Intersindical Canaria rechaza la llegada del ‘MV Hondius’ y pide evacuar por aire a los pasajeros

Intersindical Canaria ha mostrado su rechazo a que Canarias sea utilizada como punto de recepción y primera atención de los pasajeros del crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus durante su travesía por el Atlántico. La organización sindical considera que la llegada del buque al Archipiélago supone un riesgo sanitario innecesario y defiende que la opción más adecuada sería la evacuación aérea de sus ocupantes hacia sus respectivos países.

El posicionamiento del sindicato se produce en plena coordinación entre el Ministerio de Sanidad, la Organización Mundial de la Salud y otras autoridades internacionales para gestionar la situación del buque. Según la información difundida por Sanidad, los tres casos sintomáticos fueron evacuados del barco y en la embarcación viajan pasajeros y tripulantes sin síntomas, con destino al puerto de Granadilla de Abona, en Tenerife. El Ministerio cifró en aproximadamente 150 las personas a bordo, de 23 nacionalidades distintas, entre ellas 14 ciudadanos españoles.

Intersindical Canaria ve "irresponsable" la decisión

En un comunicado, Intersindical Canaria califica de "irresponsabilidad" y "temeridad" que el Archipiélago sea el lugar elegido para recibir y atender inicialmente a los ocupantes del MV Hondius. A juicio del sindicato, esta decisión implica un doble problema: por un lado, el posible riesgo de expansión del virus en las Islas y, por otro, una atención que considera insuficiente para el conjunto de personas que viajan en el crucero.

La organización sostiene que los pasajeros deberían ser trasladados por vía aérea a sus países de origen para realizar allí los controles sanitarios, el seguimiento médico y las cuarentenas que correspondan. Según su planteamiento, esta alternativa permitiría evitar riesgos añadidos y garantizar una atención más completa en sistemas sanitarios con mayor capacidad para asumir el seguimiento individualizado de cada caso.

Críticas a la capacidad sanitaria en Canarias

El sindicato subraya que su posición no cuestiona la labor de los profesionales del Servicio Canario de Salud, a los que reconoce su preparación y experiencia. Sin embargo, advierte de que la sanidad pública canaria atraviesa una situación de presión asistencial que, en su opinión, limita la capacidad de respuesta ante emergencias sanitarias de este tipo.

Intersindical Canaria señala que las camas destinadas a enfermedades emergentes se encuentran condicionadas por la ocupación de pacientes sociosanitarios y por el colapso estructural que, según denuncia, afecta al sistema sanitario del Archipiélago. En ese contexto, considera que recibir el buque en Canarias aumenta la tensión sobre unos recursos ya limitados.

Qué se sabe del brote de hantavirus

El Ministerio de Sanidad informó de que el brote vinculado al MV Hondius contaba con ocho casos asociados, de los que tres habían sido confirmados por laboratorio. En el balance oficial se incluían tres fallecidos, un paciente ingresado en Suiza con prueba positiva, otro enfermo en UCI en Sudáfrica y tres pacientes sintomáticos evacuados en avión desde Cabo Verde hacia Ámsterdam.

El Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades explica que la mayoría de los hantavirus no se transmiten fácilmente entre personas. La excepción es el virus Andes, descrito principalmente en zonas de Sudamérica, que puede propagarse entre humanos, normalmente mediante contacto estrecho y prolongado. El organismo europeo considera que el riesgo para la población general en Europa es actualmente muy bajo si se aplican medidas adecuadas de prevención y control.

El sindicato reclama otra respuesta sanitaria

Intersindical Canaria defiende que, por las características epidemiológicas atribuidas a la variante Andes, la respuesta más prudente sería evacuar por vía aérea a los pasajeros y evitar que Canarias asuma la recepción inicial del crucero. La organización entiende que esa medida permitiría contener mejor un posible problema de salud pública y reducir las consecuencias negativas para el Archipiélago.

El sindicato también enmarca esta crisis en una crítica política más amplia. Acusa al Gobierno central de imponer a Canarias una decisión que, según sostiene, traslada al Archipiélago una responsabilidad sanitaria que debería resolverse de otra manera. Además, denuncia lo que considera una falta de capacidad de decisión del Ejecutivo canario sobre una situación que afecta directamente a su territorio.

Coordinación internacional y medidas de control

Sanidad ha asegurado que mantiene coordinación con la OMS, el ECDC, la Comisión Europea, los países implicados y el Gobierno de Canarias para evaluar el riesgo y preparar la respuesta sanitaria. El ECDC recomienda que las autoridades portuarias y sanitarias apliquen medidas adecuadas de prevención, incluidos equipos de protección individual cuando se atienda a personas con sospecha de infección.

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Por ahora, la llegada del MV Hondius continúa bajo seguimiento de las administraciones competentes. Intersindical Canaria insiste en que Canarias no debe asumir una actuación que considera evitable y reclama una solución basada en la evacuación aérea, el control sanitario en origen o destino final y la protección del sistema sanitario del Archipiélago.