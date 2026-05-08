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El MV Hondius ya ha recorrido casi la mitad de su trayecto hacia Tenerife

El crucero neerlandés navega rumbo a Tenerife tras detectar un brote de hantavirus y permanecerá fondeado a su llegada para una inspección sanitaria

Trayectoria del 'MV Hondius' sobre las 9 horas de este viernes, 8 de mayo, entre Cabo Verde y Canarias

Trayectoria del 'MV Hondius' sobre las 9 horas de este viernes, 8 de mayo, entre Cabo Verde y Canarias / La Provincia

EFE

El crucero neerlandés MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, continúa su navegación rumbo a Tenerife tras partir el miércoles por la tarde desde Praia, en Cabo Verde. A primera hora de este viernes, el buque había cubierto ya cerca de la mitad del trayecto y se encontraba al oeste de Nuadibú, en Mauritania.

Según los datos de localización AIS, el sistema GPS que deben llevar los buques de pasajeros, el Hondius ha navegado unas 427 millas náuticas, alrededor de 790 kilómetros, desde su salida de Cabo Verde. La distancia aproximada entre Praia y el puerto de Granadilla de Abona, en Tenerife, es de unas 880 millas náuticas, equivalentes a unos 1.630 kilómetros.

El barco navega a una velocidad de 11,2 nudos, unos 20,7 kilómetros por hora. Si mantiene ese ritmo, le quedarían por delante unas 40 horas de navegación hasta llegar a Tenerife. Aunque el capitán declaró inicialmente las 12:00 horas del domingo como hora estimada de llegada, las administraciones españolas contemplan que pueda arribar antes, entre la noche del sábado y la madrugada del domingo.

Trayectoria del 'MV Hondius' sobre las 9 horas de este viernes, 8 de mayo, entre Cabo Verde y Canarias

Trayectoria del 'MV Hondius' sobre las 9 horas de este viernes, 8 de mayo, entre Cabo Verde y Canarias / EFE

Según han informado el Ministerio de Sanidad y el Gobierno de Canarias, el MV Hondius no atracará en el puerto de Granadilla a su llegada, sino que permanecerá fondeado en el punto que se determine.

Una vez allí, especialistas sanitarios inspeccionarán el barco y revisarán el estado de los pasajeros, que por ahora no presentan síntomas. La operación estará supervisada por la Organización Mundial de la Salud, que ha solicitado la colaboración de España.

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Posteriormente, los pasajeros serán trasladados a tierra en lanchas bajo condiciones de alta seguridad y sin contacto con personas ajenas al operativo, siempre que esté disponible el avión que deberá repatriarlos desde el aeropuerto de Tenerife Sur.

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