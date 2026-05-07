Trasladan a Países Bajos al paciente con síntomas de hantavirus que permanecía en un avión en Gran Canaria

El pasajero del crucero 'MV Hondius' con sintomatología de hantavirus que permanecía desde ayer en un avión en el Aeropuerto de Gran Canaria fue trasladado finalmente este jueves a Ámsterdam (Países Bajos) en una nueva aeronave medicalizada, distinta a la que inicialmente se encontraba en la isla. Así lo confirmaron fuentes de la Delegación del Gobierno de España en Canarias.

Según la información facilitada, el dispositivo se desarrolló bajo la coordinación de las autoridades competentes y de la compañía encargada del operativo, aplicando en todo momento los protocolos sanitarios y de seguridad previstos para este tipo de situaciones.

El primer avión salió vacío hacia Róterdam

El avión medicalizado que permanecía en Gran Canaria desde el inicio de la incidencia abandonó posteriormente la isla sin pasajeros ni pacientes a bordo. En la aeronave viajaba únicamente la tripulación.

El aparato realizó además una escala técnica en Valencia para repostar combustible antes de continuar su ruta con destino final en Róterdam.

Coordinación sanitaria y medidas de seguridad

Fuentes de la Delegación del Gobierno subrayaron que todas las actuaciones se llevaron a cabo siguiendo los procedimientos establecidos para garantizar la seguridad sanitaria y operativa tanto de los equipos implicados como del entorno aeroportuario.

Sanidad había desautorizado el despegue del avión a Países Bajos

El Ministerio de Sanidad no había autorizado el despegue del avión que iba a trasladar a los dos contagiados de hantavirus desde Gran Canaria al constatar que las baterías aportadas por el Gobierno autonómico no tenían autonomía suficiente para que el soporte del paciente aguantara hasta Países Bajos, lo que habría obligado a realizar otra escala en la península.

"La tripulación del avión, el equipo médico y los infectados esperarán" a que "llegue el nuevo avión de transporte", y que realizará el trayecto directo "en las próximas horas", según trasladaron el miércoles fuentes del Ministerio a Europa Press.

Tras parar a repostar en Gran Canaria, el médico del vuelo reportó un fallo en el sistema eléctrico de soporte del paciente. La persona enferma ha permanecido dentro del avión con soporte eléctrico del recinto aeroportuario a la espera de que llegase un nuevo avión para continuar su trayecto hasta Ámsterdam.

El problema técnico se ha producido en la válvula que lleva instalado el avión, según explicó la directora general de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones, en una entrevista en la Cadena Ser recogida por Europa Press. El nuevo avión medicalizado con los dos pacientes ya está en los Países Bajos.