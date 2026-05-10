Canarias condena el crimen machista de Tenerife y clama por una mayor protección a las víctimas

Canarias ha alzado la voz esta semana para condenar el asesinato machista de Gema, la mujer de 57 años que falleció este miércoles tras recibir múltiples puñaladas por parte de su expareja, Manuel, en el municipio de Santa Úrsula, en Tenerife. El crimen ha motivado dos concentraciones en la capital tinerfeña y en Las Palmas de Gran Canaria, en las que distintas asociaciones feministas han clamado por una mayor protección a las víctimas de la violencia de género y a las personas de su entorno.

Las movilizaciones se producen en un contexto en el que el número de niños y adolescentes que han sufrido violencia vicaria ha crecido un 46% desde 2022 hasta 2025. En concreto, hasta 1.935 menores (un 10% más en el último año) han sido objeto de medidas cautelares o de órdenes de protección en los juzgados españoles. Así lo recoge la estadística de violencia doméstica y de género publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondiente al año 2025.

La magistrada María Auxiliadora Díaz, titular de la plaza número 2 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria, asegura que "lo más importante de todo es entender que los hijos son víctimas directas, con independencia de que haya un acto directo de violencia hacia ellos, y como tal tienen que ser objeto de protección". En este sentido, subraya que "vivir en un entorno de violencia, por sí solo, ya les constituye y configura como víctimas del delito, en cuanto que produce efectos directos a los mismos".

Más consciencia social

Díaz cree que el incremento de las órdenes de protección es indicativo de que "la sociedad poco a poco empieza a ser consciente" de este tipo de violencias que engloban al entorno de las víctimas. Sin embargo, considera que todavía "falta bastante" en materia de "campañas de concienciación y reproche social respecto a los maltratadores y los actos que estos realizan hacia los menores".

Precisamente en el crimen registrado en Tenerife el agresor se dirigió contra dos familiares de la víctima que intentaban protegerla. Tras escuchar los gritos de auxilio, la madre y el hermano de Gema acudieron a la habitación para auxiliarla, pero fueron detenidos por Manuel, que atacó a su suegra en el cuello y en el abdomen y le ocasionó lesiones de gravedad. Después, amenazó a su cuñado con repetir sus acciones si intentaba frenarle.

33.373 mujeres han denunciado a sus parejas o exparejas por maltrato en 2025

Los datos del INE revelan que el número de víctimas mujeres ha caído un 3,8% en el último año, con un total de 33.373 maltratadas que han denunciado a sus parejas o exparejas en el último año. Este volumen triplica al de víctimas de violencia doméstica. Además, también son mujeres la mayoría en este ámbito, pues constituyen un 60,9% frente a un 39,1% de hombres.

Esta semana también hubo que lamentar un nuevo crimen aparentemente machista en el distrito madrileño de Carabanchel. La Policía Nacional detenía el sábado a un hombre de 24 años por su presunta participación en la muerte de su pareja, de 22, que fue hallada inconsciente y tendida en la vía pública con un fuerte golpe en la cabeza. El personal sanitario que acudió al lugar solo pudo confirmar su fallecimiento.

Campañas de formación

La consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, considera que el incremento de órdenes de protección a menores "viene motivado por una mayor concienciación de que lo que están pasando es violencia de género". "También es una realidad que la juventud está hoy más preparada, más informada y se dan cuenta de lo que está pasando", añade.

Delgado afirmó que los fondos procedentes del Pacto de Estado los dedicarán a una mayor concienciación de la violencia machista y a una mayor formación del personal sanitario, centros educativos y servicios sociales para detectar a niños que sean posibles víctimas de violencia vicaria por parte de sus padres. "Aunque haya habido formaciones a lo largo de estos años, este año vamos a hacer una clara apuesta por esa línea de formación y sensibilización a toda la sociedad para que no se vuelvan a producir casos como el que tuvimos en Arona", subrayó, haciendo referencia al crimen en el que un hombre mató a machetazos a su hijo de 10 años y dejó en estado crítico a su mujer.