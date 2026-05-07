Un pez luna gigante emerge en El Hierro y deslumbra con su tamaño en un encuentro único

Las aguas del sur de El Hierro han vuelto a convertirse en escenario de un acontecimiento natural excepcional. Un gigantesco pez luna, perteneciente a la especie Mola alexandrini, ha sido captado por submarinistas durante una inmersión en la reserva marina de La Restinga. Las imágenes, difundidas por el centro especializado Buceo La Restinga, han generado un gran impacto tanto en la comunidad científica como entre los aficionados al buceo.

El ejemplar fue localizado en el emblemático enclave de El Bajón, una montaña submarina conocida por su biodiversidad. Allí, suspendido en la columna de agua y moviéndose con una serenidad casi hipnótica, el pez luna sorprendió por su tamaño colosal y su comportamiento tranquilo.

Este animal está considerado uno de los peces óseos más pesados del planeta. Algunos ejemplares de esta especie pueden superar los 2.700 kilogramos, lo que lo convierte en un auténtico gigante marino. Su silueta, casi circular, y su forma de nadar —basada en el movimiento coordinado de sus aletas dorsal y anal— lo diferencian claramente de otros grandes peces.

Un encuentro mágico bajo el Atlántico: el colosal pez luna sorprende a los submarinistas en El Hierro. / La Provincia

¿Por qué aparece cerca de los buceadores?

El avistamiento de un pez luna en zonas relativamente accesibles no es casual. Este comportamiento responde a un proceso biológico fundamental conocido como termorregulación. Tras sumergirse a grandes profundidades para alimentarse, donde las temperaturas son mucho más bajas, el pez luna asciende hacia capas más cálidas para recuperar su temperatura corporal.

Este patrón explica por qué, en determinadas condiciones de calma y visibilidad, pueden producirse encuentros tan espectaculares como el registrado en El Hierro. Para los buceadores presentes, la experiencia fue descrita como “tranquila, mágica y casi irreal”.

A pesar de su popular nombre, el pez luna sigue siendo una criatura relativamente desconocida para el gran público. Su dieta se basa principalmente en medusas y organismos gelatinosos, lo que lo convierte en una especie clave para el equilibrio del ecosistema marino.

A diferencia de otros grandes animales marinos, el pez luna es completamente inofensivo para el ser humano. Su comportamiento tranquilo y su lentitud lo convierten en un espectáculo natural único para quienes tienen la suerte de observarlo en libertad.

Además, su anatomía presenta características sorprendentes: carece de una cola funcional tradicional y su piel, gruesa y rugosa, actúa como protección frente a parásitos y depredadores.