EEUU captura a Maduro, en directo | Crisis en Venezuela y los planes de Trump en Groenlandia, Cuba, México o Colombia

Estados Unidos ha bombardeado varias zonas civiles y militares de Venezuela, incluida la capital Caracas, y ha capturado y trasladado fuera del país a su líder Nicolás Maduro, según ha confirmado el presidente estadounidense Donald Trump, que ha calificado de "exitoso" el ataque contra el país sudamericano

Sigue aquí el minuto a minuto de las últimas noticias de la situación en Venezuela y cómo lo está viviendo la comunidad venezolana residente en Canarias.

Cuba tacha de "fábula" el "supuesto" ofrecimiento de EEUU de 100 millones en ayuda El Gobierno de Cuba calificó este viernes de "fábula" una declaración del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, sobre un ofrecimiento de 100 millones de dólares en ayuda humanitaria de Washington a la isla. El ministro de Exteriores cubano, Bruno Rodríguez, escribió al respecto en las redes sociales que Rubio, "consciente de que necesita de la mentira para justificar su criminal atropello contra el pueblo cubano, fabrica la fábula de un supuesto ofrecimiento de ayuda valorado en 100 o más millones de dólares, pretendiendo engañar al pueblo de Cuba y a los propios estadounidenses".

Marco Rubio dice que EE.UU. impondrá más sanciones a Cuba Estados Unidos impondrá más sanciones a Cuba después de las anunciadas el jueves, adelantó este viernes el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en una rueda de prensa en Roma tras haberse reunido con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. Al ser preguntado por las sanciones anunciadas contra el conglomerado militar cubano Gaesa, explicó que se trata de "un holding creado por generales en Cuba que ha generado miles de millones de dólares en ingresos, ninguno de los cuales beneficia al pueblo cubano".

Lula señala que Trump le dijo que "no piensa" invadir Cuba El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha asegurado que su homólogo en Estados Unidos, Donald Trump, le ha trasladado durante el encuentro mantenido entre ambos este jueves en la Casa Blanca que "no piensa" invadir Cuba. Lee la noticia completa aquí

Maria Corina Machado califica de "asesinato" la muerte del preso político Víctor Quero La líder opositora de Venezuela y premio nobel de la paz 2025, María Corina Machado, calificó este jueves como "asesinato" la muerte del preso político Víctor Quero, quien durante meses fue calificado como desaparecido por su madre, Carmen Navas. "A Víctor Hugo Quero Navas lo detuvo el régimen el 3 de enero de 2025. Lo desaparecieron, lo torturaron y lo asesinaron", dijo Machado en un mensaje en redes sociales. La opositora recordó que "durante 16 meses, la señora Carmen, su madre, fue de cárcel en cárcel en una búsqueda desesperada" y, aseguró, que la "respuesta fue la burla y el silencio" y fue hasta hoy que informaron sobre su fallecimiento.

El grupo hotelero español Meliá ha cerrado el 50 % de su capacidad operativa en Cuba El grupo hotelero español Meliá ha cerrado un 50 % de su capacidad operativa en Cuba al finalizar el primer trimestre del año como consecuencia del bloqueo petrolero de Estados Unidos, que ha generado una dificultad adicional para el suministro de combustible, explicaron fuentes de la compañía a EFE. Según anunció la compañía en la presentación de sus resultados del primer trimestre del año, actualmente tiene en cartera 34 hoteles en la isla (algunos cerrados, aunque no precisa la cifra exacta), con 14.053 habitaciones, y tiene otros dos en proyecto, que en principio está previsto abrir este año.

Trump y Lula no comparecerán juntos en la Casa Blanca El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, optaron por no comparecer de manera conjunta este jueves en la Casa Blanca después de haber mantenido una reunión a puerta cerrada y haber almorzado juntos. Estaba previsto que, como es habitual, la prensa pudiera ingresar al Despacho Oval al inicio del encuentro, pero, según fuentes brasileñas, Lula habría pedido a Trump que el contacto con periodistas se produzca una vez concluida la reunión.

EEUU sanciona al conglomerado militar cubano Gaesa y a minera de níquel en la isla EEUU sancionó este jueves al conglomerado militar cubano Gaesa, a su directora y a la minera Moa Nickel, empresa de riesgo compartido con la canadiense Sherritt, como parte de las acciones para ahogar la economía de la isla en medio de las amenazas del presidente, Donald Trump, de hacerse con el control del país caribeño. Estas nuevas "medidas decisivas" de Washington buscan "proteger la seguridad nacional de los Estados Unidos y privar al régimen comunista y a las fuerzas militares de Cuba del acceso a activos ilícitos", dijo el secretario de Estado, Marco Rubio, en un comunicado.

Trump amenaza con intervenir en México si el país "no hace su trabajo" contra el narcotráfico El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a amenazar este miércoles con intervenir en México si las autoridades mexicanas "no hacen su trabajo" contra el narcotráfico, afirmando que su Administración lo hará por ellas. "El tráfico de drogas por mar se ha reducido en un 97%, y ahora hemos puesto en marcha la fuerza terrestre, que es mucho más fácil. Oirán algunas quejas de ciertas personas, como representantes de México y otros lugares. Pero si ellos no van a hacer el trabajo, lo haremos nosotros, y ellos lo entienden", ha señalado durante un acto celebrado en la Casa Blanca.

Cuba acusa a EEUU de agredir "la soberanía" de otros Estados con la nueva orden ejecutiva El ministro de Exteriores cubano, Bruno Rodríguez, consideró este miércoles que la última orden ejecutiva impuesta por el Gobierno de Estados Unidos agrede "la soberanía de otros Estados" al estar dirigida contra quienes operen en sectores vitales para el ingreso de divisas en la isla. Con la orden ejecutiva del 1 de mayo, el gobierno de EEUU "arremete contra la soberanía de todos los demás Estados al intentar controlar sus activos, empresas, bancos y cualquier otra institución que le apetezca al gobierno estadounidense", escribió el jefe de la diplomacia cubana en sus redes sociales. Este viernes el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, redobló las sanciones contra la isla, unas medidas que apuntan a los pilares de la economía cubana, especialmente los sectores de energía, defensa, minería y servicios financieros.