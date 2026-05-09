Jezabel Curbelo, la matemática realejera que se ha convertido en una referente nacional: "Las mates van más allá del cálculo, son muy creativas"

Desde que tiene uso de razón, ha sentido cosquillas en el estómago cada vez que resolvía un problema a través de las matemáticas. Esas mates que muchos niños acaban rechazando, cuando las veía escritas en la pizarra de las aulas de su colegio, en Los Realejos, le hacían soñar y la trasladaban a mundos de ensueño a los que solo ella podía acceder. Más de tres décadas después, la realejera Jezabel Curbelo (1987) aún se emociona cada vez que consigue que todo encaje a través de los números.

"Las matemáticas van más allá del simple cálculo, hay mucha creatividad detrás", afirma con orgullo. Quizás por eso, tras años aplicando sus queridas matemáticas al comportamiento de fluidos en tierra, mar y aire, su amor por los enigmas le han llevado a convertirse en una referente científica a nivel nacional.

Y es que la joven investigadora, que comenzó su carrera en la Universidad de La Laguna (ULL), se ha hecho con el Premio Nacional de Investigación, uno de los galardones más importantes de la ciencia española. La joven no esconde su entusiasmo por haber sido una de las elegidas por el Ministerio de Ciencia para recibir este prestigioso premio. "No me lo esperaba para nada, cuando me dijeron que la Ministra, Diana Morant quería hablar conmigo, nunca me imaginé que fuera para recibir este premio", explica a través de videollamada en el ratito que ha podido sacar en uno de sus tantos viajes a congresos internacionales.

Las matemáticas como guía

Curbelo ha estado recorriendo el mundo sin parar desde que dejó atrás su tierra para seguir ahondando en ese mundo algebraico que desde muy pequeña le abrió los ojos y la mente.

Al contrario que a muchos otros niños, a Curbelo le encantaron las matemáticas desde muy pequeña. "Creo que se nos atragantan las matemáticas porque se enseña mucho a calcular, pero no tanto la parte creativa que hay detrás", explica Curbelo, que insiste en que hay "mucha creatividad detrás". Pero aunque siempre le gustaron las matemáticas, estuvo a punto de decantarse por una ingeniería.

"Me di cuenta de que quería dedicarme a esto sí o sí después de participar en unas Olimpiadas de Matemáticas en segundo de Bachillerato", explica Curbelo, que asegura que antes de aquello, no lo tenía tan claro.

"Cuando acabé la licenciatura hice un máster en la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) donde también llevé a cabo mi doctorado", explica la investigadora. A Curbelo, como a muchos otros jóvenes, le tocó nadar en aguas de crisis. En su caso, la primera gran recesión económica que vivía España y el mundo coincidió con el final de su licenciatura, en 2009. Por eso, confiesa que nunca tuvo tan claro qué camino seguir después.

La incertidumbre en tiempos de crisis

Así, sin saber qué le depararía su futuro laboral, en un primer momento trató de apostar sobre seguro. "Me saqué el Certificado de Aptitud Pedagógica (CAP), di algunas clases y me presenté a oposiciones en Canarias", asegura Curbelo que, hija y nieta de maestros, siempre ha contado con el apoyo familiar como uno de sus grandes tesoros. Hacer lo que ellos no le parecía tan mala idea. Era, de hecho, su plan B en caso de que su afán por investigar se truncara mientras la incertidumbre económica y la amenaza del colapso revoloteaba el planeta. Sin embargo, su perseverancia y talento le han permitido evitar tocar ese botón del pánico.

Su primer gran reto llegó en Lyon, donde realizó su primera estancia postdoctoral. Allí empezó a aplicar sus matemáticas al comportamiento de los fluidos físicos en la Geología. Se quedó totalmente prendada de lo que podía llegar a hacer con unas cuantas fórmulas y sus conocimientos.

Regresó a España gracias a un contrato Juan de la Cierva para la Escuela Aeronáutica de Universidad Politécnica de Madrid y, poco después, pudo empezar su carrera laboral en la Universidad Autónoma de Madrid al conseguir una plaza de Ayudante Doctor. "En ese tiempo hice muchas estancias, no había pasado tanto tiempo fuera", resalta Curbelo que se muestra entusiasmada por poder tener este tipo de oportunidades. "Me encanta hacerlo porque así veo otros puntos de vista y puedo saber qué preguntas interesa que responda", afirma.

Catedrática antes de los 40

En 2019 consiguió un contrato Ramón y Cajal y se cambió a la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC) y para trasladar su vivienda habitual a Barcelona, donde reside actualmente. En ese tiempo tuvo la oportunidad de saltar al otro lado del charco. En concreto, a la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), donde la contrataron varios meses como investigadora visitante para que intentara arrojar luz sobre las preguntas que habían surgido a un grupo de investigación en ciencias atmosféricas y oceánicas.

Pese a su versatilidad en la investigación, Curbelo le quita hierro. "Cuando miras un fluido a través de las matemáticas, no importa tanto dónde está, no hay tanta diferencia", resume. Su prometedora carrera se convirtió en meteórica cuando consiguió promocionar a catedrática con 38 años. "Me convertí en la catedrática más joven de la UPC en este momento", explica la realejera, que admite que fue "un salto enorme", pero también afirma que tuvo "algo de suerte".

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La joven matemática continúa así una prometedora carrera dedicada a la ciencia, dejando la huella de Canarias en cada rincón donde resuelve los problemas que otros no han sabido como responder.