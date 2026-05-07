Torres afirma que la cuarentena de los españoles del crucero afectado por hantavirus será obligatoria en los casos que determine Sanidad

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha señalado este jueves que la cuarentena de los pasajeros españoles que viajan en el crucero 'MV Hondius', afectado por un brote de hantavirus, será obligatoria "en los casos que se determinen" por parte de las autoridades sanitarias y científicas.

Torres realizó estas declaraciones tras participar en una reunión con la ministra de Sanidad, Mónica García, y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, para analizar la situación del buque neerlandés, que permanece bajo seguimiento sanitario después de detectarse varios casos relacionados con este virus durante su travesía.

La cuarentena de los pasajeros dependerá de la valoración sanitaria

El ministro aclaró que la decisión sobre el aislamiento de los pasajeros no será general ni automática, sino que se aplicará cuando así lo indiquen los protocolos de salud pública. "En los casos que sea preciso, lógicamente, será una curenten obligatoria", sostuvo Torres.

Sus palabras llegan después de que la ministra de Defensa, Margarita Robles, apuntara inicialmente al carácter voluntario de la cuarentena de los pasajeros españoles en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, en Madrid. Posteriormente, la ministra de Sanidad, Mónica García, subrayó que el Gobierno dispone de herramientas legales para adoptar las medidas necesarias si fueran imprescindibles para proteger la salud pública.

Sanidad apela a la Ley Orgánica 3/1986

El Gobierno se remite a la Ley Orgánica 3/1986, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, que permite a las autoridades sanitarias adoptar actuaciones cuando existan razones de urgencia o necesidad para proteger a la población. Esta norma faculta a las administraciones competentes para aplicar medidas de control sanitario ante riesgos transmisibles o situaciones que puedan comprometer la salud pública.

Torres insistió en que cualquier cuarentena se decidirá siguiendo criterios técnicos. "Ya ha dicho la ministra Mónica García que, siguiendo protocolos y reglas de Sanidad, esa cuarentena será, en los casos que así se determinen por autoridades, obligatoria", afirmó.

Catorce españoles permanecen en el crucero

Según los datos trasladados por el ministro, en el MV Hondius permanecen 144 personas, de las que 14 son españolas: trece pasajeros y un tripulante. Proceden de seis comunidades autónomas y, por ahora, continúan asintomáticos.

Entre los pasajeros españoles hay un ciudadano de Burgos. La situación de todos ellos será evaluada una vez se produzca el desembarco, aunque el Gobierno ha insistido en que las actuaciones se desarrollarán con medidas de protección y bajo supervisión sanitaria.

El MV Hondius no atracará en Granadilla

El crucero no atracará finalmente en el puerto de Granadilla, en Tenerife. La previsión es que el buque permanezca fondeado en aguas de Canarias y que los pasajeros sean evacuados mediante un operativo específico.

Torres explicó que, una vez autorizada la salida del barco, los pasajeros serán trasladados "encapsulados" hasta vehículos preparados para el dispositivo. Desde ahí, viajarán en avión a sus países de origen. En el caso de los ciudadanos españoles, el destino será Madrid, donde serán atendidos en el Hospital Gómez Ulla.

Traslado al Hospital Gómez Ulla

El ministro defendió la elección del centro madrileño por su capacidad para afrontar situaciones sanitarias de este tipo. Según indicó, el Gómez Ulla dispone de recursos especializados y concentra "el 50% de las camas específicas" que podrían utilizarse si fuera necesario.

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Torres recalcó que no se trata de una decisión política ni improvisada. "No es una decisión caprichosa, es una decisión de carácter científico", afirmó. Los pasajeros españoles serán analizados a su llegada al hospital y, en función de los resultados y de la valoración médica, se determinará si deben permanecer en cuarentena y bajo qué condiciones.