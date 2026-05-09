Salvamento rescata a otros 62 migrantes en el Atlántico y los traslada a Gran Canaria
La embarcación 'Urania' traslada a la costa de Gran Canaria a los migrantes rescatados, la mayoría varones de origen magrebí
La guardarmar Urania ha rescatado la mañana de este sábado a 62 inmigrantes que viajaban en una neumática y que están siendo trasladados al muelle de Arguineguín, en Gran Canaria, han informado a EFE fuentes de Salvamento Marítimo, que esta madrugada también auxilió a otros 61 migrantes que navegaban hacia Lanzarote.
La mayoría de los ocupantes de este neumática son varones de origen magrebí, salvo cuatro que son subsaharianos, al igual que la única mujer que viajaba en la zódiac, que, según la alerta que se recibió para su rescate, habría salido de Cabo Bojador, en el Sáhara Occidental, han señalado las fuentes de Salvamento.
Aviso a los buques de la zona
Así mismo, han indicado que tras recibir este aviso se movilizó a la guardamar desde el Centro de Salvamento de Las Palmas y se solicitó a los buques en la zona que extremaran la vigilancia e informaran de cualquier avistamiento.
El buque 'Nathea' vio a la neumática y comunicó su avistamiento a las 07:25 horas (hora canaria), así como que estaba estable y que iba a permanecer escoltándola hasta la llegada de la embarcación de Salvamento.
La guardamar Urania tiene previsto llegar al muelle de Arguineguín sobre las 15:30 horas (hora canaria), según han precisado las fuentes de Salvamento Marítimo.
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