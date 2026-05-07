La OMS asegura que el riesgo de hantavirus para Canarias por la llegada del crucero es bajo

La Organización Mundial de la Saludd (OMS) aseguró este jueves que el riesgo para la población de las Islas Canarias cuando llegue a este territorio el crucero en el que se ha declarado un brote de hantavirus "es bajo" y consideró que atender a los pasajeros que se encuentran en el crucero es "un deber moral".

"La OMS ha proporcionado orientación al operador del barco sobre la gestión sanitaria a bordo. Se ha pedido a todos los pasajeros que permanezcan en sus camarotes. Se están desinfectando los camarotes y cualquier persona que presente síntomas será aislada de inmediato", explicó el director de la organización en relación a las medidas que se están tomando mientras la embarcación se dirige a España.

El dirigente del organismo, Tedros Adhanom Ghebreyesus, indicó que un experto de la OMS subió al barco en Cabo Verde y se le han unido dos médicos de los Países Bajos y un experto del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades, quienes permanecerán en el barco hasta su llegada al puerto de Granadilla, en Tenerife.

Evacuación médica de los pasajeros

Su misión es llevar a cabo una evaluación médica de todas las personas a bordo y recopilar información para evaluar su riesgo de infección.

"Están elaborando, paso a paso, directrices operativas para un desembarque seguro y respetuoso, y la continuación del viaje de los pasajeros y la tripulación a su llegada", aseguró Tedros.

En paralelo, se ha informado de forma pertinente a Canadá, Dinamarca, Alemania, Países Bajos, Nueva Zelanda, San Cristóbal y Nieves, Singapur, Suecia, Suiza, Turquía, Reino Unido y Estados Unidos, los doce países cuyos nacionales desembarcaron en la isla de Santa Elena, una de las escalas del crucero.

España acepta el desembarco

Sobre la solicitud a España para que asuma el desembarque de los ocupantes del crucero, Tedros explicó que formuló directamente la petición al presidente del Gobierno del país, Pedro Sánchez, quien la aceptó en virtud de lo que establece el Reglamento Sanitario Internacional.

No obstante, el director de la OMS recalcó que, aparte del cumplimiento de ese instrumento legal sobre sanidad, "lo más importante en este caso es la solidaridad".

"Creo que todo el mundo tiene el deber moral de cuidar de las personas que se encuentran a bordo del barco", agregó.

Pide comprensión y cooperación a Canarias

A las autoridades y la población de las Islas Canarias, Tedros les pidió que "comprendan, apoyen y cooperen" con el Gobierno central en esta situación.

"Por supuesto, entendemos sus preocupaciones, pero según la evaluación de riesgos de la que disponemos, el riesgo para la población de las Islas Canarias es bajo", insistió.

"Nuestras prioridades son garantizar que los pacientes afectados reciban atención médica, que el resto de los pasajeros del barco estén a salvo y sean tratados con dignidad, y evitar cualquier propagación adicional", explicó.