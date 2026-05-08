Canarias dona a Gambia material de emergencias

Canarias continúa estrechando lazos con Gambia. La casa oficial del presidente gambiano, Adama Barrow, fue el escenario de la entrega del material de emergencias que los cabildos de Gran Canaria y Lanzarote han donado al país africano para reforzar los servicios de emergencias y mejorar las condiciones de vida de la población. La dotación incluyó autobombas, dos camiones de carga, todoterreno, grupos electrógenos, unas 30 mangueras, uniformes y equipos de radio destinado a fortalecer la capacidad operativa de las fuerzas de seguridad gambianas.

“En un país con recursos limitados, la amistad y la solidaridad son fundamentales para complementar nuestros esfuerzos”, señaló Barrow tras agradecer reiteradamente el apoyo recibido desde Canarias y reconocer que espera que la “amistad con las Islas siga creciendo, porque es beneficiosa para todos”.

En los últimos tres años, Canarias ha donado material valorado en cinco millones de euros para mejorar la capacidad de respuesta del país africano, uno de los principales puntos de salida de cayucos en la ruta atlántica. El objetivo de esta cooperación pasa también por contribuir a mejorar las condiciones de vida de la población gambiana y generar oportunidades que ayuden a frenar la migración forzada.

“En un país con recursos limitados, la amistad y la solidaridad son fundamentales”, destacó el presidente gambiano

El presidente gambiano puso el foco especialmente en las necesidades del servicio de bomberos del país, que definió como “una de las instituciones de seguridad más desfavorecidas”, debido al elevado coste de los equipos y materiales necesarios para responder a las emergencias. En este sentido, aseguró que la colaboración mantenida con el Archipiélago “ha marcado una diferencia real” tanto en capacidad operativa como en formación del personal.

Sonja Arup y Adama Barrow, en el interior de un todoterreno de los bomberos de Gran Canaria. / José Carlos Guerra

La cooperación entre Canarias y Gambia no se limita únicamente al envío de material. Un equipo de bomberos canarios participa esta semana también en la formación de las fuerzas de seguridad del país africano, con programas de capacitación destinados a mejorar la respuesta ante incendios y emergencias. “Las incidencias de incendios están aumentando y necesitamos estar mejor preparados para responder”, advirtió Barrow, quien añadió que “el crecimiento del país también exige reforzar nuestros servicios de emergencia”.

Barrow subrayó que la cooperación con las Islas “ha marcado una diferencia real” en la capacidad operativa de los servicios de emergencia del país

El presidente gambiano destacó además la incorporación de un vehículo con capacidad para 12.000 litros de agua, que será destinado a Serekunda, la ciudad más poblada del país y una de las zonas con mayor incidencia de incendios. “Este recurso puede marcar una gran diferencia en nuestra capacidad de respuesta”, afirmó.

Durante el acto, Barrow expresó también su agradecimiento institucional por la colaboración recibida. “En nombre del Gobierno y del pueblo gambiano, expresamos nuestro agradecimiento a Canarias y a las fuerzas de seguridad”, señaló el mandatario.

La cooperación incluye vehículos, equipos de rescate y formación para reforzar la atención ante incendios

Esta nueva donación se suma a anteriores envíos de material realizados por el Gobierno de Canarias, entre ellos vehículos de bomberos, ambulancias medicalizadas, camas hospitalarias, mesas de quirófano, incubadoras y el antiguo sistema de radiocomunicación del 112 en desuso en el Archipiélago, destinado ahora a reforzar las comunicaciones de emergencia en Gambia.

El presidente tuvo además palabras de reconocimiento para Sonja Arup, presidenta de la oenegé canaria Startup Corazón Solidario, a través de la que ha sido posible realizar la donación.