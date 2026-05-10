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Evacuación del 'crucero del hantavirus' MV Hondius en Tenerife: comienza la repatriación de pasajeros canadienses

El avión que traslada a los viajeros canadienses será el primero que salga de la Unión Europea

Así ha sido el desembarco de los pasajeros españoles del crucero MV Hondius

Así ha sido el desembarco de los pasajeros españoles del crucero MV Hondius

Javier Vendrell Camacho

Claudia Morín

Granadilla

Con la entrada al mediodía del domingo, las autoridades han procedido a evacuar a los pasajeros canadienses que viajaban en el MV Hondius, el crucero que ha interrumpido su viaje tras detectar en su interior un brote de hantavirus que ya se ha cobrado tres vidas. Su avión, junto con el de España y Países Bajos, fue uno de los primeros confirmados. Ahora, además, son los terceros por orden de salida: los españoles ya están rumbo a Madrid y los franceses también están de camino a ser repatriados.

El avión canadiense será el tercero de la jornada y el primero que salga de las fronteras de la Unión Europea. En la tarde de este domingo, también está previsto que despegue una aeronave con 17 pasajeros estadounidenses. En medio, se espera que levante el vuelo un avión escoba que llevará a neerlandeses, griegos, alemanes y belgas y que en un primer momento iba a salir inmediatamente detrás del vuelo español.

La evacuación de los viajeros procedentes de Canadá se produjo de una manera discreta, mientras comparecía la ministra Mónica García. Los pasajeros, al igual que hicieron los franceses, corrieron las cortinas de la guagua de la Unidad Militar de Emergencias (UME), por lo que desde fuera no pudo verse nada.

Sin contacto con la población local

El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, reiteró que todos los pasajeros son asintomáticos y que los desembarques se han producido sin incidencias. "Ninguno irá a instalaciones sanitarias, son personas encapsuladas que no han tenido ningún tipo de contacto con la población local", añadió.

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El barco repostará este lunes en Granadilla

La ministra Mónica García también subrayó que el barco repostaría este lunes por la mañana, aprovechando que hay un parón en los desembarcos. También pidió que no se hiciera caso a bulos ni mensajes alarmistas “que van totalmente en contra de la preservación de la salud pública”.

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