El Insular-Materno Infantil celebra una jornada de investigación en enfermería pediátrica
Los residentes que han finalizado la especialidad presentaron trabajos sobre el uso del método ‘buzzy’ para abordar el dolor en menores y la atención a pacientes con autismo
El Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil ha acogido una jornada de investigación en enfermería pediátrica, organizada por la Unidad Docente Multiprofesional de Pediatría del centro, adscrito a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias.
Durante el encuentro, los residentes que han finalizado esta especialidad presentaron los trabajos de investigación desarrollados a lo largo de su formación, centrados en la mejora de los cuidados pediátricos y en la atención a niños, niñas y familias.
Entre los estudios expuestos se incluyeron investigaciones sobre el uso del método ‘buzzy’ para abordar el dolor en menores, la atención a pacientes con trastorno del espectro del autismo y el impacto de la formación especializada en enfermería pediátrica en la calidad de los cuidados.
La jornada contó con la asistencia de profesionales, compañeros y familiares, y también incluyó un espacio de debate sobre la mejora continua de la especialidad, la experiencia formativa de los residentes y la visión de los tutores durante el proceso de aprendizaje.
La Unidad Docente Multiprofesional de Pediatría tiene como objetivo ofrecer una formación de excelencia a médicos internos residentes y enfermeras internas residentes que se especializan en el ámbito pediátrico, mediante un programa estructurado y adaptado a las necesidades del sistema sanitario.
El Insular-Materno Infantil ha formado ya a cinco promociones de especialistas en enfermería pediátrica. En la última promoción han recibido formación ocho especialistas, y desde la puesta en marcha de esta unidad se han formado un total de 29 enfermeras en esta especialidad.
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