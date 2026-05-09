El fracaso ruso en Mali da paso a los yihadistas y complica el control de las mafias de la migración

Mientras Mali afronta una de las crisis más graves de los últimos años tras los ataques simultáneos en varias ciudades por parte de grupos yihadistas vinculados a Al Qaeda, como JNIM, junto al Frente de Liberación de Azawad, ligado a los separatistas tuareg, Europa permanece ajena a la evolución del conflicto. Rusia ha perdido posiciones en el Sahel tras la caída de la ciudad de Kidal - cuya defensa estaba en manos de fuerzas rusas - y la consiguiente derrota de sus mercenarios en el país. El revés ruso deja un vacío de poder que los grupos armados intentan aprovechar, y el escenario pone de relieve los límites de la presencia de Moscú y deja a la junta militar maliense en una situación de mayor debilidad.

Las consecuencias son significativas. En un contexto de creciente incertidumbre sobre el futuro del país, los desplazamientos forzosos vuelven a situarse en el centro de la crisis. Aunque el aumento de la violencia yihadista no se traduce automáticamente en un incremento de la migración irregular - con especial incidencia en Canarias -, sí influye la expansión del territorio bajo control de grupos armados no estatales. A mayor control territorial, mayor capacidad de estos grupos para consolidar rutas, imponer peajes y facilitar - o explotar - el tránsito de personas, lo que puede terminar alimentando los flujos migratorios hacia el exterior. "Ellos se lucran a través de impuestos que imponen a las mafias y de distintos tráficos, incluido el de personas", explica el doctor en Historia Dagauh Komenan. La conclusión es clara: "Si Europa está tan centrada en la cuestión migratoria, este aumento del control territorial por parte de grupos yihadistas y tuareg debería ser uno de los principales motivos de preocupación".

Los datos evidencian la estrecha relación entre la inestabilidad en la región y los flujos migratorios que llegan a Europa en general y a Canarias en particular. Desde Mali han arribado al Archipiélago 27.575 personas entre 2023 y enero de 2026, según cifras de Frontex. No obstante, el impacto de esta crisis en los desplazamientos forzosos es aún más visible si se observa la movilidad dentro del propio continente africano. A corto plazo, y tras los últimos episodios de violencia, las previsiones no apuntan a un aumento inmediato de salidas hacia Canarias, ya que muchos de estos movimientos se están redirigiendo hacia países cercanos como Mauritania o Senegal, que actúan como primeros destinos de acogida.

Moscú pierde fuerza

Además, la información disponible apunta a un fracaso para Moscú que, a medida que pierde peso en la región, ve debilitada la imagen que había proyectado como garante de la seguridad en África. Aunque ya han circulado imágenes de la retirada de fuerzas rusas de Kidal, también existen indicios de operaciones recientes llevadas a cabo por el Ejército maliense en coordinación con efectivos rusos, incluyendo el uso de medios aéreos. "Es interesante observar cómo se coordinarán a partir de ahora las fuerzas armadas de los tres países que integran la Alianza de Estados del Sahel (AES) -Burkina Faso, Mali y Níger-", subraya el politólogo y profesor de la Universidad Pompeu Fabra Saiba Bayo.

Para la inteligencia rusa, lo ocurrido en Mali supone, según Komenan, "un fracaso rotundo". El Kremlin no logró anticipar ni prever los ataques, con todo lo que ello implica: había alrededor de 150 soldados rusos desplegados en Kidal, que terminaron siendo rodeados. Pese a ello, Moscú envió altos mandos militares a la zona para trasladar al líder de la junta maliense, Assimi Goïta, la garantía de que no le abandonarían. Hasta el momento, no hay constancia de una retirada total de Rusia del país. Moscú "ha considerado esta derrota en Kidal como un asunto personal. Lo están tomando muy personalmente porque su prestigio tanto en la región como más allá se está jugando ahora mismo en Mali", añade el doctor en Historia.

¿La inestabilidad afectará al resto de países del Sahel?

El riesgo de que la crisis en Mali se extienda al resto de países del Sahel - una región de gran relevancia estratégica para Canarias, situada a unos 1.500 kilómetros del Archipiélago - amenaza con desestabilizar aún más el conjunto de la zona. La AES ha activado una Fuerza Conjunta de unos 15.000 efectivos para apoyar al Ejército maliense en la estabilización de la situación. A ello se suman operaciones aéreas que Burkina Faso y Níger están desarrollando en territorio maliense. Paralelamente, en el ámbito nacional, especialmente en Burkina Faso, se están ejecutando acciones militares "para neutralizar posibles refugios de grupos yihadistas, con el objetivo de evitar una expansión del conflicto hacia otros países de la región", agrega Komenan.

Así, aunque el foco se sitúe actualmente en el JNIM, en la región sigue activo otro actor de gran relevancia: el Estado Islámico, que también ha demostrado su capacidad operativa. "Podría aprovechar la situación actual en Mali para actuar", advierte Komenan. Un escenario que se intensifica si se tiene en cuenta que la pérdida de Kidal para Rusia es el segundo gran golpe tras la emboscada de Tinzaouaten en 2024. La presencia Rusia en Mali se consolidó tras los golpes de Estado de 2020 y 2021, cuando la Junta rompió con sus socios occidentales –principalmente Francia y la ONU– y recurrió a Vladímir Putin que, con todo esto, garantiza el acceso a recursos naturales como el oro y el litio. Aun así, opina Bayo, "el conflicto de Mali se ganará o se perderá en función de los agentes internos, no de la presencia externa".