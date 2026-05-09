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Brote de hantavirus, en directo: cuándo llega el 'MV Hondius' a Canarias y última hora de los nuevos contagios

El buque, con 147 personas a bordo, mantiene activado un operativo sanitario internacional mientras la OMS rastrea contactos y Canarias prepara su llegada prevista para este domingo

Preparativos en el puerto de Granadilla (Tenerife) ante la llegada del crucero afectado por hantavirus

Preparativos en el puerto de Granadilla (Tenerife) ante la llegada del crucero afectado por hantavirus

Andrés Gutiérrez

Aránzazu Fernández

Johanna Betancor Galindo

Héctor Rosales

Claudia Morín

Alexandra Socorro

Las Palmas de Gran Canaria

El crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus durante su travesía desde Ushuaia, mantiene en alerta a las autoridades sanitarias nacionales e internacionales. Los posibles casos vinculados al buque se elevan ya a nueve, con tres fallecidos y cinco positivos confirmados por laboratorio, tras conocerse la hospitalización en Ámsterdam de una azafata neerlandesa que no viajó en el barco, pero que habría tenido contacto con una de las afectadas.

El buque, operado por la compañía neerlandesa Oceanwide Expeditions, partió con 147 personas a bordo —88 pasajeros y 59 tripulantes— de 23 nacionalidades y tiene prevista su llegada este domingo a Canarias, en concreto a la isla de Tenerife bajo seguimiento de la OMS para su fondeo en el puerto de Granadilla. Entre los ocupantes figuran 13 pasajeros españoles y un tripulante español; cinco de ellos residen en Cataluña y, según las autoridades, ninguno presenta síntomas.

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En paralelo, continúan las evacuaciones sanitarias, el rastreo de contactos y el seguimiento de pasajeros, tripulantes y personas que ya desembarcaron durante la travesía. Abrimos este directo para seguir la evolución del operativo, la situación sanitaria del Hondius, las decisiones de las autoridades y las medidas previstas ante su llegada al Archipiélago.

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