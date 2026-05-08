El papa León XIV celebra su primer año como pontífice visitando el sur de Italia y prepara su viaje a Canarias

El papa León XIV conmemora este viernes el primer aniversario de su elección al frente de la Iglesia católica con una visita al sur de Italia, visitando Pompeya y Nápoles. Será una jornada que combine la religión, gestos sociales y valor simbólico.

El pontífice, de 70 años y primer estadounidense en ocupar el cargo, inicia así una nueva etapa de su cargo con la mirada puesta también en sus próximos viajes pastorales, entre ellos, el de Canarias el próximo mes de junio.

En ese viaje, Gran Canaria será un lugar destacado en la travesía de León XIV. El puerto de Arguineguín, la Catedral de Santa Ana y el Estadio de Gran Canaria formarán parte de una agenda que pondrá el foco en la acogida, la migración y el papel del Archipiélago como frontera atlántica de Europa.

Una travesía que comienza en Italia

En cuanto al viaje por su primer aniversario, el papa comenzará con una visita al santuario de la Virgen del Rosario de Pompeya. Allí está previsto que rece ante el féretro de cristal que conserva los restos de Bartolo Longo, fundador del santuario y figura vinculada a la devoción popular italiana.

También habrá una misa ante miles de fieles y un amplio dispositivo de seguridad preparado por las autoridades locales. En la víspera, los trabajadores instalaron sillas en la plaza frente a la basílica y se ultimaban los preparativos para recibir al pontífice, en un ambiente de expectación similar al que comienza a respirarse en Gran Canaria ante su próxima llegada.

"Quiero que bendiga al bebé de cinco meses"

Testimonios de vecinos de la zona reflejan la dimensión de la visita prevista para este viernes en el sur italiano. Nicoletta Barbato, voluntaria de una organización benéfica que asiste a familias vulnerables, explicó que esperaba presentar a una niña al papa: “La esperanza es que bendiga al bebé de cinco meses”, comentó asegurando que levantará a la pequeña cuando aparezca el pontífice.

La visita al sur de Italia tiene además un valor simbólico por la relación histórica entre el santuario de Pompeya y León XIII, el papa que inspiró el nombre elegido por el actual pontífice por su defensa de los trabajadores. León XIII declaró basílica pontificia al santuario en 1901, reforzando así el vínculo entre la tradición social de la Iglesia y el nuevo papa.

¿Cómo será la estancia en Gran Canaria?

En la Isla se arrancará el 11 de junio con la llegada del papa y su desplazamiento al muelle de Arguineguín, donde se encontrará con familias, entidades sociales y personas implicadas en la acogida de migrantes.

Después, León XIV recorrerá en papamóvil un tramo del centro de Las Palmas de Gran Canaria, desde el Teatro Pérez Galdós hasta la Catedral de Santa Ana, donde mantendrá un encuentro pastoral. La jornada culminará con una misa en el Estadio de Gran Canaria, para la que ya se han habilitado espacios complementarios en el Gran Canaria Arena y en los anexos del recinto de la capital grancanaria.

Una visita por la migración

La Diócesis de Canarias enmarca la visita en una dimensión especialmente vinculada a la crisis migratoria. El obispo José Mazuelos señala que el acto de Arguineguín servirá para reconocer tanto a los migrantes como a quienes participan en su rescate y acogida, a los que se ha referido como los “ángeles del océano”.

Será uno de los acontecimientos religiosos y sociales más relevantes del año en las Islas. No solo por la celebración litúrgica del Estadio de Gran Canaria, sino por la capacidad de situar al Archipiélago en el centro de una conversación internacional que pondrá a Canarias en el punto de mira del mundo entero.

El primer aniversario del papa no quedará solo en una conmemoración en Italia. La visita a Pompeya y Nápoles inicia el rumbo de un pontificado que, en pocas semanas, visitará en Gran Canaria enclaves definidos y con un objetivo claro: Arguineguín como símbolo de acogida, la Catedral de Santa Ana como espacio pastoral y el Estadio de Gran Canaria como punto de encuentro con los fieles.