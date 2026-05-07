El Insular-Materno Infantil celebra una jornada de investigación en enfermería pediátrica

El Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil ha acogido una jornada de investigación en enfermería pediátrica, organizada por la Unidad Docente Multiprofesional de Pediatría del centro, adscrito a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias.

Durante el encuentro, los residentes que han finalizado esta especialidad presentaron los trabajos de investigación desarrollados a lo largo de su formación, centrados en la mejora de los cuidados pediátricos y en la atención a niños, niñas y familias.

Entre los estudios expuestos se incluyeron investigaciones sobre el uso del método ‘buzzy’ para abordar el dolor en menores, la atención a pacientes con trastorno del espectro del autismo y el impacto de la formación especializada en enfermería pediátrica en la calidad de los cuidados.

La jornada contó con la asistencia de profesionales, compañeros y familiares, y también incluyó un espacio de debate sobre la mejora continua de la especialidad, la experiencia formativa de los residentes y la visión de los tutores durante el proceso de aprendizaje.

La Unidad Docente Multiprofesional de Pediatría tiene como objetivo ofrecer una formación de excelencia a médicos internos residentes y enfermeras internas residentes que se especializan en el ámbito pediátrico, mediante un programa estructurado y adaptado a las necesidades del sistema sanitario.

El Insular-Materno Infantil ha formado ya a cinco promociones de especialistas en enfermería pediátrica. En la última promoción han recibido formación ocho especialistas, y desde la puesta en marcha de esta unidad se han formado un total de 29 enfermeras en esta especialidad.