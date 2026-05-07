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Brote de Hantavirus en el crucero MV Hondius, en directo: última hora sobre la llegada a Canarias y nuevos casos de contagio en el barco

El buque, con 147 personas a bordo y al menos ocho contagios confirmados, avanza hacia Canarias bajo seguimiento de la OMS mientras continúan las evacuaciones sanitarias y la coordinación entre autoridades

Aránzazu Fernández

Víctor de Castro

Diego R. Moreno

Johanna Betancor Galindo

Héctor Rosales

Bruno Betancor

Santa Cruz de Tenerife / Las Palmas de Gran Canaria

El crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus durante su travesía desde Ushuaia hacia Cabo Verde, mantiene en alerta a las autoridades sanitarias nacionales e internacionales. Hasta el momento, el brote deja tres fallecidos y al menos ocho personas contagiadas, mientras el buque, con 147 personas a bordo de 23 nacionalidades, tiene previsto llegar este sábado a Canarias siguiendo las directrices de la OMS.

Entre los ocupantes figuran 13 pasajeros españoles y un miembro de la tripulación de nacionalidad española. Cinco de ellos residen en Cataluña y, según las autoridades, ninguno presenta síntomas. En paralelo, ya se han iniciado las primeras evacuaciones sanitarias, mientras se coordinan las medidas de seguimiento, control y atención médica.

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Abrimos este directo para seguir la evolución del operativo, la situación de los pasajeros y tripulantes, las decisiones de las autoridades y las medidas previstas ante la llegada del crucero al Archipiélago.

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