Brote de hantavirus, en directo: cuándo llega el 'MV Hondius' a Canarias y última hora de los nuevos contagios

El crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus durante su travesía desde Ushuaia, mantiene en alerta a las autoridades sanitarias nacionales e internacionales. Los posibles casos vinculados al buque se elevan ya a nueve, con tres fallecidos y cinco positivos confirmados por laboratorio, tras conocerse la hospitalización en Ámsterdam de una azafata neerlandesa que no viajó en el barco, pero que habría tenido contacto con una de las afectadas.

El buque, operado por la compañía neerlandesa Oceanwide Expeditions, partió con 147 personas a bordo —88 pasajeros y 59 tripulantes— de 23 nacionalidades y tiene prevista su llegada este domingo a Canarias, en concreto a la isla de Tenerife bajo seguimiento de la OMS para su fondeo en el puerto de Granadilla. Entre los ocupantes figuran 13 pasajeros españoles y un tripulante español; cinco de ellos residen en Cataluña y, según las autoridades, ninguno presenta síntomas.

Noticias relacionadas

En paralelo, continúan las evacuaciones sanitarias, el rastreo de contactos y el seguimiento de pasajeros, tripulantes y personas que ya desembarcaron durante la travesía. Abrimos este directo para seguir la evolución del operativo, la situación sanitaria del Hondius, las decisiones de las autoridades y las medidas previstas ante su llegada al Archipiélago.

Sánchez se reúne en Moncloa con el director general de la OMS / Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa Sánchez se reúne en Moncloa con el director general de la OMS El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mantenido este sábado un encuentro en La Moncloa con el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en plena gestión de la situación del crucero MV Hondius.

Una experta en salud pública, sobre el brote de hantavirus: "La epidemia está contenida; debemos estar alerta pero sin miedo" La doctora Patricia Guillem Saiz advierte que la cepa de los Andes puede contagiarse entre personas y presenta una alta mortalidad aunque el contagio requiere condiciones muy específicas que, fuera del barco, son más complicadas. Leer la entrevista completa.

Sanidad no descarta nuevos contactos en España por el rastreo "exhaustivo" del brote La ministra de Sanidad, Mónica García, no descarta que puedan aparecer nuevos contactos asociados al brote de hantavirus, al mantenerse abierto el rastreo de “todas y cada una” de las personas que compartieron vuelo con una de las fallecidas. García ha subrayado que la investigación epidemiológica no se limita a residentes españoles y que también se está siguiendo a tres ciudadanos con pasaporte extranjero que residían en España en 2025. Además, ha explicado que las dos mujeres aisladas en Alicante y Barcelona permanecen bajo control sanitario: la primera con síntomas compatibles y la segunda asintomática.

Italia vigila a cuatro personas que coincidieron en un vuelo con una fallecida por hantavirus Italia mantiene bajo vigilancia activa a cuatro personas que viajaron en un vuelo de KLM en el que también estuvo, “durante pocos minutos”, la mujer que falleció por hantavirus en Johannesburgo tras abandonar el MV Hondius. El Ministerio de Sanidad italiano ha trasladado los datos de los pasajeros a las regiones de Calabria, Campania, Toscana y Véneto para activar los procedimientos de seguimiento “bajo el principio de máxima cautela”.

Fachada del Hospital Central de La Defensa Gómez Ulla / Jesus Hellin/STUDIO MEDIA 19 / Europa Press Un juzgado de Madrid ratifica la cuarentena de siete días para los españoles del MV Hondius La resolución, dictada por la magistrada en funciones de guardia de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid, Raquel Robles González, avala que permanezcan durante siete días en habitaciones individuales del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, en la capital española, una vez sean trasladados desde Tenerife. El auto considera que la medida es "adecuada, necesaria, idónea y proporcionada" para controlar la enfermedad y prevenir una posible expansión. Leer la información completa.

Los pasajeros españoles harán cuarentena preventiva en el Gómez Ulla Los pasajeros españoles serán trasladados al Hospital Gómez Ulla una vez lleguen al aeropuerto de Torrejón de Ardoz, donde realizarán una cuarentena preventiva bajo supervisión sanitaria. Sanidad cuenta ya con ratificación judicial para aplicar estas medidas de salud pública. Según el Ministerio, se trata de personas asintomáticas que colaborarán con los protocolos tras varios días en una situación “muy difícil”.

Pedro Suárez, presidente de la Autoridad Portuaria de Tenerife: "Estamos todos coordinados para que el barco esté aquí lo menos posible, entre 24 y 36 horas" Tras la reunión entre representantes que tuvo lugar en la mañana de este sábado en el Puerto de Granadilla de Abona para gestionar la llegada del MV Hondius a la isla, el presidente de la Autoridad Portuaria de Tenerife, Pedro Suárez, señaló que “están todos alineados para que el barco esté fondeado el menor tiempo posible y con la mayor seguridad”. El tinerfeño, que fue el único que ofreció declaraciones tras el encuentro, detalló que está previsto que la operación dure entre 24 y 36 horas. Leer la información completa.

Todo lo que se sabe de los tres contactos que se detectaron ayer Sanidad localizó ayer tres contactos dentro de la investigación epidemiológica por el brote de hantavirus. Los tres viajaban en el avión de Johannesburgo a Países Bajos en el que también iba una mujer que posteriormente falleció. Una de las personas está en Alicante, presentaba síntomas leves y permanece en un hospital de la Comunidad Valenciana. Otra es una mujer sudafricana que pasó una semana en Barcelona y ya se encuentra en Sudáfrica, sin síntomas ni contactos estrechos declarados. La tercera está en Barcelona, no tiene síntomas, pero permanece en un hospital al ser considerada contacto. A todas se les ha realizado una PCR enviada al Centro Nacional de Microbiología, con resultados previstos en 24 horas.

La Justicia ratifica la cuarentena de los españoles del Hondius en el Gómez Ulla Un juzgado de Madrid ha ratificado las medidas acordadas por Sanidad para que los españoles y residentes en España del MV Hondius cumplan cuarentena preventiva en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla. El auto avala un aislamiento de siete días en habitaciones individuales, al considerar la medida adecuada, necesaria y proporcionada para proteger la salud pública.