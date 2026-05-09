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Salvamento rescata a 61 migrantes, entre ellos un bebé, de una patera que iba a Lanzarote

Un buque avistó la embarcación y permaneció escoltándola hasta la llegada de la guardamar Polimnia, que trasladó a sus ocupantes a Puerto Naos, en Arrecife

Salvamento rescata a 61 migrantes este sábado, 9 de mayo, y los desembarcó en Puerto Naos, en Arrecife

Salvamento rescata a 61 migrantes este sábado, 9 de mayo, y los desembarcó en Puerto Naos, en Arrecife / Adriel Perdomo/Efe

EFE

Las Palmas de Gran Canaria

La guardamar Polimnia ha desembarcado a primeras horas de la mañana de este sábado en Puerto Naos, Lanzarote, a 61 inmigrantes, entre ellos una mujer, dos niñas y un bebé, tras rescatarlos esta madrugada de una patera que navegaba en dirección a la citada isla, han informado a EFE fuentes de Salvamento Marítimo.

Los ocupantes de la barquilla son de origen mabrebí y subasahariano, han indicado las fuentes, y todos ellos han sido atendidos por efectivos de Cruz Roja en el puerto lanzaroteño, al que llegaron sobre las 6.30 horas, según han señalado a EFE fuentes del Consorcio Insular de Emergencias.

Las fuentes del Consorcio de Emergencias han precisado que son 61 los inmigrantes que han sido desembarcados y no 59 como en un principio se indicó, y que uno de ellos ha tenido que ser derivado a un centro sanitario.

Un buque avistó la patera en alta mar

Además han referido que son 11 los menores que viajaban en la patera, ya que figuran en el grupo ocho más no acompañados, aparte de las dos niñas y el bebé.

Así mismo, han informado las fuentes del Consorcio de que la patera partió de Marruecos.

Salvamento Marítimo ha detallado que el rescate se ha producido a las 4.00 horas de esta madrugada, una hora después de que el buque 'Glovis Symphony' informara de que había avistado la barquilla y que permanecía escoltándola hasta la llegada de la guardamar.

La guardamar procedió al auxilio de estas personas tras localizarla al divisar unas luces en la zona de proa de la patera.

Noticias relacionadas y más

El Centro de Salvamento de Las Palmas recibió el primer aviso de que había una patera que se dirigía a Lanzarote a últimas horas de este viernes, por lo que se dio alertas a los buques en la zona y se movilizó a la guardamar, han añadido las fuentes de Salvamento.

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