evacuados

Aránzazu Fernández

Johanna Betancor Galindo

Héctor Rosales

Claudia Morín

Eva de León

Alexandra Socorro

Diego R. Moreno

Yaiza Rodríguez

Las Palmas de Gran Canaria

La evacuación internacional de los pasajeros del MV Hondius ya ha concluido este lunes tras un operativo sin precedentes coordinado desde Tenerife, donde el crucero atracó después del brote de hantavirus que ha dejado tres fallecidos. El dispositivo, en el que participaron 23 países, finalizó con la salida del último vuelo con destino a Países Bajos, desde donde varios pasajeros continuarán viaje hacia otros países, entre ellos Australia.

Los primeros en abandonar el barco fueron los 14 pasajeros españoles, evacuados el domingo en un avión militar hasta el Hospital Gómez Ulla de Madrid. Todos permanecen asintomáticos y cumplen una cuarentena de 42 días establecida desde el pasado 6 de mayo, considerado el “día cero” por las autoridades sanitarias tras el análisis conjunto realizado entre el Ministerio de Sanidad, la World Health Organization, el ECDC y el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias de España.

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