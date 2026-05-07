Omar Courtz no actuará en el GranCa Live Fest 2026: el motivo

GranCa Live Fest 2026 reordena una de sus jornadas más esperadas. Omar Courtz, anunciado para actuar el viernes 3 de julio en el Estadio de Gran Canaria, no podrá finalmente subirse al escenario del festival. La organización ha comunicado que la cancelación responde a motivos logísticos relacionados con la gira del artista y ajenos al propio evento, dentro de una serie de ajustes en su ruta europea que también habrían afectado a otros conciertos. El festival se celebrará del 2 al 5 de julio, en una edición especialmente simbólica por su quinto aniversario y por la ampliación a cuatro días.

La logística tumba una cita clave

La baja de Omar Courtz supone un cambio sensible en el cartel del viernes, una jornada concebida como una celebración de la música latina y urbana. El artista puertorriqueño figuraba junto a Juan Luis Guerra, Lola Índigo, Danny Ocean, Carlos Rivera, Conjurer y Wendy Ruiz, en una combinación pensada para unir públicos de distintas generaciones. Su ausencia no responde, según el comunicado difundido por el festival, a una incidencia interna de producción, sino a la reorganización de compromisos del propio artista en Europa. La explicación sitúa el problema en el calendario de gira y en la compleja maquinaria logística que acompaña a los grandes tours internacionales.

Una suma con identidad isleña

La respuesta del GranCa Live Fest ha sido rápida: La Pantera se suma al cartel, tal y como recoge la información aportada de La Provincia. El movimiento transforma una cancelación incómoda en una oportunidad para reforzar la presencia de la escena canaria en el mayor escaparate musical de las islas. No se trata de un parche menor. Sergio Aimar Castellano, conocido artísticamente como La Pantera, es rapero y compositor nacido en Gran Canaria, y uno de los nombres que mejor representan el crecimiento del urbano hecho desde el archipiélago. Su entrada conecta directamente con el público local y con una generación que ha visto cómo el talento canario dejaba de mirar desde la periferia para ocupar el centro del mapa musical.

Una edición que hace historia

La edición de 2026 llega con grandes nombres internacionales como Ms. Lauryn Hill y Maroon 5, además de referentes latinos y del pop español. La organización ya había presentado la cita como una de las más ambiciosas de su historia, con cuatro jornadas en el Estadio de Gran Canaria y una programación diseñada para celebrar el quinto aniversario. La caída de Omar Courtz introduce un imprevisto, pero la elección de La Pantera permite al festival sostener el atractivo del viernes sin romper el equilibrio del cartel.