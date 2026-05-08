Ni Madrid ni Barcelona: Canarias recibe un premio por la digitalización de su educación

El Archipiélago puede presumir de los servicios digitales de su educación. La Organización Nacional para la Educación Digital (Oned) ha premiado a la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias por su trayectoria en el ámbito de la digitalización educativa y el desarrollo de un ecosistema público digitalizado para los centros educativos del archipiélago.

La Oned valoró especialmente la creación de un ecosistema público propio de servicios digitales educativos, entre los que destacan EVAGD, Aula Digital Canaria, CAMPUS, el servicio educativo de Google y un amplio banco de recursos tecnológicos y digitales. Según la organización, estas herramientas han contribuido a impulsar metodologías innovadoras, integrar las tecnologías de la información y la comunicación en el currículo y simplificar el trabajo docente.

Nuestro compromiso es formar al profesorado y al alumnado para que utilicen la IA de manera ética, crítica y creativa José Manuel Cabrera — Viceconsejero de Educación del Gobierno de Canarias

El reconocimiento pone también el foco en la apuesta de Canarias por el pensamiento computacional, la robótica y la inteligencia artificial, así como en la capacitación del profesorado a través de miles de plazas ofertadas para la acreditación de la competencia digital docente en niveles A2 y B1.

El viceconsejero de Educación, José Manuel Cabrera, se trasladó hasta Zaragoza para recoger el galardón y participar como ponente en la mesa redonda Liderazgo en contextos de incertidumbre, junto a representantes de otras comunidades autónomas. Durante su intervención, Cabrera destacó que “la fortaleza de Canarias no está en una acción aislada, sino en un modelo sostenido y sistémico”, en referencia a la estrategia pública que el archipiélago ha consolidado en las últimas décadas en materia de educación digital.

Plan para la Educación Digital

Asimismo, el viceconsejero subrayó que el trabajo desarrollado por la Consejería se enmarca en el Plan para la Educación Digital de Canarias en el siglo XXI, orientado al uso seguro, ético y eficaz de la tecnología y al impulso de un modelo de educación híbrida centrado en la competencia digital del alumnado y del profesorado.

La inteligencia artificial centró buena parte del debate durante la mesa redonda celebrada en Zaragoza. En este contexto, Cabrera puso en valor las líneas de formación impulsadas por la Dirección General de Ordenación de las Enseñanzas, Inclusión e Innovación para capacitar al profesorado canario en el uso de la IA dentro del aula.

“La inteligencia artificial no es un fenómeno que podamos obviar ni mirar de lejos. Como sistema educativo, tenemos la responsabilidad de integrarla y enseñarla. Nuestro compromiso es formar al profesorado y al alumnado para que utilicen la IA de manera ética, crítica y creativa”, señaló el viceconsejero.

Cabrera agradeció además el reconocimiento otorgado por la ONED y afirmó que este premio es un impulso para seguir avanzando en inclusión y calidad educativa en todas las islas.