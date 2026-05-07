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Sanidad prepara la imposición de cuarentenas obligatorias a pasajeros de crucero si no colaboran

El Ministerio de Sanidad ultima un informe jurídico para imponer cuarentenas obligatorias a los pasajeros del crucero que se nieguen a aislarse

¿Qué es el hantavirus? Así es la cepa Andes que ha causado la muerte a tres personas en un crucero por el Atlántico

¿Qué es el hantavirus? Así es la cepa Andes que ha causado la muerte a tres personas en un crucero por el Atlántico

Sara Fernández

Briseida Viera

Briseida Viera

Las Palmas de Gran Canaria

El Ministerio de Sanidad está ultimando un informe jurídico para avalar, si fuera necesario, la imposición de cuarentenas obligatorias a los 14 pasajeros españoles del crucero afectado por un brote de hantavirus que se nieguen a aislarse tras su llegada a Canarias.

Según han informado fuentes del departamento que dirige Mónica García, los pasajeros serán trasladados al hospital Gómez Ulla de Madrid una vez el buque arribe al puerto de Granadilla, en el sur de Tenerife.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, acaba de confirmar que el barco no va a atracar sino que fondeara, entre otras cosas porque el puerto de granadilla no tiene capacidad para el desembarco, se enviará un avanzadilla para evacuar a los pasajeros. El pasaje se encuentran por ahora sin síntomas.

Mónica García: "Apelo al sentido común y la responsabilidad”

La ministra de Sanidad ha apelado este jueves “al sentido común y la responsabilidad” de los pasajeros, a quienes ha pedido que colaboren con las medidas de salud pública previstas para evitar cualquier posible riesgo.

García ha defendido que los afectados deben actuar pensando tanto en “el cuidado de su salud” como en el de “la salud pública”, especialmente en un contexto en el que Canarias será el primer punto de llegada del crucero a territorio español.

Una cuarentena voluntaria

La ministra de Defensa, Margarita Robles, señaló ayer que los pasajeros harán cuarentena en el Gómez Ulla “siempre que voluntariamente quieran”, al tratarse de una medida privativa de libertad. Para ello, firmarían un consentimiento informado.

No obstante, Sanidad trabaja ya en una cobertura jurídica que permita actuar en caso de negativa. Mónica García ha advertido de que el Gobierno dispone de “instrumentos legales suficientes para adoptar las medidas necesarias para proteger la salud pública”.

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De este modo, aunque el Ejecutivo confía en que los pasajeros acepten el aislamiento de forma voluntaria, no descarta recurrir a medidas obligatorias si alguno se negara a cumplir la cuarentena.

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