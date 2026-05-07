Los trabajadores portuarios estudian bloquear la llegada del 'MV Hondius' a Tenerife
El sindicato del Puerto de Tenerife convoca una protesta ante el Parlamento de Canarias para exigir protocolos de seguridad antes del atraque del crucero en Granadilla
Elena Morales
Los trabajadores del Puerto de Tenerife han convocado una manifestación este viernes ante el Parlamento de Canarias para reclamar medidas de seguridad ante el atraque previsto del crucero 'MV Hondius' el próximo domingo en el puerto industrial de Granadilla.
La protesta se celebrará entre las 12:00 y las 14:00 horas y ha sido convocada por el sindicato de trabajadores del puerto bajo el lema: "Para el trabajo no... para el riesgo sí. Tenerife se respeta. No somos de segunda. Protocolos de seguridad ya".
Reclaman información y medidas de protección
Los trabajadores portuarios exigen más información sobre la llegada del buque y un protocolo de seguridad claro que garantice la protección del personal que pueda participar en las maniobras o en cualquier actuación relacionada con el atraque.
Entre las medidas que reclaman figuran la disponibilidad de remolcadores, el uso de Equipos de Protección Individual (EPI) y la definición previa de los procedimientos que deberán seguirse durante la llegada del crucero.
Estudian bloquear la llegada del crucero
Según ha avanzado Televisión Española, los trabajadores portuarios estudian incluso bloquear la llegada del 'MV Hondius' si no se cumplen sus demandas de seguridad, si no se les facilita información suficiente y si no se establece un protocolo claro antes del domingo.
El crucero tiene previsto atracar en el puerto industrial de Granadilla, en Tenerife, en medio de la preocupación generada por los posibles casos de hantavirus vinculados al buque.
Protesta ante el Parlamento de Canarias
La manifestación se desarrollará frente al Parlamento de Canarias, en Santa Cruz de Tenerife, con el objetivo de trasladar al Gobierno autonómico y al resto de instituciones la preocupación de los trabajadores portuarios.
El sindicato insiste en que la llegada del buque debe gestionarse con garantías, transparencia y medidas de protección suficientes para evitar riesgos laborales y sanitarios.
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