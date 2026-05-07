José Mazuelos, obispo de Canarias, sobre la visita del papa: "A lo mejor habría que suspender las clases ese día"

La visita de León XIV a Canarias empieza a generar también consecuencias organizativas más allá del ámbito religioso. La posibilidad de suspender las clases el próximo 11 de junio en Gran Canaria, coincidiendo con la misa multitudinaria prevista en el Estadio de Gran Canaria, marcó parte de la rueda de prensa celebrada este jueves por el Obispado de Canarias para presentar nuevos detalles del viaje apostólico.

El obispo de Canarias, José Mazuelos, defendió que “a lo mejor habría que suspender las clases” para facilitar la movilidad y permitir la asistencia de fieles llegados desde distintos municipios y otras islas. “Las guaguas son fundamentales”, afirmó, aludiendo al importante dispositivo de transporte que requerirá el evento.

Sin embargo, la Consejería de Educación rebajó horas después esa posibilidad y aseguró a este periódico que “la intención es no suspender las clases de manera generalizada”. El departamento autonómico explicó que cualquier decisión dependerá del plan de seguridad y movilidad que Delegación del Gobierno prevé trasladar la próxima semana, una vez se concreten los cortes de carretera y las necesidades logísticas derivadas de la visita del Pontífice.

La Diócesis pidió además favorecer el uso del transporte público y estudiar fórmulas que ayuden a reducir la presión sobre la movilidad durante la visita papal. En Tenerife, donde el papa finalizará su ruta por España, el obispo nivariense, Eloy Santiago, defendió la conveniencia de fomentar el teletrabajo y flexibilizar la actividad cotidiana para minimizar el impacto sobre el tráfico y las comunicaciones durante la presencia del pontífice en la Isla.

Papamóvil y homenaje en Arguineguín

La diócesis confirmó además varias novedades sobre la agenda del papa en Gran Canaria. Entre ellas, que León XIV recorrerá parte de Las Palmas de Gran Canaria en papamóvil desde el Teatro Pérez Galdós hasta la Catedral de Santa Ana, en un itinerario abierto al público y aún pendiente de concretar definitivamente por razones de seguridad.

El recorrido comenzará tras una recepción oficial organizada por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria junto al Teatro Pérez Galdós. Desde allí, León XIV avanzará por la carretera del Centro y la calle Obispo Codina hasta llegar a la Catedral de Santa Ana en un trayecto que estará vallado para facilitar que los ciudadanos puedan seguir el paso del papamóvil con seguridad.

Uno de los momentos más simbólicos de la visita será el encuentro previsto en el muelle de Arguineguín, donde el papa escuchará testimonios de migrantes y de personas vinculadas a las labores de rescate y acogida. El acto reunirá a representantes de Salvamento Marítimo, Cruz Roja, Guardia Civil, Policía Nacional y pescadores del municipio, a quienes Mazuelos definió como “los ángeles de los migrantes en el océano”.

El obispo aseguró que la intención es “humanizar la acogida” y poner el foco sobre una realidad migratoria que, a su juicio, ha sido utilizada políticamente durante los últimos años. “Canarias está en la frontera y afronta esta realidad antes que otros pueblos”, señaló durante su intervención.

El encuentro en Arguineguín será además el primer acto oficial del papa en Gran Canaria. El obispo auxiliar, Cristóbal Déniz, subrayó el "fuerte valor simbólico y evangélico" de una cita que, dijo, pretende reflejar "una Iglesia cercana y comprometida con las personas más vulnerables" y permitir que León XIV conozca de primera mano testimonios migrantes y entidades de acogida.

Una cruz de cayuco

Durante el acto en Arguineguín también se bendecirá una cruz elaborada con madera de cayuco por Cáritas y la Pastoral de Migraciones, que permanecerá instalada en el puerto como recuerdo de las víctimas de la Ruta Atlántica. Además, habrá una ofrenda floral al mar y un homenaje a la Virgen del Carmen.

En el muelle también habrá presencia de inmigrantes africanos y latinoamericanos residentes en Canarias. La diócesis explicó que el acto quiere simbolizar “la unión entre los pueblos” y recordar a las personas fallecidas tratando de alcanzar las costas del archipiélago a través de la Ruta Atlántica.

La Santa Sede ha pedido además que el encuentro tenga un marcado carácter social y que el protagonismo recaiga especialmente en migrantes y voluntarios. Según explicó la organización, el aforo rondará las 2.000 personas y habrá “muy pocas autoridades”.

Más de 36.000 inscritos

La jornada del 11 de junio continuará con un encuentro con obispos, sacerdotes, religiosos y agentes de pastoral en la Catedral de Canarias y concluirá con una misa multitudinaria en el Estadio de Gran Canaria prevista para las 18.30 horas.

La dimensión del evento continúa creciendo. La diócesis confirmó este jueves que ya se han superado las 36.700 preinscripciones para asistir a la eucaristía y que las solicitudes avanzan a un ritmo cercano a las 2.000 diarias. Para absorber la demanda se habilitarán también el Gran Canaria Arena y el anexo del estadio con pantallas gigantes.

La organización habilitará tres espacios diferenciados para seguir la misa: el propio Estadio de Gran Canaria, el Gran Canaria Arena y el anexo del recinto deportivo. Las puertas abrirán desde las 14.00 horas para permitir una entrada escalonada y antes de la llegada del pontífice habrá actuaciones y animación musical para los asistentes.

Además, más de 1.150 periodistas nacionales e internacionales ya se han acreditado para cubrir la visita y el voluntariado supera las 1.200 personas.

La diócesis prevé también la participación de cerca de 200 sacerdotes concelebrantes llegados desde distintos puntos de España. Muchos de ellos viajarán expresamente a Canarias para participar en la primera visita de un papa al Archipiélago.

La Virgen del Pino y el Cristo de Telde

Otra de las novedades anunciadas por el Obispado es la celebración, el domingo 14 de junio, de una misa de acción de gracias en Teror tras la vuelta de León XIV a Roma. La ceremonia contará de forma excepcional con la presencia conjunta de la Virgen del Pino y del Cristo de Telde, que será trasladado expresamente para esta ocasión histórica.

Mazuelos explicó además que el Cristo de Telde permanecerá en Teror durante esos días y que el sábado previo se celebrará una vigilia juvenil. La misa tendrá lugar en el pórtico de la Basílica de Teror, con ambas imágenes situadas frente al templo.

Esta celebración servirá como cierre simbólico de la visita papal a Canarias. Los responsables diocesanos destacaron el carácter excepcional de reunir en un mismo acto a dos de las imágenes religiosas con mayor devoción en Gran Canaria y confiaron en que la cita deje también una huella social y espiritual duradera en las islas.

La agenda canaria continuará además el 12 de junio en Tenerife, donde León XIV visitará el centro de acogida de Las Raíces, mantendrá un encuentro con organizaciones vinculadas a la integración de migrantes en la plaza del Cristo de La Laguna y celebrará una multitudinaria misa en el puerto de Santa Cruz de Tenerife antes de regresar a Roma.

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Los responsables diocesanos insistieron en que la etapa canaria tendrá una identidad propia dentro del viaje apostólico a España. Mientras Madrid estará más centrada en la evangelización y Barcelona en la belleza y el patrimonio, Canarias pondrá el foco en “la caridad” y en la realidad migratoria