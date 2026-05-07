¿Cuándo llega el crucero MV Hondius a Canarias?

El crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus que ha dejado tres fallecidos y varios casos confirmados o sospechosos, navega ya rumbo a Tenerife tras abandonar Cabo Verde. La previsión que manejan las autoridades sitúa su llegada al puerto de Granadilla de Abona, Tenerife, este domingo.

Se activará un dispositivo sanitario para evaluar a los pasajeros y organizar su posterior traslado a sus países de origen. Según el Ministerio de Sanidad, los casos sintomáticos han sido evacuados del buque y a bordo viajan únicamente pasajeros y tripulantes sin síntomas.

Así son los camarotes del MV Hondius, el crucero afectado por hantavirus / Oceanwide

La gestión del desembarco ha abierto una nueva fase de tensión entre el Gobierno central y el Gobierno de Canarias. Canarias mantiene sus dudas sobre la información que posee y reclama garantías antes de la llegada del barco, mientras el Ministerio de Sanidad defiende que España actúa a petición de la OMS y en cumplimiento de sus obligaciones internacionales. Sanidad recalca que el operativo se realizará mediante circuitos controlados y sin contacto con la población local.

La escala imprevista en Gran Canaria

Actualmente la cifra es de ocho casos vinculados al brote, tres de ellos confirmados en laboratorio. Estos datos incluyen tres fallecidos, un enfermo ingresado en Suiza, otro paciente en la Unidad de Cuidados Intensivos de Sudáfrica y tres pacientes sintomáticos evacuados en Cabo Verde.

La variante identificada es hantavirus andino, una de las pocas en las que se explica la transmisión entre humanos, aunque Sanidad subraya que esta posibilidad es “extremadamente infrecuente” y requiere contactos muy estrechos y prolongados con personas contagiadas.

En paralelo, la OMS y las autoridades sanitarias de varios países mantienen abierto el rastreo de las personas que abandonaron el crucero antes de que se completaran los controles. Fuentes informan que la OMS busca a pasajeros que bajaron en el puerto de Santa Elena tras la primera muerte.

Las autoridades neerlandesas determinan unos 40 los viajeros que desembarcaron en esa escala. El caso de una azafata hospitalizada en Ámsterdam con síntomas leves tras haber estado en contacto con una de las pasajeras fallecidas se sigue investigando.

“Se espera sentido común y responsabilidad”

Los 14 españoles a bordo (cinco de Cataluña, tres de Madrid, tres de Asturias, y uno de Castilla y León, Galicia y la Comunidad Valenciana) serán evaluados a su llegada a Tenerife y, si se confirma que tienen residencia habitual en España, trasladados en un operativo coordinado por Defensa al Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, en Madrid, donde cumplirán cuarentena bajo supervisión sanitaria. Los pasajeros extranjeros serán repatriados a sus países mediante el Mecanismo Europeo de Protección Civil y otros canales de coordinación internacional.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha apelado este jueves al “sentido común y la responsabilidad” de los pasajeros españoles para que cumplan la cuarentena a su llegada. García ha defendido que el Gobierno dispone de “instrumentos legales suficientes” para adoptar medidas si fuera necesario proteger la salud pública, después de que Defensa apuntara que el confinamiento de los españoles en el Hospital Gómez Ulla de Madrid tendría carácter voluntario al tratarse de personas asintomáticas.

Clavijo: "Enviar el buque a Canarias no obedece a ningún criterio técnico”

El Gobierno de Canarias mantiene su preocupación. El director del Servicio Canario de Salud, Adasat Goya, cuenta hoy en la Cadena SER que “no nos garantizan que lleguen todos los pasajeros sin síntomas y sin virus” y ha denunciado falta de información documental para preparar a los profesionales sanitarios. “Requerimos información y no se nos da, todo es de palabra”, señaló.

También el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, endurece sus críticas. Clavijo sostiene que la decisión de enviar el buque a Canarias “no obedece a ningún criterio técnico” y que no se ha facilitado información suficiente para garantizar un mensaje de calma a la población. El presidente autonómico ha pedido explicaciones al Gobierno central y reclama que se refuercen las garantías antes de permitir el desembarco.

Circuitos controlados entre puerto, aeropuerto y dispositivos sanitarios

Sanidad rechaza la acusación del presidente canario y asegura que ha existido un contacto permanente tanto a nivel técnico como político. La ministra Mónica García defiende que su departamento ha mantenido “múltiples llamadas” y comunicaciones con el Gobierno de Canarias, y que la respuesta se está coordinando con la OMS, el ECDC, la Comisión Europea, Países Bajos, Sudáfrica, Cabo Verde y las autoridades autonómicas.

La llegada del MV Hondius activará un operativo sanitario complejo en el sur de Tenerife. El plan constará de una primera evaluación en el puerto, el control de posibles síntomas, la clasificación de contactos y el traslado directo de pasajeros hacia el aeropuerto o hacia los dispositivos sanitarios previstos. El Gobierno insiste en que no habrá tránsito por espacios abiertos a la población general y que, si apareciera algún caso sospechoso, se activaría la red estatal de unidades de aislamiento de alto nivel.

Llegada del barco y la coordinación entre administraciones

La crisis sanitaria del MV Hondius se transformó de emergencia médica a un operativo internacional. A la espera de la llegada del buque a Tenerife, las autoridades trabajan para cerrar los detalles del desembarco, la repatriación de los pasajeros y el aislamiento de los contactos.

A las 11.00 horas del día de hoy tendrá lugar un encuentro para abordar la activación del Mecanismo Europeo de Protección Civil para la evacuación aérea y repatriación del pasaje del crucero 'MV Hondius'. A las 12.00 horas, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, será recibido en el Ministerio de Sanidad con los ministros Mónica García y Ángel Víctor Torres, tras las críticas del primero en el traslado a Canarias del crucero con casos de hantavirus detectados.

Hoy habrán siete sesiones para tratar los temas relacionados con el virus. Estos serán los horarios:

09.00 : Gobierno de España (Sanidad e Interior) con Gobierno de Canarias.

: Gobierno de España (Sanidad e Interior) con Gobierno de Canarias. 09.30 : Gobierno de España (Sanidad, Interior y Política Territorial), con Delegaciones de Gobierno.

: Gobierno de España (Sanidad, Interior y Política Territorial), con Delegaciones de Gobierno. 11.00 : Mecanismo Europeo.

: Mecanismo Europeo. 12.00 : Gobierno de España (ministra Sanidad y ministro Política Territorial), con presidente Canarias, Fernando Clavijo.

: Gobierno de España (ministra Sanidad y ministro Política Territorial), con presidente Canarias, Fernando Clavijo. 12.30 : Gobierno de España (seguimiento y coordinación, Sanidad, Interior y Asuntos Exteriores).

: Gobierno de España (seguimiento y coordinación, Sanidad, Interior y Asuntos Exteriores). 14.00-15.30 : Reunión del HSC y UCPM con los países miembros para la coordinación de la emergencia.

: Reunión del HSC y UCPM con los países miembros para la coordinación de la emergencia. 19.00: Gobierno de España (Sanidad e Interior), con Gobierno de Canarias.

Desde el punto de vista sanitario, el mensaje oficial sigue siendo de contención: el brote se vincula a un contexto de convivencia estrecha y prolongada dentro del buque, los casos sintomáticos ya han sido evacuados y el riesgo para la población general se considera muy bajo. La incertidumbre se concentra ahora en la coordinación del desembarco, la cuarentena de los españoles y la capacidad de las administraciones para evitar que la alerta derive en alarma social.