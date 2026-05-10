La Aemet avisa de un giro del tiempo en Gran Canaria este lunes: llegan más nubes y posibles lluvias

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este lunes en Gran Canaria una jornada marcada por intervalos nubosos, con tendencia a cielos más cubiertos en el norte y este de la isla durante la tarde, donde podrían producirse lluvias débiles y dispersas. En el conjunto de Canarias, predominarán los cielos poco nubosos al inicio del día, aunque la nubosidad irá ganando presencia por la tarde en las vertientes norte y este de las islas de mayor relieve.

Las temperaturas máximas tenderán a subir, mientras que el viento será flojo en general. En la provincia oriental soplará variable, y en la occidental predominará el noroeste. En las cumbres centrales de Tenerife, el viento será del suroeste y podrá ser localmente fuerte, sin descartarse rachas ocasionalmente muy fuertes.

En el mar, la Aemet anuncia viento del oeste o noroeste de fuerza 2 a 4, así como variable de fuerza 1 a 3, con mar rizada o marejadilla. Habrá mar de fondo del suroeste con olas de un metro en las islas occidentales y del noroeste con olas de entre 2 y 3 metros en las orientales. También se esperan aguaceros ocasionales y visibilidad regular, informa Efe.

La previsión por islas es la siguiente:

Gran Canaria

Intervalos nubosos, con tendencia a cielos nubosos en el norte y este por la tarde, cuando no se descartan lluvias débiles y dispersas.

Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios o con un ligero ascenso de las máximas en las vertientes norte, sur y oeste. El viento será flojo de dirección variable, con predominio de la componente norte.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Las Palmas de Gran Canaria: 18 / 23

Lanzarote

Cielos poco nubosos, con nubosidad de evolución en el este durante la tarde, donde tenderá a nuboso.

Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo de dirección variable, con predominio de la componente norte y algo más intenso durante las horas centrales.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Arrecife: 17 / 24

Fuerteventura

Cielos poco nubosos, con nubosidad de evolución en el este por la tarde, donde tenderá a nuboso.

Temperaturas con pocos cambios o máximas en ligero ascenso. Viento flojo de dirección variable, con predominio de la componente norte, más intenso durante las horas centrales del día.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Puerto del Rosario: 18 / 24

Tenerife

Cielos poco nubosos, que tenderán a nubosos en el norte y este durante la mañana. No se descartan lluvias débiles y dispersas, especialmente en el este por la tarde.

Las temperaturas registrarán pocos cambios o máximas en ligero ascenso, más notable en la vertiente oeste. El viento será flojo del noroeste, con mayor intensidad en costas del suroeste durante la tarde. En cumbres centrales, viento del suroeste localmente fuerte, sin descartar rachas ocasionalmente muy fuertes.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Santa Cruz de Tenerife: 18 / 24

La Gomera

Intervalos nubosos, con baja probabilidad de lluvias débiles y dispersas durante la tarde.

Las temperaturas mínimas se mantendrán con pocos cambios y las máximas subirán ligeramente, sobre todo en zonas de interior. Viento flojo del noroeste, más intenso en áreas expuestas por la tarde.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

San Sebastián de La Gomera: 18 / 24

La Palma

Intervalos nubosos que tenderán a cielos nubosos durante las horas centrales y por la tarde, especialmente en el este, donde no se descartan lluvias débiles y dispersas.

Temperaturas con pocos cambios, salvo un ligero ascenso de las máximas en las vertientes norte y este. Viento flojo del noroeste, con mayor intensidad en zonas expuestas por la tarde.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Santa Cruz de La Palma: 17 / 23

El Hierro

Intervalos nubosos, con baja probabilidad de lluvias débiles y dispersas por la tarde.

Las temperaturas mínimas apenas variarán y las máximas subirán ligeramente de forma general. Viento flojo del noroeste, más intenso en zonas expuestas durante la tarde.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Noticias relacionadas

Valverde: 12 / 19