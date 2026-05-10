Un psiquiatra del operativo del Hondius baja sin mascarilla y con el EPI en la mano de una guagua de la UME en Tenerife
Las imágenes del traslado de los pasajeros españoles muestran al sanitario caminando por la zona del aeropuerto tras bajar de la guagua de la UME
Unas imágenes del traslado de los pasajeros españoles del MV Hondius han abierto dudas sobre el protocolo seguido durante el operativo de evacuación activado este domingo en Tenerife tras el brote de hantavirus detectado en el crucero.
En la secuencia, que ha generado polémica en redes, se observa cómo un psiquiatra del Comisionado de Salud Mental del Ministerio de Sanidad baja de la guagua de la UME que había trasladado a los españoles hasta la pista y camina por la zona del aeropuerto sin mascarilla y con un traje de protección especial en la mano.
El sanitario formaba parte del dispositivo desplegado para prestar apoyo psicológico a las personas que viajaban en el buque, una asistencia que el Ministerio de Sanidad había anunciado dentro del operativo.
Dudas
El episodio plantea dudas sobre la gestión del material de protección utilizado durante el traslado, especialmente si ese EPI formaba parte del circuito sanitario activado para personas sometidas a vigilancia o cuarentena preventiva.
Los protocolos de bioseguridad establecen que la retirada y eliminación del material de protección debe realizarse de forma controlada, en zonas habilitadas y con medidas de higiene adecuadas cuando ha sido utilizado en un entorno de posible exposición.
- Canarias se prepara para la llegada de lluvias y un descenso de temperaturas este viernes
- El 'crucero del hantavirus' fondeará en la costa de Tenerife, evacuará en lancha y Canarias activa el protocolo ante enfermedades infecciosas: 'No estamos conformes, pero es competencia del Gobierno central y no podemos hacer nada
- El vino volcánico de Lanzarote que conquista Nueva York
- El Gobierno de España evita trasladar el avión de Gran Canaria a Málaga con el paciente con hantavirus para ahorrarse un conflicto institucional y electoral en Andalucía
- Un avión que trasladaba a dos infectados por hantavirus aterriza en Gran Canaria tras denegarle Marruecos la escala prevista en Marrakech
- Quevedo tiene millones de euros en el banco, pero no una casa en propiedad en Canarias: el motivo
- Poli Suárez evita cerrar todos los colegios por la visita del papa y apunta a suspensiones por zonas: 'Lo fácil es suspender las clases
- La Aemet avisa: giro en el tiempo en Canarias hoy miércoles