Ya es oficial: las multas a las que se enfrentan los bares y restaurantes canarios si tienen las terrazas abiertas durante olas de calor

En apenas un mes llega el verano y la hostelería se prepara para uno de las temporadas de mayor actividad laboral. Sin embargo, los bares y restaurantes deben tener en cuenta una modificación que afecta directamente al trabajo en terrazas y espacios exteriores durante las olas de calor.

La modificación del VI Acuerdo Laboral de ámbito Estatal para el sector de la Hostelería (ALEH), firmada por las patronales Hostelería de España y CEHAT junto a los sindicatos FeSMC-UGT y CCOO Servicios, incorpora por primera vez los riesgos climáticos dentro de la prevención laboral del sector.

Cambios con la nueva normativa

El pasado 13 de abril se firmó la modificación y tras ello, la principal novedad es que las empresas deberán incluir en sus planes de prevención protocolos específicos frente a fenómenos metrológicos extremos.

En la práctica, esto supone que los negocios esto supone que los negocios deberán valorar si los trabajadores pueden desarrollar su actividad en condiciones seguras cuando haya alertas meteorológicas.

¿En qué casos se puede suspender la actividad en terraza?

Si la Aemet activa alertas naranjas o rojas y el establecimiento no puede garantizar medidas suficientes de protección, la empresa deberá reducir la jornada, reorganizar turnos o incluso suspender temporalmente el servicio en el exterior.

Sin embargo, antes de cerrar las terrazas los negocios puede optar por diferentes medidas como:

Zonas de sombra

Ventilación o sistemas de refrigeración

Pulverizadores de agua

Cambios horarios para evitar las horas más fuertes de calor

Sanciones para los negocios que lo incumplan

El incumplimiento de esta modificación puede acarrear graves sanciones económicas en el caso de que se obligue a los trabajadores a trabajar en condiciones que ponen en riesgo su salud. Las multas pueden superar los 50.000 euros para los hosteleros que obliguen a sus trabajadores a atender en una terraza cuando las condiciones meteorológicas sean extremas.