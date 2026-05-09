¡Candela y ruido!
La buena mesa de Chocolate Sexy
Con ‘Buenos de boca’ el dúo marca un regreso sin nunca irse
Job Ledesma
A ver, es un regreso que no es. Uno de los Chocolate Sexy, Guillermo Gilo Le Chocolatier, estuvo unos años en EEUU por causas laborales y cumpliendo el sueño americano de todo aficionado al hip hop y a la cultura gringa. Aún así, en ese tiempo lanzaron temas y mantuvieron la relación. Regresado Gilo a Fuerteventura, de nuevo en conexión con Álvaro Reverendo Brown, otra vez activos en El Palomar (su particular estudio de grabación que está, eso, en un antiguo palomar), hay nuevo trabajo de Chocolate Sexy: Buenos de boca.
«El nombre del EP nace de la expresión canaria que emite la gente cuando ve a tipos grandes y fornidos; el doble sentido llega cuando se entiende también que es con la boquita con la que manejas las palabras. Piquitos de oro si me apuras incluso», responde Álvaro. Por si no los conocen, los Chocolate son porte tipo puntal B de cualquier equipo de lucha, de esas personas que sentados a la mesa de cualquier restaurante piden para ellos, para la mesa vecina, para la merienda y para la cena. Gilo reconoce que la idea es un buen punto de partida: «A veces el proceso creativo responde a retos que nos ponemos nosotros mismos. Ese juego que hilar a través de la comida lo hace más divertido, primero, para nosotros». La idea se refleja también en los títulos de las canciones y en parte de la promoción visual que están usando, inspirándose en los míticos manteles de papel con diseños azul oscuro tan habituales en las casas de comidas de Canarias.
La separación les hace valorar de nuevo el contacto directo: «Y ya no es solo tener un producto que compartir sino lo disfrutón del proceso, que era algo que ya echaba mucho de menos», destaca Gilo. Una idea que refuerza Álvaro: «El proceso no ha cambiado mucho con el paso del tiempo, sigue siendo muy divertido sobre todo. La distancia de Guille por temas laborales demostró que la mejor manera de trabajar es in situ, sentados en los sofás de El Palomar y compartiendo ese tiempo en persona en el estudio».
Consolidados como dúo, en este EP el trabajo de Álvaro en las músicas es completo: «Yo siempre he estado comandando las producciones, aunque en todos los trabajos hemos contado con otros productores. Los scratches sí son todos míos en este trabajo. Y para los directos vamos contando con deejays del círculo más cercano», añade Álvaro.
Pioneros del rap en Canarias y en especial en Fuerteventura, Chocolate Sexy ven con emoción los nuevos tiempos del auge del sonido urbano en Canarias. «Me gusta pensar que al crecer tanto lo urbano en Canarias eso traiga apertura de espacios y fechas, incluso de diferentes niveles para que los artistas puedan ir creciendo a medida que los van conquistando. El salto desde tu cuarto a un festival es grande, y da vértigo a veces (lo sabemos por experiencia)», sentencia Gilo.
‘Hazte diyei’: Marcel González
¿Marcel González es un DJ de…?
Soy un DJ de emociones, groove y conexión con la pista. Ecléctico por naturaleza e intento ser elegante en la selección musical y siempre enfocado en hacer que cada sesión tenga identidad propia.
¿Por qué se hizo DJ?
Desde muy pequeño viví rodeado de música. Soy el menor de diez herman@s, así que te puedes imaginar la enorme variedad de estilos musicales con la que crecí. Una de mis hermanas me regaló mi primer disco: Master Genius, Let’s Break. Aquellos sonidos electro break y los scratches me impactaron muchísimo y despertaron mi interés por la música electrónica.
Si le dijeran: ‘pon lo que quieras y lo que te gusta’ en cualquier sesión, ¿qué pincharía?
Me cuesta elegir un solo estilo, porque soy bastante ecléctico, pero probablemente me quedaría con el funk. Es una música que me hace disfrutar muchísimo, me divierte y me transmite emociones muy bonitas.
¿Una música, canción o artista que sea su placer culpable?
Soy bastante romanticón en todos los aspectos, así que tengo debilidad por las baladas del heavy metal o hard rock.
Y al revés, ¿qué artista o qué canción nunca faltan en tu sesión?
Mi tema fetiche en las sesiones es Keep it comin de Clivilles & Cole. Es uno de esos tracks que nunca me canso de pinchar. Me encanta en todas sus versiones y, de hecho, muchas veces incluso hago mashups utilizando la a capela porque tiene una energía que funciona increíblemente bien.
¿Cuál es la petición más absurda que le han hecho cuando pincha?
Como a casi todos los DJ, las peticiones suelen ponerme un poco nervioso. Pero curiosamente alguna vez me han salvado la sesión. Estás bloqueado pensando hacia dónde tirar, alguien te pide un tema y de repente conectas ideas y vuelves a fluir. Siendo más concreto, lo más absurdo es que te pidan reggaetón en una sesión enfocada a música electrónica.
Los DJ somos unos flipados de la música. ¿Cuál es la mayor locura que ha hecho por su culpa?
Probablemente fue empezar a trabajar pinchando con solo 12 años.
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