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El PSOE acusa a Clavijo y a Dávila de alimentar el miedo ante la llegada del crucero con hantavirus

La secretaria general del PSOE de Tenerife, Tamara Raya, defiende que la operación responde a criterios de la OMS y acusa a Coalición Canaria de generar alarma social ante una crisis sanitaria que requiere “serenidad y humanidad”

Clavijo critica la “descoordinación” del Gobierno con el crucero con hantavirus “Genera desconfianza e inseguridad en la población”

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EFE

El PSOE de Tenerife ha acusado al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, a la presidenta del Cabildo tinerfeño, Rosa Dávila, y a Coalición Canaria de alimentar “el miedo, la confrontación y el rechazo social” ante la llegada a Tenerife del crucero afectado por un brote de hantavirus.

En un comunicado, la secretaria general del PSOE tinerfeño, Tamara Raya, calificó de “profundamente irresponsable” la actitud de los responsables de Coalición Canaria, al considerar que han impulsado un discurso político basado más en la alarma y el cálculo partidista que en la serenidad, la evidencia científica y la humanidad.

Raya defendió que la actuación responde a criterios sanitarios internacionales y recordó que la Organización Mundial de la Salud ha avalado el desembarco controlado de pasajeros y tripulación por razones epidemiológicas y humanitarias.

“La OMS ha sido clarísima”, señaló la dirigente socialista, que sostuvo que la operación se enmarca en el Reglamento Sanitario Internacional y cuenta con la coordinación de expertos epidemiológicos. La secretaria general del PSOE de Tenerife afirmó que Canarias ha reclamado solidaridad internacional en momentos difíciles y que ahora no puede proyectar una imagen de rechazo o insolidaridad ante personas que necesitan atención médica y protocolos adecuados.

Raya también defendió que el puerto de Granadilla reúne las condiciones logísticas y operativas necesarias para llevar a cabo una actuación controlada, segura y con garantías sanitarias. En este sentido, pidió seguir el criterio de los expertos, colaborar con las autoridades sanitarias internacionales y evitar discursos que, a su juicio, enfrenten a la población con personas enfermas o potencialmente expuestas.

La dirigente socialista rechazó además que la llegada del crucero pueda presentarse como una imposición política del Estado. Según indicó, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ya ha explicado que la decisión responde a una comunicación oficial de la OMS ante la imposibilidad de Cabo Verde de gestionar la emergencia sanitaria.

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Raya concluyó que Coalición Canaria ha optado por la confrontación en lugar de contribuir a una gestión serena de la crisis sanitaria.

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