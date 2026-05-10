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Evacuación de los pasajeros del 'crucero del antavirus' MV Hondius en Tenerife: los españoles ponen rumbo a Madrid y los franceses comienzan el embarque

Un primer avión sale ya del aeropuerto tinerfeño, mientras que la segunda tanda de evacuados sale del crucero

Los primeros pasajeros del MV Hondius ya van camino del aeropuerto Tenerife Sur

Los primeros pasajeros del MV Hondius ya van camino del aeropuerto Tenerife Sur / Andrés Gutiérrez / FOTO: Ramón de la Rocha/Efe

Claudia Morín

Granadilla de Abona (Tenerife)

Los españoles que viajaban en el crucero de lujo MV Hondius ya están dentro del avión militar que les llevará al Hospital Gómez Ulla de Madrid. Eso sí, antes de embarcar en la nave, tuvieron que colocarse los correspondientes equipos de protección individual (EPIs). El trayecto desde el Puerto de Granadilla de Abona hasta el Aeropuerto Tenerife Sur - Reina Sofía, de unos 12 minutos de duración, lo hicieron solo con mascarillas. Todo ha sucedido relativamente rápido desde que se bajaron del buque: recorrido en falúas hasta el muelle y, una vez allí, directos al vehículo burbuja de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

Pese a que estaba previsto el embarque de los pasajeros de Países Bajos tras los españoles, finalmente, serán evacuados los pasajeros de Francia y, posteriormente, los de Canadá. Ya por la tarde de este domingo, está previsto que despeguen los vuelos de Irlanda y Estados Unidos, según afirma la ministra de Sanidad, Mónica García.

El cambio en el orden de despegue de los aviones no afectará al plan previsto por el que el avión de los Países Bajos trasladará a los pasajeros alemanes, belgas y griegos, ya que funcionará como una especie de avión escoba.

Las guaguas de la UME han estado en constante movimiento, incluso cuando no transportaban a ningún afectado. El resto de las evacuaciones se desarrollaran a lo largo del domingo y del lunes.

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Los pasajeros afectados por un brote de hantavirus desembarcan del MV Hondius fondeado en Tenerife / Andrés Gutiérrez

El último avión previsto es el de Australia, que también transportará a pasajeros de Nueva Zelanda y otras zonas de Asia.

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