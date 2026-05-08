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Tiempo para el sábado en Canarias: nubosidad general y vientos del noroeste según la Aemet

La Agencia Estatal de Meteorología pronostica para el 9 de mayo baja probabilidad de precipitaciones débiles en el Archipiélago

Predicción del tiempo en Canarias (del 4 al 10 de mayo)

Predicción del tiempo en Canarias (del 4 al 10 de mayo)

Windy

Ancor Torrens

Las Palmas de Gran Canaria

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha pronosticado para este sábado en Canarias cielos nubosos en general, con baja probabilidad de precipitaciones débiles, temperaturas con pocos cambios, salvo un ligero a moderado ascenso de las mínimas en las islas más orientales, y viento del noroeste flojo a moderado.

En Lanzarote y Fuerteventura, la Aemet prevé intervalos nubosos de madrugada, con baja probabilidad de alguna precipitación débil, tendiendo a poco nuboso a lo largo del día.

En el norte y este de las islas montañosas predominarán los cielos nubosos, con baja probabilidad de precipitaciones débiles, que serán más probables y de carácter ocasional en las islas centrales.

En el resto de zonas, se esperan cielos poco nubosos, con intervalos nubosos en zonas de interior durante las horas centrales.

En el mar, la Aemet prevé viento del oeste o noroeste de fuerza 4 o 5, ocasionalmente 6 mar adentro en Tenerife, La Gomera y La Palma; marejadilla o marejada, aumentando temporalmente a fuerte marejada mar adentro, y mar de fondo del noroeste de 1 a 2 metros, que aumentará a 2 a 3 metros a partir de la madrugada, informa Aemet.

Estas son las predicciones por islas para este sábado:

LANZAROTE

Intervalos nubosos de madrugada con baja probabilidad de alguna precipitación débil, tendiendo a poco nuboso. Temperaturas máximas con pocos cambios, mínimas en ligero a moderado ascenso. Viento de componente oeste flojo a moderado.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Arrecife 16 26

FUERTEVENTURA

Intervalos nubosos de madrugada con baja probabilidad de alguna precipitación débil, tendiendo a poco nuboso. Temperaturas máximas con pocos cambios, mínimas en ligero a moderado ascenso. Viento de componente oeste flojo a moderado.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Puerto del Rosario 17 24

GRAN CANARIA

Predominio de los cielos nubosos en el norte y este, con probables lluvias débiles y ocasionales, especialmente en zonas bajas del norte de madrugada. Intervalos nubosos en el resto de zonas. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso de las máximas en el norte y este. Viento flojo de componente oeste, predominando el régimen de brisas a partir de mediodía.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Las Palmas de Gran Canaria 18 22

TENERIFE

Predominio de los cielos nubosos en el norte y este, con probables lluvias débiles y ocasionales, especialmente en zonas bajas del norte de madrugada y en medianías del este hasta la tarde. Intervalos nubosos en el resto de zonas. Temperaturas con pocos cambios. Viento del noroeste flojo a moderado. En zonas altas, fuerte de componente oeste, sin descartar rachas ocasionalmente muy fuertes en el Teide.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Santa Cruz de Tenerife 18 24

LA GOMERA

Predominio de los cielos nubosos en el norte con baja probabilidad de alguna precipitación débil. En el resto de zonas poco nubosos en general, con intervalos nubosos ocasionales en zonas de interior y vertiente este durante las horas centrales. Temperaturas con pocos cambios. Viento del noroeste flojo a moderado.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

San Sebastián de La Gomera 18 24

LA PALMA

Intervalos nubosos en el norte y oeste, y cielo poco nuboso en el resto de zonas, tendiendo a nuboso en zonas de interior y vertiente este durante las horas centrales cuando hay baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales, tendiendo a poco nuboso con intervalos de nubes altas al final del día. Temperaturas con pocos cambios. Viento del noroeste flojo a moderado.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Santa Cruz de La Palma 14 22

EL HIERRO

Predominio de los cielos poco nubosos, salvo cielo nuboso en el norte durante la primera mitad del día donde no se descarta alguna precipitación débil. Temperaturas con pocos cambios. Viento del noroeste flojo a moderado.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

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