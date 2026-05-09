Quedarle (a alguien) dos afeitadas

Es común a muchas culturas la presencia de tabúes sobre variados aspectos de la vida social, como pueden ser el sexo, las enfermedades (mentales) o la muerte. El tabú nace como un mecanismo subliminal que provoca una suerte de autocensura que desde el inconsciente colectivo incide sobre la expresión oral y condiciona formas de comportamiento. De modo tal que los elementos tabuizados vienen sustituidos por palabras claves evitando llamar a las cosas por su nombre. Como indica su etimología, la palabra tabú se refiere a «lo prohibido», «lo intocable» y su función es evitar tocar directamente ciertos temas acudiendo a circunloquios, metáforas eufemísticas (o disfemísticas) y formas retóricas más o menos pomposas. Esto es lo que explica la presencia en el español de Canarias de una gran variedad de voces y expresiones idiomáticas para referirse a la muerte y lo que a esta rodea (duelos o velatorios, entierros, funerales, visitas). Estas voces y expresiones isleñas sobre la muerte observan en su mayor parte un aire festivo, como si trataran de ahuyentar el sopor luctuoso de la muerte. Estas pueden agruparse en verbos sinónimos de «morir/se», en locuciones verbales para expresar el acto de morir, otro grupo de expresiones que se refieren a la manera de morir y una categoría de frases que expresan lo que podemos llamar vaticinios o augurios de muerte.

Entre los verbos sinónimos de morir están: «entiesarse», «abicar», «empinarse» o «palmarla»; locuciones verbales que expresan el acto de morir son: «quedarse tieso», «dar el estacazo», «dar con la quilla en tierra», «doblar el petate», «estirar la pata», «empinar el pico», «estirar el rabo», «tumbar las orejas», «irse pa(ra) (e)l piso», «irse pa(ra) (e)l carajo», «irse pa(ra) las Chacaritas», «irse pa(ra) el natero», «irse pa(ra) las tuneras», «irse pa(ra) las plataneras» o «irse pa(ra) el siete»; frases que expresan el modo de morirse: «apagarse como una vela» (que se dice cuando la vida de alguien expira poco a poco); «morirse a plazos» (frase que de manera jocosa hace referencia a los sucesivos vencimiento de una deuda financiera para expresar que se muere lentamente); o se puede también «morir como un perro» (con sufrimiento y desolación) o «morirse como un pajarito» (que transmite fragilidad y ternura); entre las frases que indican augurios o vaticinios de muerte podemos escuchar: «hacer testamento» (se dice de quien, por algún indicio, se intuyera que está próximo a la muerte); «estar dando olor a cementerio» (se dice de la persona de avanzada edad que está cercana a la muerte) o la expresión «quedarle (a alguien) dos/un par de afeitadas» que se emplea con gracejo para referirse a una persona que por su crítico estado de salud se presume que está próxima a la muerte. Pero ¿por qué dos afeitadas y no tres? El número no parece caprichoso ni tomado al azar si se considera que en la fraseología popular el dos representa una cantidad exigua de algo o un mínimo de referencia numeral, así se expresan, por ejemplo, «¡qué dos cabezas para un caldo de pescado!», «tener dos dedos de frente» o «¡a vivir que son dos días!». En el mismo sentido «quedarle (a alguien) dos (o un par) de afeitadas», el dos hace referencia a un breve lapso de tiempo si se considera que la frecuencia del afeitado es, por lo general, diaria, lo que quiere decir que ‘le queda poco’. Que en versión contemporánea se puede decir también «que le quedan dos telediarios».