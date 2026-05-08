Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Hantavirus, última hora del crucero MV HondiusMata a su madre en FuerteventuraAlcalde Guía - condena por alcoholemiaVisita del papa a Gran CanariaTiempo CanariasJuguete del Viento en La PuntillaFC Andorra - UD Las Palmas
instagramlinkedin

La Policía Nacional lo confirma: este es el error con las contraseñas que muchos canarios siguen cometiendo

Las contraseñas deben ser seguras para garantizar la máxima protección

La Policía Nacional lanza consejos para proteger tus contraseñas en Internet.

La Policía Nacional lanza consejos para proteger tus contraseñas en Internet. / GettyImages

Helena Ros

Helena Ros

Muchos ciudadanos utilizan fechas personales o combinaciones de iniciales y números como contraseña, pero lo cierto es que estas portar poca protección y los ciberdelincuentes aprovechan esa vulnerabilidad para atacar a sus víctimas. Estos conocen a sus estafados y, por ello, relacionar las contraseñas con información personal pueden facilitar su robo.

La Policía Nacional ha aprovechado el Día Mundial de las Contraseñas para recordar a los ciudadanos la importancia de recurrir a una contraseña segura para evitar que los ciberdelincuentes puedan acceden a tus cuentas o datos personales.

¿Cómo tiene que ser una contraseña para ser segura?

"Usar '123456' como contraseña en 2026... sería divertido si hoy fuera el Día Mundial de la Broma... ¡Pero no! Es el Día Mundial de la Contraseña. Así que te dejamos unos consejos para crear una segura", explica una agente.

La Policía Nacional ha facilitado una serie de pautas para que los usuarios creen contraseñas seguras:

  • Utilizar contraseñas largas: una contraseña segura debe contener al menos 12 caracteres y combinar letras mayúsculas, minúsculas, números y símbolos especiales. Cuanto más variada sea la combinación, más difícil será para los delincuentes.
  • Evitar datos personales: uno de los errores más comunes es utilizar datos personales, ya que estos suelen estar disponibles en redes sociales o documentos.
  • Autentificación: activar la autenticación ayuda a añadir más seguridad, este sistema solicita un código adicional para acceder a la cuenta. De esta manera, aunque el ciberdelincuente descifre la contraseña no podrá obtener el código.
  • No repetir contraseñas: utilizar la misma contraseña para diferentes cuentas es una práctica habitual, pero supone un riesgo porque cunado una contraseña es descubierta estas en peligro el resto de plataformas que incluyan la misma contraseña.

Noticias relacionadas y más

Las contraseñas deben actualizarse

Además de crear contraseñas seguras, los expertos en ciberdelincuencia aconsejan ir cambiándolas cada tres meses para reducir el riego de sufrir un fraude. Las autoridades también recomiendan interponer denuncias e informar sobre cualquier sospecha sobre tus cuentas personales.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Canarias se prepara para la llegada de lluvias y un descenso de temperaturas este viernes
  2. El vino volcánico de Lanzarote que conquista Nueva York
  3. El 'crucero del hantavirus' fondeará en la costa de Tenerife, evacuará en lancha y Canarias activa el protocolo ante enfermedades infecciosas: 'No estamos conformes, pero es competencia del Gobierno central y no podemos hacer nada
  4. Brote de hantavirus, en directo: cuándo llega el MV Hondius a Canarias y última hora de los nuevos contagios
  5. El Gobierno de España evita trasladar el avión de Gran Canaria a Málaga con el paciente con hantavirus para ahorrarse un conflicto institucional y electoral en Andalucía
  6. Un avión que trasladaba a dos infectados por hantavirus aterriza en Gran Canaria tras denegarle Marruecos la escala prevista en Marrakech
  7. Quevedo tiene millones de euros en el banco, pero no una casa en propiedad en Canarias: el motivo
  8. Poli Suárez evita cerrar todos los colegios por la visita del papa y apunta a suspensiones por zonas: 'Lo fácil es suspender las clases

La compleja operación internacional para evacuar el crucero del hantavirus desde Canarias en menos de 24 horas

La compleja operación internacional para evacuar el crucero del hantavirus desde Canarias en menos de 24 horas

La evacuación desde Canarias de los pasajeros del MV Hondius depende de que los aviones de repatriación estén en pista esta noche

La evacuación desde Canarias de los pasajeros del MV Hondius depende de que los aviones de repatriación estén en pista esta noche

Brote de hantavirus, en directo: la compleja operación para evacuar a los pasajeros del 'MV Hondius' en Canarias y última hora de los nuevos contagios

Brote de hantavirus, en directo: la compleja operación para evacuar a los pasajeros del 'MV Hondius' en Canarias y última hora de los nuevos contagios

Multa de 200 euros y pérdida de 6 puntos por esta descuido común al volante durante el fin de semana: la Guardia Civil pone el foco en los vehículos canarios

Multa de 200 euros y pérdida de 6 puntos por esta descuido común al volante durante el fin de semana: la Guardia Civil pone el foco en los vehículos canarios

Todos los pasajeros del 'MH Hondius' continúan asintomáticos antes de su llegada a Tenerife

El Gobierno de Canarias cuadruplica la plantilla de las empresas públicas en 13 años

El Gobierno de Canarias cuadruplica la plantilla de las empresas públicas en 13 años

Canarias dona a Gambia material de emergencias

Canarias dona a Gambia material de emergencias

Así es la unidad de aislamiento de enfermedades infecciosas del Hospital de La Candelaria: una habitación de 36 metros cuadrados y más de 40 sanitarios para atenderla

Así es la unidad de aislamiento de enfermedades infecciosas del Hospital de La Candelaria: una habitación de 36 metros cuadrados y más de 40 sanitarios para atenderla
Tracking Pixel Contents