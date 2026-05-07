Impacto en Canarias por el MV Hondius: preocupación social frente a la amenaza sanitaria del hantavirus

El posible atraque en Canarias del crucero MV Hondius, con casos confirmados de hantavirus, evoca en Canarias recuerdos de un pasado no muy lejano. De algo que ya se vivió en el Archipiélago. En la memoria de la población está el inicio de la pandemia del COVID -19. Aquel caso 'supuestamente' aislado de La Gomera, que se transformó en el primer caso conocido en España de coronavirus. Todo este corolario provoca una inquietud social, desata una gran presión política y un exhaustivo análisis científico. Más allá del riesgo sanitario directo, que los expertos consideran bajo, el foco se desplaza hacia las consecuencias que podría tener en el sistema hospitalario, la percepción turística y la gestión de recursos en un territorio insular con limitaciones estructurales.

Uno de los principales temores, por el atraque de este crucero en Canarias, gira en torno a la capacidad del sistema sanitario canario para absorber un posible aumento de pacientes. Aunque los protocolos están preparados para situaciones de alerta, parte de la ciudadanía percibe que los recursos ya están al límite. Y nuevos casos de brotes de enfermedades poco conocidas no ayudarán en nada al ya inestable sistema sanitario canario.

Así lo expresó Elsa Montesinos, vecina de Tenerife, en el programa Código10 de Mediaset España: “La sanidad aquí está saturada, saturada porque llegó otra patera en la que hay cinco niños hospitalizados, cinco, más algunas mujeres que vinieron muy mal. ¿Dónde van a poner esas personas?”, en referencia a los pasajeros del crucero, que anuncian atracará en el puerto de Granadilla, en el sur de la isla de Tenerife.

En la misma línea, Elen Marrero, desde Gran Canaria, cuestionaba, igualmente, la elección del Archipiélago como destino para la gestión del buque: “¿Por qué en otros sitios no, y por qué Canarias? Sí. No lo entiendo. Esto no deja de ser una Isla. No tenemos tampoco la capacidad de hospitales que tiene Madrid o Barcelona. Esto no dejan de ser islas, tanto Gran Canaria como Tenerife. Entonces es indignante”.

Estas declaraciones reflejan una preocupación social que va más allá del virus en sí y apunta a la percepción de saturación sanitaria y limitaciones estructurales propias de un territorio insular.

Escenario hipotético: cómo evolucionaría un contagio en Canarias

En un escenario hipotético de llegada de casos a las Islas, el riesgo se concentraría inicialmente en los pasajeros y tripulación del buque. Las autoridades activarían protocolos de aislamiento, rastreo y vigilancia, en línea con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades.

Durante las primeras semanas, coincidiendo con el periodo de incubación —que puede oscilar entre una y cinco semanas— podrían aparecer síntomas en personas ya expuestas antes de llegar a Canarias. Posteriormente, los casos que evolucionen a enfermedad podrían requerir atención hospitalaria, especialmente en formas más graves con afectación pulmonar o renal.

Escenario hipotético: cómo evolucionaría un contagio en Canarias / Recreación ChatGpt

Sin embargo, los expertos coinciden en que la transmisión entre humanos es muy poco frecuente, lo que limitaría la expansión a la comunidad. En este contexto, lo más probable sería un escenario de casos aislados o pequeños grupos, sin una propagación sostenida.

Aunque el hantavirus puede presentar una letalidad elevada en determinados casos, esto no se traduce en un alto número de fallecimientos, sino en la gravedad individual de los pacientes afectados. Por ello, incluso en un escenario adverso, el impacto epidemiológico sería limitado y controlable, siempre que se apliquen los protocolos adecuados.

Canarias ante el resto del hantavirus. / La Provincia

Consenso científico: riesgo bajo para la población

Frente a la preocupación social, el consenso científico es claro. El periodista científico Josep Corbella ha subrayado que “no hay riesgo para la población general”, descartando un escenario comparable al de la pandemia de COVID-19.

Esta visión coincide con la de la Organización Mundial de la Salud, que considera bajo el riesgo aunque mantiene vigilancia en entornos concretos como el propio barco. En España, expertos como Raúl Rivas insisten en que el riesgo es muy bajo, pero que debe mantenerse el control epidemiológico.

Cartel de la manifestación convocada contra la llegada del crucero con brote de hantavirus. / La Provincia

Consecuencias económicas: turismo y reputación en juego

El turismo, principal motor económico de Canarias, podría verse afectado si la situación genera alarma internacional. La llegada de un crucero con casos de enfermedades infecciosas podría traducirse en cancelaciones, cambios de rutas o pérdida de confianza en el destino.

Organismos como el Banco de España y la Organización Mundial del Turismo han advertido que las crisis sanitarias impactan directamente en destinos altamente dependientes del turismo, especialmente en territorios insulares.

¿Qué es el hantavirus? / La Provincia

El archipiélago dispone de mecanismos de actuación coordinados entre el Gobierno de Canarias y el Estado para hacer frente a alertas sanitarias internacionales. Estos protocolos contemplan evaluaciones médicas, aislamiento de casos sospechosos y derivación hospitalaria si es necesario. El reto no es solo sanitario, sino también logístico y político: decidir si permitir o no el atraque, bajo qué condiciones y con qué garantías.

A pesar de las reticencias de la población y las autoridades canarias, ayer un avión que trasladaba a Países Bajos a dos personas contagiadas de hantavirus, evacuadas del buque MV Hondius, aterrizó a media tarde al aeropuerto de Gran Canaria, después de que Marruecos no autorizara la escala prevista en Marrakech. Desde el Ministerio de Sanidad se indicaba que, una vez en tierra, el médico de la aeronave comunicó un fallo en la bomba de aislamiento de uno de los pacientes. El afectado permaneció dentro del avión, conectado al suministro del aeropuerto, a la espera de ser trasladado a otra aeronave.

La Delegación del Gobierno manifestó que el aterrizaje en Gran Canaria se autorizó con la condición de que nadie subiera ni bajara del avión, incluida la tripulación, un requisito que, según afirma, se ha cumplido. En la pista, agentes de la Guardia Civil especializados en NRBQ —riesgos nucleares, radiológicos, biológicos y químicos— establecieron un perímetro de seguridad en torno a la aeronave como medida preventiva.

Sin embargo, este hecho ha provocado que las redes se inunden de alarma, manifestaciones en contra y todo tipo de comentarios contra la presencia del avión en el aeropuerto grancanario. Un incidente, que unido al anuncio que se espera la llegada del crucero MV Hondius el próximo sábado al sur de Tenerife. Y que será a partir del lunes 11 de mayo cuando el Ministerio de Defensa se encargará del traslado de los pasajeros españoles hasta el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, en Madrid, mientras que a los países de la UE se les ofrecerá repatriar a sus propios nacionales.

Qué es el hantavirus y cómo se transmite

El hantavirus es una enfermedad zoonótica transmitida principalmente por roedores, a través de la inhalación de partículas contaminadas con orina, heces o saliva. Según el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades, la transmisión entre personas es muy poco frecuente y, en Europa, prácticamente inexistente.

El Instituto de Salud Carlos III señala que en España los casos son extremadamente raros y están asociados a entornos rurales.

Lucía Feijoo Viera

Aunque puede ser grave en casos individuales, especialmente en su variante americana, su capacidad de propagación es limitada, lo que explica por qué los expertos descartan un escenario de crisis sanitaria generalizada.

El caso del MV Hondius evidencia la diferencia entre la percepción social del riesgo y la evaluación científica. Mientras parte de la población teme un colapso sanitario o consecuencias económicas, los expertos insisten en que el peligro real es bajo y controlable.

Canarias se enfrenta así a un reto complejo: gestionar una situación con potencial impacto mediático y social, sin perder de vista que la evidencia científica apunta a un escenario de riesgo limitado y manejable.