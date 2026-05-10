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GOFIO LA PIÑA

Gofio La Piña: el equilibrio entre identidad e innovación

La compañía diversifica su oferta con snacks y nutrición deportiva sin perder la esencia del gofio tradicional

Gofio La Piña: el equilibrio entre identidad e innovación

Gofio La Piña: el equilibrio entre identidad e innovación / Asinca

Renata Domingo

En el motor del sector agroalimentario canario, Gofio La Piña S.L. se consolida como un ejemplo de cómo la tradición puede dialogar con la innovación sin perder su esencia. La compañía, asociada a ASINCA, ha sabido evolucionar desde la elaboración de gofios tradicionales hacia un modelo diversificado que responde a las nuevas demandas del mercado sin renunciar a su identidad.

Su actividad se articula en tres líneas de negocio claramente definidas. La principal continúa siendo la producción de gofio, incluyendo tanto variedades clásicas como una creciente gama ecológica que conecta con un consumidor cada vez más consciente. A esta base se suma una apuesta decidida por la innovación con productos como Gofibar y Gofibits, snacks que reinterpretan el gofio y lo acercan a nuevos públicos en formatos modernos y accesibles. El tercer pilar es la nutrición deportiva, con batidos proteicos que combinan proteína láctea o vegetal con gofio, uniendo tradición y rendimiento.

La compañía Gofio La Piña destaca por su compromiso con la sostenibilidad

Gofio La Piña S.L. se consolida como un ejemplo de cómo la tradición puede dialogar con la innovación / Asinca

Más allá de su oferta, la compañía destaca por su compromiso con la sostenibilidad. La mejora de la eficiencia energética en sus procesos y la incorporación de energía solar marcan una hoja de ruta clara hacia un modelo más responsable. Paralelamente, trabaja en el desarrollo de envases más sostenibles.

El efecto de arrastre sobre la economía local es otro de sus rasgos distintivos. La apuesta por proveedores canarios refuerza el tejido productivo del archipiélago, alineándose con la consideración estratégica del sector agroalimentario.

Gofio La Piña S.L. se consolida como un ejemplo de cómo la tradición puede dialogar con la innovación

Gofio La Piña S.L. se consolida como un ejemplo de cómo la tradición puede dialogar con la innovación / Asinca

En el ámbito social, su implicación es constante. Desde la promoción de hábitos saludables hasta el apoyo a iniciativas deportivas y educativas, pasando por colaboraciones con entidades como el Banco de Alimentos o el Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia, la empresa se posiciona como un agente activo en la comunidad.

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Gofio La Piña S.L. encarna hoy una visión madura y estratégica del sector, donde pasado y futuro se complementan en esta empresa de capital cien por cien canario. La compañía ha sabido reinterpretar el valor del gofio como símbolo cultural vivo, proyectándolo hacia nuevos mercados y hábitos de consumo sin diluir su esencia.

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