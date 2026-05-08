Tu carné de conducir está en juego: la DGT avisa con multas de 200 euros y pérdida de 4 puntos a los conductores canarios por esta maniobra ante los peatones
Tráfico recuerda la obligatoriedad de cumplir con la normativa y extremar la precaución al volante
La Dirección General de Tráfico (DGT) tiene como objetivo garantizar la seguridad vial y reducir la siniestralidad en las carreteras. Sin embargo, los conductores no son los únicos usuarios a los que Tráfico debe poner el foco, ya que los peatones en muchas ocasiones se muestran distraídos y llevan a cabo acciones que puede suponer un riesgo para la seguridad.
Cómo deben comportarse los conductores ante un paso de peatones
La DGT lo deja claro y explica cómo deben actuar los conductores cuando se aproximen un paso de peatones. En primer lugar, el conductor debe reducir la velocidad y detenerse si es necesario. Si un peatón está cruzando o manifiesta intención de hacerlo, el vehículo debe detenerse al completo para ofrecerle el paso
Ante estas situaciones, la atención es fundamental. En calles estrechas, zonas urbanas concurridas o muchos carriles, el peatón puede no quedar visible para el conductor.
Multas para los conductores por saltarse un paso de peatones
Cuando se circula con el vehículo, hay zonas en las que se debe extremar la precaución e incluso detener el vehículo si es necesario. Eso ocurre en los pasos de peatones, donde los viandantes tiene prioridad y quienes no la respeten se enfrenta a graves sanciones.
Saltarse un paso de cebra está considerado una infracción grave que puede acarrear sanciones de 200 euros y pérdida de 4 puntos del carné de conducir para los conductores incumplan con esta normativa.
Además, los usuarios de patinetes eléctricos o bicicletas están obligados a respetar los pasos de peatones, por lo tanto, deben bajarse y cruzarlos caminando.
Esto son los casos en los que el peatón tiene prioridad
El artículo 65 del Reglamento General de Circulación establece que los conductores deben ceder siempre el paso a los peatones en los pasos para peatones debidamente señalizados. También cuando vayan a girar para entrar en otra vía y haya peatones cruzándola, aunque no exista paso marcado. Si el vehículo se encuentra cruzando un arcén por el que estén circulando peatones que no dispongan de zona peatonal.
Además de en las zonas peatonales, cuando los vehículos las crucen por los pasos habilitados, los conductores tienen la obligación de dejar pasar a los peatones que circulen por ellas
Los peatones también deben prestar atención
"¿Eres de los que van por la calle con la música a tope y con los ojos puestos en el móvil? Spoiler: los coches no bailan al ritmo de tu playlist", advierte la Policía Nacional.
Aunque el foco principal se centre en los conductores, muchos son los peatones que no prestan atención a los vehículos que se aproximan. Cruzar fuera de los pasos habilitados, hacerlo de forma imprudente o ignorar los semáforos pone en riesgo la propia seguridad y además, los peatones también pueden recibir sanciones económicas.
Una de las acciones más comunes es utilizar cascos y mirar constantemente al pantalla del teléfono, dos acciones que ponen en riesgo la seguridad al perder la percepción de lo que ocurre en la calzada. Los auriculares aíslan pueden reducir considerablemente el ruido de los vehículos y fijar la mirada en la pantalla del móvil hace que el peatón no este prestando atención a los coches o resto de personas que caminan por la vía.
Estas acciones acaban poniendo en riesgo la seguridad de los peatones. Por ello, las autoridades insisten en la importancia de levantar la cabeza en los pasos de peatones y parar, mirar y cruzar. Un simple gesto que puede salvar vidas.
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