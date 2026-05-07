El PP propone que Quevedo reciba la Medalla de Oro de Canarias por defender la identidad isleña en ‘El Baifo’

Canarias lleva décadas entregando sus máximas distinciones a figuras que han convertido el Archipiélago en parte esencial de su obra. Cantantes, escritores o artistas que no solo triunfaron fuera, sino que nunca dejaron atrás el lugar del que venían.

Ahora, apenas unos días después del fenómeno generado por El Baifo, el nombre de Quevedo ya se sitúa en el centro de ese debate cultural. El Partido Popular quiere que el artista grancanario reciba en 2027 la Medalla de Oro de Canarias, el mayor reconocimiento institucional de las Islas.

El Grupo Parlamentario Popular ha registrado una Proposición No de Ley (PNL) para instar al Gobierno de Canarias a conceder la Medalla de Oro de Canarias a Pedro Luis Domínguez Quevedo, conocido artísticamente como Quevedo.

La iniciativa, impulsada por la diputada Rebeca Paniagua, pone el foco especialmente en el papel del cantante como difusor de la identidad canaria a través de su último trabajo discográfico, El Baifo, convertido en uno de los fenómenos musicales del momento.

De ‘Quédate’ a ‘El Baifo’: una carrera global con sello canario

El texto repasa la rápida evolución del artista desde el inicio de su carrera en 2020 y destaca éxitos internacionales como Quédate, junto a Bizarrap, que alcanzó el número uno global en Spotify y acumuló millones de reproducciones en tiempo récord.

También menciona otros temas como Ahora y Siempre o Sin señal, además de sus colaboraciones con artistas de repercusión mundial como Ed Sheeran, Myke Towers, Bizarrap, Rei, Cruz Cafuné u Omar Montes.

A ello se suman reconocimientos como el Grammy Latino a Mejor Canción Urbana en 2023, el premio a Mejor Artista en Los 40 Music Awards o los galardones obtenidos en la Academia de la Música.

La identidad canaria como eje del reconocimiento

Sin embargo, el elemento central de la propuesta no es únicamente el éxito comercial del cantante, sino su vínculo constante con Canarias. La iniciativa parlamentaria destaca cómo Quevedo ha incorporado referencias culturales, expresiones locales y símbolos del Archipiélago en sus canciones, especialmente en El Baifo, donde aparecen elementos de la identidad isleña y colaboraciones con grupos históricos como Los Gofiones.

Canciones como Ni borracho son definidas en el texto como un homenaje a las tradiciones y al sentimiento de pertenencia canario.

El precedente de Braulio

La propuesta llega apenas unos días después de que el Gobierno de Canarias concediera la Medalla de Oro de Canarias 2026 al cantautor grancanario Braulio, otro artista profundamente vinculado a la cultura y a la proyección exterior de las Islas.

El decreto que oficializó el reconocimiento a Braulio destacaba precisamente su capacidad para transmitir durante décadas “el sentimiento de pertenencia y orgullo por Canarias” a través de su música.

Ahora, el Partido Popular considera que Quevedo representa una nueva generación de artistas que continúa esa misma labor desde códigos completamente distintos, pero con un resultado similar: situar a Canarias en el mapa internacional sin renunciar a sus raíces.

Un fenómeno global nacido en Canarias

La PNL sostiene que la proyección internacional del artista contribuye a reforzar el sentimiento de identidad entre los jóvenes canarios y la comunidad isleña en el exterior porque mientras sus canciones encabezan listas mundiales y acumulan millones de reproducciones, Quevedo continúa utilizando palabras, paisajes, sonidos y referencias propias de Canarias como parte central de su narrativa artística.

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Y precisamente ahí, entre el éxito global y la reivindicación del origen, es donde el Parlamento quiere situar ahora el debate sobre una de las mayores distinciones institucionales del Archipiélago.