Hantavirus en Canarias | Así te hemos contado en directo la gestión del brote en el ‘MV Hondius’

La evacuación internacional de los pasajeros del MV Hondius ya ha concluido este lunes tras un operativo sin precedentes coordinado desde Tenerife, donde el crucero atracó después del brote de hantavirus que ha dejado tres fallecidos. El dispositivo, en el que participaron 23 países, finalizó con la salida del último vuelo con destino a Países Bajos, desde donde varios pasajeros continuarán viaje hacia otros países, entre ellos Australia.

Los primeros en abandonar el barco fueron los 14 pasajeros españoles, evacuados el domingo en un avión militar hasta el Hospital Gómez Ulla de Madrid. Todos permanecen asintomáticos y cumplen una cuarentena de 42 días establecida desde el pasado 6 de mayo, considerado el “día cero” por las autoridades sanitarias tras el análisis conjunto realizado entre el Ministerio de Sanidad, la World Health Organization, el ECDC y el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias de España.

Argentina descarta que Ushuaia, ciudad de Tierra de Fuego de la que partió el crucero, sea el origen del brote de hantavirus San Carlos de Bariloche, en Río Negro, donde un hombre ha sido hospitalizado por hantavirus. / UAN MABROMATA / AFP La pregunta sobre el modo que el hantavirus llegó al crucero 'MV Hondius' ha vuelto a abrirse a la espera de respuestas científicas certeras. ¿La infección tuvo lugar en Ushuaia –punto de origen de la travesía en la austral Tierra del Fuego– o en otras provincias patagónicas argentinas, ubicadas más al norte? ¿Y si tampoco sucedió en Neuquén, Río Negro o Chubut? Las autoridades sanitarias argentinas han descartado en las últimas horas la posibilidad de que el foco radicara en el confín argentino, a 3.000 kilómetros al sur de la ciudad de Buenos Aires. El director de Epidemiología y Salud Ambiental de esa provincia, Juan Petrina, ha sostenido que no existen elementos que permitan vincular a Tierra del Fuego con los casos fatales detectados en la embarcación que partió desde la ciudad fueguina Ushuaia a comienzos de abril. Más información

Ángel Víctor Torres agradece la respuesta de Canarias tras la partida del ‘MV Hondius’ y pide combatir los “bulos” con “ciencia” Lucía Feijoo Viera El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, el canario Ángel Víctor Torres, ha desvelado que se han llegado a hacer hasta ocho reuniones diarias para coordinar el operativo y ha agradecido a los canarios el compromiso, la comprensión y el ejemplo de solidaridad y amabilidad. "Frente a los bulos, medios oficiales y ciencia", ha dicho. Más información

Marlaska destaca el papel del Mecanismo Europeo de Protección Civil en la crisis del MV Hondius El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha destacado este martes la labor del Mecanismo Europeo de Protección Civil durante la gestión de la crisis del MV Hondius y ha defendido el valor del multilateralismo y la cooperación internacional en situaciones de emergencia. Marlaska puso además como ejemplo el compromiso mostrado por Netherlands, país bajo cuya bandera navega el crucero, por su implicación en el operativo. Por su parte, la ministra de Sanidad, Mónica García, dio por concluido el dispositivo con un mensaje rotundo: “Misión cumplida”.

Sanidad trasladará al positivo provisional del MV Hondius a una unidad de alto aislamiento El secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha confirmado este martes que el pasajero del MV Hondius que ha dado positivo “provisional” en una primera PCR por hantavirus será trasladado a una Unidad de Aislamiento de Alto Nivel (UATAN), aunque ha pedido esperar a los resultados definitivos antes de adoptar nuevas medidas. En una entrevista concedida a Radio Nacional de España, Padilla reconoció además que, si el positivo se confirma, podría modificarse el denominado “día cero” utilizado para calcular la cuarentena de los 14 pasajeros españoles evacuados al Hospital Gómez Ulla. Esto implicaría ampliar el periodo de aislamiento inicialmente previsto hasta el próximo 17 de junio.

Ángel Víctor Torres agradece la respuesta de Canarias y pide combatir los bulos con “medios oficiales y ciencia” El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha agradecido este martes la respuesta de la sociedad canaria durante la crisis del MV Hondius y ha destacado el “compromiso, la comprensión y el ejemplo de solidaridad y amabilidad” mostrado por la ciudadanía. Torres desveló además que durante los días más intensos del operativo llegaron a celebrarse hasta ocho reuniones diarias para coordinar el dispositivo entre administraciones y organismos implicados. “Frente a los bulos, medios oficiales y ciencia”, afirmó el ministro al defender la importancia de seguir información verificada durante situaciones de emergencia sanitaria.

Doce sanitarios neerlandeses, en cuarentena tras un fallo de protocolo con un paciente del MV Hondius Doce miembros del personal sanitario de un hospital de Netherlands han sido puestos en cuarentena preventiva después de que se produjeran errores en los protocolos de atención a un paciente positivo en hantavirus evacuado del crucero MV Hondius. Así lo ha confirmado el centro hospitalario universitario Radboud, situado en la ciudad de Nimega. Según explicó el hospital en un comunicado, los fallos se produjeron durante una extracción de sangre y en el proceso de eliminación de la orina del paciente. Aunque el centro recalca que el riesgo de contagio es bajo, ha decidido aplicar una cuarentena de seis semanas a los doce trabajadores implicados como medida de precaución.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha reivindicado este martes que el desarrollo del operativo desplegado para gestionar la crisis del MV Hondius supone un motivo de “orgullo”, destacando la coordinación entre administraciones, equipos sanitarios y organismos internacionales durante un dispositivo que calificó de “complejo” y “sin precedentes”.

Clavijo defiende que las exigencias de Canarias sobre el MV Hondius “no eran irracionales” El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha asegurado este martes en Radio Nacional de España que las peticiones realizadas por el Gobierno autonómico ante la llegada del MV Hondius “no eran descabelladas ni irracionales”. Según explicó, Canarias reclamó desde el primer momento que se realizaran pruebas a todos los pasajeros antes del desembarco, que el crucero permaneciera el menor tiempo posible fondeado y que la evacuación se completara en un solo día. Clavijo criticó que el Gobierno central desoyera esas propuestas, aunque considera que el tiempo ha acabado dándoles la razón tras confirmarse al menos dos positivos entre las personas repatriadas. Pese a las discrepancias, el presidente autonómico destacó que el Ejecutivo canario decidió “cerrar filas” y trabajar “con absoluta lealtad” para que el operativo sanitario y logístico concluyera con éxito.