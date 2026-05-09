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Vídeo en directo | El barco MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, ya está en el puerto de Granadilla, en Tenerife

El buque espera, por fases, el desembarco de los pasajeros dentro del operativo sanitario y de seguridad

Bruno Betancor

Señal en directo de Videre desde el Puerto de Granadilla, en Tenerife, donde se concentra el dispositivo previsto para la llegada y desembarco del MV Hondius. La llegada del buque, afectado por un brote de hantavirus durante su travesía desde Ushuaia, se ha realizado sobre las 6.00 horas de este domingo.

El barco se ha acercado al puerto escoltado por la Guardia Civil y Salvamento Marítimo y los pasajeros serán trasladados de forma escalonada hasta tierra. A partir de ahí, el operativo contempla su desplazamiento en vehículos controlados hacia los vuelos de repatriación o, en el caso de los pasajeros españoles, hacia Madrid para cumplir cuarentena preventiva en el Hospital Gómez Ulla.

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