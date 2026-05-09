Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Hantavirus, última hora del crucero MV HondiusMata a su madre en FuerteventuraAlcalde Guía - condena por alcoholemiaVisita del papa a Gran CanariaTiempo CanariasJuguete del Viento en La PuntillaFC Andorra - UD Las Palmas
instagramlinkedin

Salvamento rescata a otros 62 migrantes en el Atlántico y los traslada a Gran Canaria

La embarcación 'Urania' traslada a la costa de Gran Canaria a los migrantes rescatados, la mayoría varones de origen magrebí

La guardamar Urania en una imagen de archivo.

La guardamar Urania en una imagen de archivo. / Salvamento Marítimo

EFE

Las Palmas de Gran Canaria

La guardarmar Urania ha rescatado la mañana de este sábado a 62 inmigrantes que viajaban en una neumática y que están siendo trasladados al muelle de Arguineguín, en Gran Canaria, han informado a EFE fuentes de Salvamento Marítimo, que esta madrugada también auxilió a otros 61 migrantes que navegaban hacia Lanzarote.

La mayoría de los ocupantes de este neumática son varones de origen magrebí, salvo cuatro que son subsaharianos, al igual que la única mujer que viajaba en la zódiac, que, según la alerta que se recibió para su rescate, habría salido de Cabo Bojador, en el Sáhara Occidental, han señalado las fuentes de Salvamento.

Aviso a los buques de la zona

Así mismo, han indicado que tras recibir este aviso se movilizó a la guardamar desde el Centro de Salvamento de Las Palmas y se solicitó a los buques en la zona que extremaran la vigilancia e informaran de cualquier avistamiento.

El buque 'Nathea' vio a la neumática y comunicó su avistamiento a las 07:25 horas (hora canaria), así como que estaba estable y que iba a permanecer escoltándola hasta la llegada de la embarcación de Salvamento.

Noticias relacionadas y más

La guardamar Urania tiene previsto llegar al muelle de Arguineguín sobre las 15:30 horas (hora canaria), según han precisado las fuentes de Salvamento Marítimo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Canarias se prepara para la llegada de lluvias y un descenso de temperaturas este viernes
  2. El vino volcánico de Lanzarote que conquista Nueva York
  3. El 'crucero del hantavirus' fondeará en la costa de Tenerife, evacuará en lancha y Canarias activa el protocolo ante enfermedades infecciosas: 'No estamos conformes, pero es competencia del Gobierno central y no podemos hacer nada
  4. Brote de hantavirus, en directo: cuándo llega el MV Hondius a Canarias y última hora de los nuevos contagios
  5. El Gobierno de España evita trasladar el avión de Gran Canaria a Málaga con el paciente con hantavirus para ahorrarse un conflicto institucional y electoral en Andalucía
  6. Un avión que trasladaba a dos infectados por hantavirus aterriza en Gran Canaria tras denegarle Marruecos la escala prevista en Marrakech
  7. Quevedo tiene millones de euros en el banco, pero no una casa en propiedad en Canarias: el motivo
  8. Poli Suárez evita cerrar todos los colegios por la visita del papa y apunta a suspensiones por zonas: 'Lo fácil es suspender las clases

Salvamento rescata a otros 62 migrantes en el Atlántico y los traslada a Gran Canaria

Salvamento rescata a otros 62 migrantes en el Atlántico y los traslada a Gran Canaria

Salvamento rescata a 61 migrantes, entre ellos un bebé, de una patera que iba a Lanzarote

Salvamento rescata a 61 migrantes, entre ellos un bebé, de una patera que iba a Lanzarote

Un juzgado de Madrid ratifica la cuarentena de siete días para los españoles del MV Hondius

Un juzgado de Madrid ratifica la cuarentena de siete días para los españoles del MV Hondius

Pedro Suárez, presidente de la Autoridad Portuaria de Tenerife, sobre la llegada del MV Hondius: "Estamos todos coordinados para que el barco esté aquí lo menos posible, entre 24 y 36 horas"

Pedro Suárez, presidente de la Autoridad Portuaria de Tenerife, sobre la llegada del MV Hondius: "Estamos todos coordinados para que el barco esté aquí lo menos posible, entre 24 y 36 horas"

El director de la OMS pide calma a Tenerife ante la llegada del crucero afectado por hantavirus: "Necesito que me escuchen con claridad"

El director de la OMS pide calma a Tenerife ante la llegada del crucero afectado por hantavirus: "Necesito que me escuchen con claridad"

Brote de hantavirus, en directo: los primeros pasajeros en desembarcar serán los españoles y lo harán con mascarilla y pocas pertenencias

Brote de hantavirus, en directo: los primeros pasajeros en desembarcar serán los españoles y lo harán con mascarilla y pocas pertenencias

Todo listo para el 'embarque exprés' de los pasajeros del 'MV Hondius' desde el aeropuerto de Tenerife Sur

Todo listo para el 'embarque exprés' de los pasajeros del 'MV Hondius' desde el aeropuerto de Tenerife Sur

La buena mesa de Chocolate Sexy

Tracking Pixel Contents