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Vuelven las nubes y las lluvias débiles este jueves a Canarias

La Aemet prevé precipitaciones ocasionales en varias islas y máximas más suaves durante la jornada

Predicción del tiempo en Canarias (del 4 al 10 de mayo)

Predicción del tiempo en Canarias (del 4 al 10 de mayo)

Windy

Ancor Torrens

Las Palmas de Gran Canaria

El tiempo cambia ligeramente este jueves en Canarias. Tras varios días de estabilidad y temperaturas suaves, las nubes volverán a ganar protagonismo en buena parte del archipiélago.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé una jornada marcada por cielos nubosos en las islas montañosas, posibilidad de lluvias débiles y un descenso de las temperaturas máximas, especialmente en zonas del interior y vertientes del sur.

Previsión por islas

LANZAROTE

Poco nuboso en general. Temperaturas con pocos cambios. Viento de flojo a moderado de componente norte, algo más intenso en el interior.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

  • Arrecife 17 - 23

FUERTEVENTURA

Poco nuboso con algún intervalo de madrugada. Temperaturas con pocos cambios o con algún ligero descenso. Viento de flojo a moderado de componente norte, algo más intenso en el interior.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

  • Puerto del Rosario 17 - 24

GRAN CANARIA

Nuboso en general con probabilidad de precipitaciones débiles y ocasionales en el interior durante las horas centrales y sin descartarlas de madrugada en la vertiente norte. Temperaturas máximas sin cambios en costas del norte y en ligero a moderado descenso en el interior, especialmente en la vertiente sur. Temperaturas mínimas con algún ligero descenso. Viento inicialmente moderado del nordeste que tiende a flojo de componente norte durante el día. En cumbres rolará por la tarde a componente oeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

  • Las Palmas de Gran Canaria 18 - 22

TENERIFE

Nuboso en general, con probabilidad de precipitaciones débiles y ocasionales en el interior durante las horas centrales y la tarde, más probables en el este y sin descartarlas de madrugada en la vertiente norte. Temperaturas máximas en ligero descenso, que podrá ser localmente moderado en el interior. Las mínimas con pocos cambios o en ligero descenso. Viento moderado del nordeste, amainando a flojo por la tarde. En cumbres, durante la tarde arreciará y rolará a componente oeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

  • Santa Cruz de Tenerife 17 - 19

LA GOMERA

Nuboso en general, sin descartar precipitaciones débiles en el norte de madrugada y en el interior durante la tarde. Temperaturas máximas en ligero descenso, que podrá ser localmente moderado en el interior. Las mínimas con pocos cambios o en ligero descenso. Viento moderado del nordeste, amainando a flojo por la tarde.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

  • San Sebastián de La Gomera 17 - 20

LA PALMA

Nuboso en general con precipitaciones débiles y ocasionales, especialmente en las vertientes norte y este donde no se descarta que puedan ser localmente moderadas y persistentes. Temperaturas máximas en ligero descenso, que podrá ser localmente moderado en costas del norte y este. Las mínimas con pocos cambios o en ligero descenso. Viento moderado del nordeste que amainará a flojo por la tarde. En cumbres, viento flojo con predominio del oeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

  • Santa Cruz de La Palma 15 -17

EL HIERRO

Nuboso en general, sin descartar precipitaciones débiles en el norte de madrugada y en el interior a partir de mediodía. Temperaturas máximas en ligero descenso, que podrá ser localmente moderado en el interior. Las mínimas con pocos cambios o en ligero descenso. Viento flojo con predominio del nordeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

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