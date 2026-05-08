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La Audiencia Nacional permite el desembarco en Canarias porque no hay datos de que se comprometa la salud de los españoles

Rechaza paralizar la operación de fondeo por el "interés prevalente" de la colaboración internacional para responder a la emergencia sanitaria

El crucero neerlandés MV Hondius, fotografiado el 4 de mayo frente a la costa de la ciudad de Praia, en la isla de Santiago, Cabo Verde.

El crucero neerlandés MV Hondius, fotografiado el 4 de mayo frente a la costa de la ciudad de Praia, en la isla de Santiago, Cabo Verde. / ELTON MONTEIRO / EFE

Cristina Gallardo

Cristina Gallardo

Madrid

La Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional ha rechazado paralizar el desembarco del crucero MV Hondinus con personas infectadas con hantavirus al entender que "no se evidencian datos o circunstancias que permitan apreciar que con tal actuación se comprometa la vida y salud de la población española". El partido Iustita Europa, habitual en la acusación popular de causas contra el entorno de Pedro Sánchez, había solicitado paralizar la operación con carácter cautelarísimo, es decir, por criterios de urgencia y sin tener que escuchar al Gobierno.

Los magistrados Santiago Pablo Soldevilla, Ana Isabel Gómez y Eugenio Frías, entienden "en el limitado ámbito de conocimiento a que nos aboca la solicitud de una medida" de estas características, que no está justificada la paralización de la actuación sobre el barco porque "está dirigida a la colaboración internacional en la respuesta a una emergencia sanitaria, de manera que existe un interés prevalente en la protección de la vida y salud de las personas que se encuentran en el buque".

En todo caso, han admitido a trámite la demanda presentada y han reclamado al Ministerio de Sanidad los expedientes relativos a la decisión de permitir la llegada a Canarias del barco con personas infectadas con hantavirus, lo que significa que valorará y eemitirásentencia sobre las resoluciones del Gobierno al respecto.

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Iustitia Europa solicitó como medida cautelarísima que "se suspenda de forma inmediata y total" la operación de atraque, desembarco, traslado, repatriación y manipulación de pasajeros, tripulación, equipajes, residuos o materiales procedentes del barco, si bien esta petición no ha sido atendida.

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