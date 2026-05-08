La Policía Nacional lo confirma: este es el error con las contraseñas que muchos canarios siguen cometiendo

Muchos ciudadanos utilizan fechas personales o combinaciones de iniciales y números como contraseña, pero lo cierto es que estas portar poca protección y los ciberdelincuentes aprovechan esa vulnerabilidad para atacar a sus víctimas. Estos conocen a sus estafados y, por ello, relacionar las contraseñas con información personal pueden facilitar su robo.

La Policía Nacional ha aprovechado el Día Mundial de las Contraseñas para recordar a los ciudadanos la importancia de recurrir a una contraseña segura para evitar que los ciberdelincuentes puedan acceden a tus cuentas o datos personales.

¿Cómo tiene que ser una contraseña para ser segura?

"Usar '123456' como contraseña en 2026... sería divertido si hoy fuera el Día Mundial de la Broma... ¡Pero no! Es el Día Mundial de la Contraseña. Así que te dejamos unos consejos para crear una segura", explica una agente.

La Policía Nacional ha facilitado una serie de pautas para que los usuarios creen contraseñas seguras:

Utilizar contraseñas largas : una contraseña segura debe contener al menos 12 caracteres y combinar letras mayúsculas, minúsculas, números y símbolos especiales. Cuanto más variada sea la combinación, más difícil será para los delincuentes.

: una contraseña segura debe contener al menos 12 caracteres y combinar letras mayúsculas, minúsculas, números y símbolos especiales. Cuanto más variada sea la combinación, más difícil será para los delincuentes. Evitar datos personales : uno de los errores más comunes es utilizar datos personales, ya que estos suelen estar disponibles en redes sociales o documentos.

: uno de los errores más comunes es utilizar datos personales, ya que estos suelen estar disponibles en redes sociales o documentos. Autentificación : activar la autenticación ayuda a añadir más seguridad, este sistema solicita un código adicional para acceder a la cuenta. De esta manera, aunque el ciberdelincuente descifre la contraseña no podrá obtener el código.

: activar la autenticación ayuda a añadir más seguridad, este sistema solicita un código adicional para acceder a la cuenta. De esta manera, aunque el ciberdelincuente descifre la contraseña no podrá obtener el código. No repetir contraseñas: utilizar la misma contraseña para diferentes cuentas es una práctica habitual, pero supone un riesgo porque cunado una contraseña es descubierta estas en peligro el resto de plataformas que incluyan la misma contraseña.

Las contraseñas deben actualizarse

Además de crear contraseñas seguras, los expertos en ciberdelincuencia aconsejan ir cambiándolas cada tres meses para reducir el riego de sufrir un fraude. Las autoridades también recomiendan interponer denuncias e informar sobre cualquier sospecha sobre tus cuentas personales.