Mónica García responde a Clavijo: “Yo comuniqué personalmente al presidente de Canarias que el barco atracará en Tenerife”

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha asegurado este jueves que mantuvo informado “desde el minuto uno” al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, sobre la situación del crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, y sobre la decisión de que el buque atracara en Tenerife.

En una entrevista en La Hora de La 1, García afirmó que fue ella personalmente quien comunicó por teléfono a Clavijo que el crucero recalaría en Canarias, después de mantener reuniones con la Organización Mundial de la Salud y con el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades.

Según explicó la ministra, los organismos internacionales concluyeron que el puerto de Granadilla de Abona, en el sur de Tenerife, era la opción más adecuada al tratarse de un puerto secundario, con menor tránsito, y considerado “el más confiable y seguro” para la salud de los pasajeros, la tripulación y la salud pública global.

García rechazó las críticas del Gobierno canario sobre falta de información y sostuvo que hubo varias llamadas y mensajes durante la gestión de la crisis. Según detalló, solo en la tarde del martes se produjeron cuatro llamadas entre las ocho y las once de la noche, además de numerosos mensajes de WhatsApp.

La ministra señaló que puede demostrar esos contactos y calificó de “innecesario” el ruido político generado en torno a una cuestión que, a su juicio, está acreditada por los registros de llamadas y comunicaciones.

Sanidad defiende que el Ejecutivo canario ha estado informado puntualmente de cada decisión, tanto en el plano político como en el técnico. García añadió que también se ha trasladado información al resto de comunidades autónomas a través de las direcciones generales de Salud Pública.

La titular de Sanidad insistió en que España es el país en el que la comunidad internacional ha confiado para gestionar esta situación sanitaria y garantizar la atención de los pasajeros y tripulantes del buque.

Noticias relacionadas

Por último, pidió evitar el “ruido político” y reclamó a la población que se informe a través de canales oficiales y fiables. “Ahora tenemos que estar a lo que estamos: atender a los españoles que están en ese buque, al pasaje y a la tripulación, y gestionar bien y de manera profesional una emergencia sanitaria de estas características”, defendió.