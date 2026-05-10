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Arranca la evacuación del 'MV Hondius' en Tenerife: todo listo para que los españoles salgan del crucero afectado por un brote de hantavirus

El operativo para desembarcar a más de un centenar de pasajeros comienza con la primera luz del día, después de que Sanidad confirmara que todos siguen asintomáticos

Sanidad Exterior ya examina a los pasajeros del MV Hondius afectado por un brote de hantavirus

Sanidad Exterior ya examina a los pasajeros del MV Hondius afectado por un brote de hantavirus

Andrés Gutiérrez

Claudia Morín

Granadilla de Abona (Tenerife)

La evacuación de los pasajeros del crucero de lujo MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, está cada vez más cerca. El equipo sanitario ya está dentro del buque con bandera holandesa que desde hace poco más de una hora fondea en el Puerto de Granadilla, en la comarca sur de Tenerife. Este es uno de los primeros pasos de una operación que posiblemente se alargue hasta mañana. El siguiente movimiento, según lo previsto por las autoridades, será comenzar con el desembarco, que se realizará en pequeños grupos y por nacionalidades.

Media hora después de que entraran esos primeros sanitarios, la ministra Mónica García anunció que habían confirmado que todos los pasajeros siguen asintomáticos y que el desembarco se producirá con normalidad. Los 14 españoles serán los primeros y después saldrá Países Bajos junto a viajeros alemanes, belgas y griegos. La aeronave que manda Países Bajos, por tanto, funcionará como una especie de avión escoba.

Las guaguas de la Unidad Militar de Emergencia (UME), conocidas como vehículos burbuja, arribaron en el muelle a eso de las 07:17 de la mañana. Entre el Puerto de Granadilla y el aeropuerto de Tenerife Sur no se puede hacer ningún movimiento sin que el piloto del avión en el que se van a realizar las repatriaciones autorice la subida de los tripulantes del MV Hondius. El último vuelo está previsto para mañana. Llevará a personas de Australia, Nueva Zelanda y zonas de Asia y está previsto que llegue este lunes por la tarde.

El 'crucero del hantavirus' MV Hondius, en el puerto de Granadilla (Tenerife)

El 'crucero del hantavirus' MV Hondius, en el puerto de Granadilla (Tenerife)

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El 'crucero del hantavirus' MV Hondius, en el puerto de Granadilla (Tenerife) / Andrés Gutiérrez Taberne / ELD

Una operación inédita de rescate

Tan pronto como ameneció, sobre las 07:00, las embarcaciones de la Guardia Civil y de Salvamento Marítimo se situaron a unos pocos metros del buque. Un helicóptero también sobrevuela el Muelle Ribera, desde donde se está coordinando la operación. En tierra, los agentes que participan en el dispositivo están ataviados con equipos de protección individual. En la zona también se ha habilitado un puesto médico avanzado del Servicio de Urgencias Canario (SUC).

Por el momento, parece que esta operación inédita y organizada a contrarreloj está siguiendo la hoja de ruta prevista: el crucero llegó antes del amanecer y, con la primera luz del día, arrancó el desembarque de pasajeros y tripulacion. Aunque dé la sensación de que todo estaba controlado, hace apenas ocho horas la incertidumbre era máxima.

Los pasajeros del MV Hondius esperan el desembarco

Los pasajeros del MV Hondius esperan el desembarco

Andrés Gutiérrez

Encontronazo entre Sanidad y Clavijo

La ministra de Sanidad, Mónica García; el de Exterior, Fernando Grande-Marlaska; y el de Política territorial, Ángel Víctor Torres, llegaron en la tarde del sábado directos desde el aeropuerto para ofrecer declaraciones a la prensa y para supervisar el operativo. Al presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, no le gustó este gesto porque, según sostuvo, esperaba que primero se reunieran con él.

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Como consecuencia, sobre las 23:30 horas, anunció que Canarias no autorizaría el fondeo del barco. "Si se quiere imponer, que violenten nuestra autonomía y que se hagan responsables de lo que ocurra", advirtió. El Estado respondió una hora después. El Ministerio de Fomento impuso al Puerto de Granadilla que acogiera al crucero, ya sea mediante fondeo o atraque y, por el momento, así está siendo. Eso sí, sin el permiso del Gobierno canario.

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