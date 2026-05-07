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Brote de Hantavirus en el crucero MV Hondius, en directo: última hora sobre la llegada a Canarias y nuevos casos de contagio en el barco
El buque, con 147 personas a bordo y al menos ocho contagios confirmados, avanza hacia Canarias bajo seguimiento de la OMS mientras continúan las evacuaciones sanitarias y la coordinación entre autoridades
El crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus durante su travesía desde Ushuaia hacia Cabo Verde, mantiene en alerta a las autoridades sanitarias nacionales e internacionales. Hasta el momento, el brote deja tres fallecidos y al menos ocho personas contagiadas, mientras el buque, con 147 personas a bordo de 23 nacionalidades, tiene previsto llegar este sábado a Canarias siguiendo las directrices de la OMS.
Entre los ocupantes figuran 13 pasajeros españoles y un miembro de la tripulación de nacionalidad española. Cinco de ellos residen en Cataluña y, según las autoridades, ninguno presenta síntomas. En paralelo, ya se han iniciado las primeras evacuaciones sanitarias, mientras se coordinan las medidas de seguimiento, control y atención médica.
Abrimos este directo para seguir la evolución del operativo, la situación de los pasajeros y tripulantes, las decisiones de las autoridades y las medidas previstas ante la llegada del crucero al Archipiélago.
El epidemiólogo de la OMS que viaja en el Hondius también hará cuarentena en Madrid
El epidemiólogo de la OMS de África que viaja en el Hondius será ingresado en el Hospital militar Gómez Ulla de Madrid para cumplir cuarentena junto a los 14 pasajeros españoles.
Según ha explicado la ministra de Sanidad, Mónica García, desembarcará con ellos en la primera fase de evacuación. En el buque permanecerán 30 miembros de la tripulación, mientras que otros 17 podrán ser repatriados junto al resto de pasajeros, según su nacionalidad.
Confinada en un hospital de Catalunya una mujer asintomática que tuvo contacto con la pasajera fallecida tras el vuelo
El Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) ha identificado a una mujer residente en Catalunya como nuevo contacto relacionado con el caso de hantavirus detectado tras la muerte de una ciudadana neerlandesa que había viajado en el crucero MV Hondius.
La mujer no presenta síntomas, pero ha sido ingresada en un hospital catalán para cumplir la cuarentena y permanecer bajo vigilancia sanitaria. Según la investigación epidemiológica, no fue localizada en un primer momento porque intercambió su asiento con su hija durante el vuelo, lo que dificultó la reconstrucción inicial de contactos.
Sanidad mantiene el seguimiento de las personas que pudieron estar expuestas al virus, dentro del protocolo activado por el brote vinculado al crucero.
Argentina ve "prácticamente nulo" que el contagio se produjera en Ushuaia
Las autoridades de Tierra del Fuego, en Argentina, han negado que el brote de hantavirus del crucero MV Hondius tenga su origen en Ushuaia, ciudad desde la que zarpó el barco el pasado 1 de abril.
El director provincial de Epidemiología, Juan Petrina, ha asegurado que la posibilidad de que la pareja neerlandesa vinculada al brote se contagiara allí es “prácticamente nula”. Ha basado esa valoración en el periodo de incubación del virus, el historial sanitario de la provincia y la ruta previa de los pasajeros.
Petrina matizó, no obstante, que no puede descartarlo al cien por cien porque “esto es biología”, aunque insistió en que los datos disponibles hacen muy improbable que el contagio se produjera en Ushuaia.
El MV Hondius reúne a pasajeros y tripulantes de 23 nacionalidades
La compañía Oceanwide Expeditions ha detallado la composición de las personas que viajan a bordo del MV Hondius, donde hay pasajeros y tripulantes de 23 nacionalidades. Entre el pasaje figuran, entre otros, 19 británicos, 17 norteamericanos, 13 españoles, 8 holandeses, 5 franceses y 5 alemanes. En el caso español, la cifra asciende a 14 personas si se suma un miembro de la tripulación.
También hay pasajeros australianos, canadienses, turcos, irlandeses, belgas, argentinos, griegos, italianos, japoneses y neozelandeses. En el recuento del pasaje se incluyen además cuatro miembros del personal médico desplazado al buque.
En cuanto a la tripulación, el grupo más numeroso es el de 38 filipinos, seguido de ucranianos, holandeses, británicos e indonesios. También hay tripulantes de Rusia, Portugal, Polonia, Montenegro, Guatemala, Alemania y España.
Elena Morales
El Gobierno canario advierte de "graves dificultades" si hay que atender a más de un caso de hantavirus del crucero 'MV Hondius'
El vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, ha advertido este jueves de que el Archipiélago podría afrontar "graves dificultades" si fuera necesario atender a más de una persona por posibles casos de hantavirus entre los ocupantes del crucero 'MV Hondius', que se dirige a Tenerife desde Cabo Verde con unas 140 personas a bordo.
Domínguez ha reiterado la posición del Ejecutivo autonómico, que reclama que el barco no atraque en el puerto, sino que permanezca fondeado en alta mar, donde sus ocupantes sean atendidos conforme a las decisiones que adopte el Ministerio de Sanidad.
Mónica García responde a Clavijo: “Yo comuniqué personalmente al presidente de Canarias que el barco atracará en Tenerife”
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha asegurado este jueves que mantuvo informado “desde el minuto uno” al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, sobre la situación del crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, y sobre la decisión de que el buque atracara en Tenerife.
En una entrevista en La Hora de La 1, García afirmó que fue ella personalmente quien comunicó por teléfono a Clavijo que el crucero recalaría en Canarias, después de mantener reuniones con la Organización Mundial de la Salud y con el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades.
Según explicó la ministra, los organismos internacionales concluyeron que el puerto de Granadilla de Abona, en el sur de Tenerife, era la opción más adecuada al tratarse de un puerto secundario, con menor tránsito, y considerado “el más confiable y seguro” para la salud de los pasajeros, la tripulación y la salud pública global.
Jaime Roch
Ingresada la afazata del avión medicalizado que llevó a infectados de hantavirus a Países Bajos
La azafata del avión medicalizado que trasladó a Países Bajos a uno de los pacientes con sintomatología compatible con hantavirus ha sido ingresada con posible infección compatible con el brote, según la información consultada.
Hospitalizada en Ámsterdam una azafata de KLM por un posible contagio de hantavirus
Una mujer neerlandesa ha sido hospitalizada este jueves en Ámsterdam para someterse a pruebas por un posible contagio de hantavirus, según han confirmado fuentes del Ministerio de Sanidad de Países Bajos.
Medios locales, entre ellos la cadena RTL, han señalado que se trataría de una azafata de la aerolínea KLM, aunque este extremo no ha sido confirmado oficialmente por las autoridades sanitarias neerlandesas. Un portavoz del Ministerio de Sanidad se limitó a confirmar que una mujer neerlandesa permanece ingresada y está siendo sometida a pruebas para determinar si está infectada por el virus.
KLM informó este miércoles de que el Instituto Nacional Holandés de Salud Pública y Medio Ambiente notificó a la compañía que la mujer fallecida en Sudáfrica estuvo brevemente a bordo de uno de sus aviones el pasado 25 de abril en Johannesburgo.
La aerolínea explicó que, debido al estado de salud de la pasajera en ese momento, la tripulación decidió no permitirle embarcar. Posteriormente, la mujer falleció en Johannesburgo. El vuelo salió finalmente de Johannesburgo con destino a Ámsterdam una vez que la pasajera fue retirada del avión. KLM indicó además que las autoridades están contactando con todos los pasajeros que viajaban en esa aeronave.
El brote de hantavirus está vinculado al crucero Hondius, que había partido desde Ushuaia, en Argentina, con destino a Países Bajos. Hasta el momento se han confirmado tres fallecidos, entre ellos la mujer neerlandesa y su marido, que murió el 11 de abril a bordo del barco.
Europa Press
El Gobierno tiene previsto este jueves hasta siete reuniones a distintos niveles para el seguimiento del crucero
El Gobierno tiene previsto hasta siete reuniones a distintos niveles a lo largo de la jornada para realizar el seguimiento del barco 'MV Hondius' con afectados por el brote de hantavirus, que ya partió desde aguas de Cabo Verde y llegará en tres días al puerto secundario de Granadilla de Abona en Tenerife.
Según han informado desde el departamento presidido por Mónica García, durante la mañana está previsto una primera reunión de los Ministerios de Sanidad e Interior con el Gobierno de Canarias; y una segunda a la que se unirá Política Territorial, en la que se compartirá información con las distintas Delegaciones de Gobierno.
En el crucero viajaban 14 pasajeros españoles de seis comunidades autónomas: cinco de Cataluña, tres de Madrid, tres de Asturias, y uno de Castilla y León, Galicia y la Comunidad Valenciana. El ministro Ángel Víctor Torres ya contactó este miércoles con los presidentes autonómicos que tienen ciudadanos en el barco.
También habrá un encuentro (11.00 horas) para abordar la activación del Mecanismo Europeo de Protección Civil para la evacuación aérea y repatriación del pasaje del crucero 'MV Hondius'. Para la evacuación de los pasajeros procedentes de países de la Unión Europea, se ofrecerá a cada Estado miembro que lleve a cabo la repatriación de sus nacionales. Si fuera necesario, por imposibilidad de algún Estado, la Comisión Europea se hará cargo del traslado del pasaje originario de estos países europeos.
El Ministerio de Sanidad también tendrá otro encuentro a lo largo de la mañana con Interior y Asuntos Exteriores (12.30 horas), donde se abordará además la evacuación de los pasajeros procedentes de terceros países.
Por otra parte, habrá otra reunión a las 14.30 horas del Gobierno pero con el Comité de Seguridad Sanitaria (HSC, por sus siglas en inglés, 'Health Security Committee') y el Mecanismo de Protección Civil de la Unión (UCPM) para la cooperación con la Unión Europea.
Encuentro con Fernando Clavijo
A las 12.00 horas, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, será recibido en el Ministerio de Sanidad con los ministros Mónica García y Ángel Víctor Torres, tras las críticas del primero en el traslado a Canarias del crucero con casos de hantavirus detectados.
Clavijo denunció que no tuvo información de la decisión adoptada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Gobierno español, que acordaron enviar a Canarias el barco 'MV Hondius', y pidió una reunión urgente con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para garantizar la seguridad de los ciudadanos canarios.
También insistió en que sería más práctico que, "si se quiere proceder a la repatriación" de algunos ciudadanos del crucero, se hiciera directamente desde el Aeropuerto Internacional de Cabo Verde, sin someterles a un "viacrucis" de tres días por el Atlántico hasta llegar a las Islas Canarias.
Habrá además un tercer encuentro este jueves que se sumará a los dos matinales, y en el que también participarán los Ministerios de Sanidad e Interior con el Gobierno de Canarias a partir de las 19.00 horas.
AGENDA DE REUNIONES (07/05/26)
-- 09.00: Gobierno de España (Sanidad e Interior) con Gobierno de Canarias.
-- 09.30: Gobierno de España (Sanidad, Interior y Política Territorial), con Delegaciones de Gobierno.
-- 11.00: Mecanismo Europeo.
-- 12.00: Gobierno de España (ministra Sanidad y ministro Política Territorial), con presidente Canarias, Fernando Clavijo.
-- 12.30: Gobierno de España (seguimiento y coordinación, Sanidad, Interior y Asuntos Exteriores).
-- 14.00-15.30: Reunión del HSC y UCPM con los países miembros para la coordinación de la emergencia.
-- 19.00: Gobierno de España (Sanidad e Interior), con Gobierno de Canarias.
Briseida Viera
Fernando Simón, epidemiólogo, sobre la nueva pandemia: "Los riesgos del Hantavirus..."
El brote de hantavirus confirmado por la OMS en un crucero ha alertado a todo el mundo. La posible llegada a Canarias del crucero MV Hondius, en el que viajan varios españoles, ha puesto el foco en una enfermedad poco frecuente, pero potencialmente mortal. El virus se transmite principalmente por contacto con orina, excrementos o saliva de roedores infectados, especialmente al inhalar polvo contaminado en espacios cerrados o mal ventilados.
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