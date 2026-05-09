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La Aemet avisa de un domingo inestable en Canarias: lluvias débiles y rachas muy fuertes

Los intervalos nubosos marcarán la jornada en varias islas, con temperaturas casi sin cambios y precipitaciones ocasionales en el norte y este

Predicción del tiempo en Canarias (del 4 al 10 de mayo)

Predicción del tiempo en Canarias (del 4 al 10 de mayo)

Windy

Ancor Torrens

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este domingo cielos poco nubosos, con intervalos de nubes en áreas del interior durante las horas centrales del día, excepto en el norte y este de las islas de mayor relieve. Las temperaturas registrarán escasas variaciones y el viento soplará del noroeste, en general flojo a moderado.

Respecto al estado de la mar, la Aemet anuncia viento del noroeste de fuerza 3 o 4, aumentando a fuerza 5 y rolando a norte o noroeste, además de viento variable de fuerza 1 a 3. Habrá marejadilla o marejada, disminuyendo a rizada o marejadilla. También se espera mar de fondo del noroeste, con olas de entre 2 y 3 metros, según informa Efe.

La previsión por islas es la siguiente:

Gran Canaria

Intervalos nubosos, con cielos más cubiertos durante las horas centrales y la tarde. No se descartan lluvias débiles y dispersas, más probables en zonas interiores del noreste. Temperaturas sin cambios o con ligero descenso de las mínimas en áreas de interior. Viento flojo de componente norte, con predominio del régimen de brisas.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Las Palmas de Gran Canaria 18 22

Lanzarote

Cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas en general, algunos bancos de nubes bajas a primeras horas y nubosidad de evolución en el este durante la tarde. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligero descenso de las máximas en la vertiente este. Viento flojo de componente norte, con predominio del régimen de brisas.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Arrecife 16 23

Fuerteventura

Poco nuboso, con presencia de nubes altas de forma general, algunos intervalos de nubosidad baja al inicio del día y nubes de evolución en el este por la tarde. Temperaturas con escasas variaciones, salvo ligero descenso de las máximas en la vertiente este. Viento flojo del norte, con predominio de las brisas.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Puerto del Rosario 17 23

Tenerife

Cielos en general nubosos, con probables lluvias ocasionales, normalmente débiles, y apertura de claros al final del día. En las altas cumbres predominarán los cielos despejados. Temperaturas con pocos cambios o con ligero descenso de las máximas en el norte y oeste. Viento flojo de dirección variable, con predominio de las brisas. En cumbres centrales soplará fuerte del suroeste, sin descartarse rachas puntualmente muy fuertes.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Santa Cruz de Tenerife 18 23

La Gomera

Intervalos de nubes, con predominio de cielos nubosos en las horas centrales, sobre todo en el norte y este, donde son probables precipitaciones ocasionales y por lo general débiles. Temperaturas con escasos cambios, salvo un ligero descenso de las máximas en la vertiente este. Viento flojo del norte, con régimen de brisas.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

San Sebastián de la Gomera 18 22

La Palma

Intervalos nubosos, con cielos más cubiertos durante las horas centrales y por la tarde, especialmente en el norte y este, donde se prevén lluvias débiles o localmente moderadas. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligero descenso de las máximas en zonas interiores de la vertiente este y en altas cumbres. Viento flojo de componente norte, con predominio de las brisas, excepto en cotas altas de la Caldera de Taburiente, donde habrá intervalos de viento fuerte del oeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Santa Cruz de la Palma 17 22

El Hierro

Intervalos nubosos, con mayor presencia de nubes durante las horas centrales, especialmente en el norte y este, donde existe baja probabilidad de precipitaciones ocasionales y en general débiles. Temperaturas con pocos cambios, salvo ligero descenso de las máximas en la vertiente este. Viento flojo del norte, con predominio de las brisas.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

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