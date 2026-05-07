El Reglamento General de Circulación lo aclara: multa de 200 euros para los conductores canarios por no respetar la señal V-1

Va tranquilamente circulando por la carretera y detectas las luces azules que utilizan los vehículos de emergencia que circulan a una velocidad elevada porque se dirigen hacía una socorrer una emergencia. Se trata de la señal V-1, un distintivo luminoso que identifica a los vehículos prioritarios que circulan en servicio de urgencia.

La normativa es clara y obliga a los conductores que circulan por la vía a facilitarles el paso de manera inmediata y segura. No hacerlo puede acarrear sanciones económicas y situaciones peligrosas en las carreteras.

Qué es la señal V-1

Esta señal luminosa corresponde a la luz utilizada por los vehículos de emergencia y se activa cuando ambulancias, bomberos, vehículos policiales o Protección Civil realizan un servicio urgente. Además, este distintivo suele ir acompañado de señales acústicas para que los conductores perciban más fácilmente la presencia de este tipo de vehículos.

Los vehículos de emergencia utilizan luces azules / LP

Cómo deben actuar los conductores

El artículo 69 del Reglamento General de Circulación establece el comportamiento de los conductores respecto a los vehículos prioritarios. "Tan pronto perciban las señales especiales que anuncien la proximidad de un vehículo prioritario, los demás conductores adoptarán las medidas adecuadas, según las circunstancias del momento y lugar, para facilitarles el paso, apartándose normalmente a su derecha o deteniéndose si fuera preciso", explica.

Lo forma correcta de actuar es apartarse a la derecha, detenerse siempre que sea necesario y evitar siempre obstaculizar la maniobra. En cado de retenciones o atascos, la DGT recuerda crear el carril de emergencia para agilizar la llegada de los servicios de emergencia al lugar del accidente con la apertura de los vehículos hacia los laterales cuando se produzca una retención grave. Los conductores deben conocer cómo deben actuar dependiendo el tipo de vía por la que circulen.

Multas por no respetar a los vehículos de emergencias

No facilitar el paso a un vehículo prioritario se considera una infracción grave. Los conductores se enfrenta a sanciones de 200 euros, además de responsabilidades si ejecutan una maniobra que genera una situación de peligro o pone en riesgo la actuación de emergencia.

Las autoridades recuerdan que actuar correctamente puede ser clave para salvar vidas. Por ello, recuerdan a los conductores que extremen la precaución y cedan el paso cuando detecte la llegada de un vehículo prioritario.